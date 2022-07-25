А вот в играх разницы может и не быть, ведь в одноядерных задачах разница не превышает 1%

Серия процессоров Alder Lake оказалась революционной по нескольким направлениям. В первую очередь стоит учитывать, что Intel смогла после длительного топтания на месте перейти к выпуску продукции по 10-нм нормам. До этого инженеры придумывали способы улучшения 14-нм технологического процесса, а сегодня руководство компании и вовсе переименовали 10 нанометров в Intel7. Якобы, это лучше звучит, ведь покупатель голосует рублём, а выбор делает под влиянием правильного маркетинга. Также использовалась архитектура из больших и малых ядер, которая должна была привести к росту производительности и повышения энергоэффективности. С первым подвижки есть, а вот с малыми ядрами вышел конфуз, ведь в Alder Lake можно их отключить без вреда для скорости в большинстве сценариев. Ну и не забывайте о переходе на новый стандарт оперативной памяти DDR5.

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Уже много месяцев в интернете идёт ожесточённое противостояние тех, кто считает DDR5 бесполезной для Alder Lake и тех, кто купил новую ОЗУ и уверяет в том, что раньше было хуже. Вся хитрость заключается в том, что Intel разрешили использовать как старый, так и новый стандарт оперативной памяти. При этом DDR5 оказались в 2 раза дороже, а производители и вовсе заявили о том, что даже спустя годы новая ОЗУ никогда не будет дешёвой. Поскольку на носу следующее поколение процессоров Raptor Lake, то вопрос выбора того или иного типа памяти снова становится актуальным. Инсайдеры уже получили в руки ещё не вышедший Core i7-13700K и готовы поделиться с нами любопытными подробностями.

Если вы ещё не в курсе, то Raptor Lake будут поддерживать оба стандарта оперативной памяти, что позволяет как сэкономить за счёт покупки DDR4, так и основательно потратиться на более скоростную DDR5. Для теста использовался 16-ядерный Core i7-13700K. На самом деле в нём только 8 быстрых ядер Raptor Cove Performance (известных как P-ядра). Остальные 8 – это E-ядра, известные под названием Gracemont Efficiency. Первые смогут разгоняться до 5.3 ГГц, тогда как вторые будут работать на скромных 3.4 ГГц. Согласно данным Geekbench 5, Core i7-13700K будет с лёгкостью обходить Ryzen 9 5950X, но нас с вами интересует, какую же оперативную память покупать для этого процессора. Отметим, что использовались две почти идентичные материнские платы: ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E и Z690 Steel Legend WiFi 6E/D5. А вот подбор ОЗУ осуществлялся слегка предвзято. Так, в качестве DDR5 использовались две планки по 5200 МГц, тогда как для DDR4 подобрали две планки на 3200 МГц. Что и говорить, если даже DDR4-3600 стоит не так дорого, а ведь есть ещё и ручной разгон.

Как видите, несмотря на такой странный выбор ОЗУ, разницы в одноядерных задачах нет. Это значит, что в играх вы получите идентичное количество кадров как с более дорогой DDR5, так и с дешёвой DDR4. А вот для многоядерных задач стоит обзавестись более скоростной оперативной памятью, ведь разница между поколениями достигает 20%. Эксперты отмечают, что для игрового компьютера смысла в покупке оперативной памяти DDR5 пока нет. А вот для работы придётся как следует потратиться. Как мы уже писали выше, DDR5 никогда не будет стоить столько, сколько сегодня просят за DDR4, поэтому стоит принимать полученные результаты в расчёт. Ну и мы уже констатировали, что сама методика вызывает вопросы. Вполне возможно, что мы увидели бы не такой большой разрыв в многоядерных задачах, если бы автор теста раскошелился на DDR4-3600.

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Напомним, серия Raptor Lake должна появиться в продаже этой осенью. Ожидается, что случится это событие в октябре, но пока есть все основания сомневаться в инсайдерской информации. Из приятного нас ждёт обратная совместимость, что позволит эксплуатировать материнские платы на чипсетах текущего поколения. Ну и вы уже убедились в том, что Intel планирует активно бить по позициям конкурентов при помощи маркетинга, ведь много ядер – это лучше, чем мало ядер.