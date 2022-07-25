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Выбираем самую быструю видеокарту для миллионеров – 5 геймерских GPU для игр в разрешении 4К
Стоит ли переплачивать за переоценённый флагман? Давайте разбираться
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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
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Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
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Представьте себе, что у вас достаточно денег для покупки любой видеокарты, но вы сидите и раздумываете о том, когда наступает лучшее время для покупки видеокарты. Кто-то уверяет, что нужно брать через несколько месяцев после выхода новой серии, при этом выгоднее всего серия предыдущая, что позволяет неплохо сэкономить. Отказать в логике подобному утверждению сложно, ведь цены действительно пойдут вниз. Вот только в последнее время всё чаще курсируют слухи, согласно которым серия GeForce RTX 4000 будет жутко дорогой, а значит стоимость находящихся в продаже графических чипов может не измениться. Мало того, всегда есть майнеры, криптовалютная лихорадка и дефицит полупроводников. Одним словом, есть масса причин сомневаться в выгодности ожидания, но и это ещё не всё.

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Предположим, что в 4 квартале NVIDIA действительно выпустит несколько моделей. Ожидается, что это будет только GeForce RTX 4090, тогда как все остальные уже появятся не раньше 2023 года. Склады переполнены, а значит стимула у Дженсена Хуанга просто нет. Получается, что ждать вам придётся до весны, а там ещё и санкции, из-за которых поставки в РФ придут не раньше лета. Ну и кто в здравом уме будет столько ждать? Если вы хотели купить самую быструю видеокарту, то лучше всего это сделать сегодня, ведь завтра могут подрасти цены и случиться всё что угодно.

Если уж зашла речь о флагманах, то мы просто не можем обойти вниманием GeForce RTX 3090 Ti. Ещё несколько месяцев мы не увидим ничего более быстрого, а производительность здесь настолько впечатляющая, что позволит наслаждаться играми в разрешении 4К как минимум 4 года. Требования растут, но ведь здесь есть ещё и 24 Гб скоростной видеопамяти на 21 Гбит/с. Как ни крути, а передовые технологии решают. В Регарде за суперфлагман у вас попросят 177 тысяч рублей. С нашей точки зрения это намного больше, чем такая видеокарта стоит, но у миллионеров свои развлечения, поэтому не будем рассуждать о том, чего у нас нет.

Не все геймеры готовы тратить 177 тысяч на видеокарту, но некоторые всё же хотят взять что-то очень мощное с заделом на будущее. В качестве альтернативы мы предлагаем остановиться на GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вас ждёт ультимативный уровень производительности, но цена намного ниже. Многие эксперты считают этот графический чип лучшим по соотношению цены и скорости, но в российской рознице он далёк от идеала, а ведь недавно NVIDIA ещё и скинула рекомендованные цены.

За 94 тысячи можно взять GeForce RTX 3080, которая является прямым конкурентом более дорогой видеокарты с приставкой «Ti». Речь о версии с 12 Гб видеопамяти, получившей флагманский графический чип и 384-итную шину. В разрешении 4К без дополнительных тестов определить разницу не удастся, а ведь GeForce RTX 3080 стоит на 25 тысяч рублей дешевле. Можно сколько угодно говорить о том, что миллионеры не считают деньги, но это не так. Если бы эти парни этого не делали, то сейчас пытались бы собрать на GeForce RTX 2060.

Ну а мы не устаём предлагать вам купить Radeon RX 6900 XT. Это одна из самых быстрых видеокарт AMD, которая славится своей скоростью и неплохой энергоэффективностью. До GeForce RTX 3090 ей далеко, но побороться с GeForce RTX 3080 Ti уже можно. Заметьте, что при равной производительности Radeon RX 6900 XT стоит дешевле. Это объясняется политикой AMD, которая в каждом сегменте пытается не только догнать конкурента, но и предложить потенциальным покупателям немного больше. Судя по продажам, работает это не всегда, ведь маркетинговая машина NVIDIA функционирует без сбоев.

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3050 дешевле 30 тр в Регарде
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3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
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За 78 590 есть Radeon RX 6800 XT. Здесь без вариантов, ведь конкурентов у этой видеокарты просто нет. По производительности она равна GeForce RTX 3080 (модели на 10 Гб), но стоит намного дешевле. Мало того, внутри ещё и 16 Гб видеопамяти, что не может не радовать тех, кто планирует играть в разрешении 4К. Сегодня столько вам не потребуется, но ведь даже миллионеры покупают видеокарты на несколько лет вперёд. Что до модели производства PowerColor, то к ней нет никаких претензий ни по качеству сборки, ни по визуальному стилю, ни по эффективности работы охлаждения. Бывает и лучше, но здесь твёрдая четвёрка.

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