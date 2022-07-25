Представьте себе, что у вас достаточно денег для покупки любой видеокарты, но вы сидите и раздумываете о том, когда наступает лучшее время для покупки видеокарты. Кто-то уверяет, что нужно брать через несколько месяцев после выхода новой серии, при этом выгоднее всего серия предыдущая, что позволяет неплохо сэкономить. Отказать в логике подобному утверждению сложно, ведь цены действительно пойдут вниз. Вот только в последнее время всё чаще курсируют слухи, согласно которым серия GeForce RTX 4000 будет жутко дорогой, а значит стоимость находящихся в продаже графических чипов может не измениться. Мало того, всегда есть майнеры, криптовалютная лихорадка и дефицит полупроводников. Одним словом, есть масса причин сомневаться в выгодности ожидания, но и это ещё не всё.
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Предположим, что в 4 квартале NVIDIA действительно выпустит несколько моделей. Ожидается, что это будет только GeForce RTX 4090, тогда как все остальные уже появятся не раньше 2023 года. Склады переполнены, а значит стимула у Дженсена Хуанга просто нет. Получается, что ждать вам придётся до весны, а там ещё и санкции, из-за которых поставки в РФ придут не раньше лета. Ну и кто в здравом уме будет столько ждать? Если вы хотели купить самую быструю видеокарту, то лучше всего это сделать сегодня, ведь завтра могут подрасти цены и случиться всё что угодно.
Если уж зашла речь о флагманах, то мы просто не можем обойти вниманием GeForce RTX 3090 Ti. Ещё несколько месяцев мы не увидим ничего более быстрого, а производительность здесь настолько впечатляющая, что позволит наслаждаться играми в разрешении 4К как минимум 4 года. Требования растут, но ведь здесь есть ещё и 24 Гб скоростной видеопамяти на 21 Гбит/с. Как ни крути, а передовые технологии решают. В Регарде за суперфлагман у вас попросят 177 тысяч рублей. С нашей точки зрения это намного больше, чем такая видеокарта стоит, но у миллионеров свои развлечения, поэтому не будем рассуждать о том, чего у нас нет.
Не все геймеры готовы тратить 177 тысяч на видеокарту, но некоторые всё же хотят взять что-то очень мощное с заделом на будущее. В качестве альтернативы мы предлагаем остановиться на GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вас ждёт ультимативный уровень производительности, но цена намного ниже. Многие эксперты считают этот графический чип лучшим по соотношению цены и скорости, но в российской рознице он далёк от идеала, а ведь недавно NVIDIA ещё и скинула рекомендованные цены.
За 94 тысячи можно взять GeForce RTX 3080, которая является прямым конкурентом более дорогой видеокарты с приставкой «Ti». Речь о версии с 12 Гб видеопамяти, получившей флагманский графический чип и 384-итную шину. В разрешении 4К без дополнительных тестов определить разницу не удастся, а ведь GeForce RTX 3080 стоит на 25 тысяч рублей дешевле. Можно сколько угодно говорить о том, что миллионеры не считают деньги, но это не так. Если бы эти парни этого не делали, то сейчас пытались бы собрать на GeForce RTX 2060.
Ну а мы не устаём предлагать вам купить Radeon RX 6900 XT. Это одна из самых быстрых видеокарт AMD, которая славится своей скоростью и неплохой энергоэффективностью. До GeForce RTX 3090 ей далеко, но побороться с GeForce RTX 3080 Ti уже можно. Заметьте, что при равной производительности Radeon RX 6900 XT стоит дешевле. Это объясняется политикой AMD, которая в каждом сегменте пытается не только догнать конкурента, но и предложить потенциальным покупателям немного больше. Судя по продажам, работает это не всегда, ведь маркетинговая машина NVIDIA функционирует без сбоев.
За 78 590 есть Radeon RX 6800 XT. Здесь без вариантов, ведь конкурентов у этой видеокарты просто нет. По производительности она равна GeForce RTX 3080 (модели на 10 Гб), но стоит намного дешевле. Мало того, внутри ещё и 16 Гб видеопамяти, что не может не радовать тех, кто планирует играть в разрешении 4К. Сегодня столько вам не потребуется, но ведь даже миллионеры покупают видеокарты на несколько лет вперёд. Что до модели производства PowerColor, то к ней нет никаких претензий ни по качеству сборки, ни по визуальному стилю, ни по эффективности работы охлаждения. Бывает и лучше, но здесь твёрдая четвёрка.