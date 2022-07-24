Далеко не всегда даже блок питания на 1000 Вт способен вытянуть оверклокерскую сборку

Наши читатели уже давно заметили, что время от времени мы создаём материалы на основе роликов популярных блогеров. Отметим, что никто из них нам не платит, а спонсорские публикации не выпускались и не будут создаваться и впредь. Выбор делается исходя из качества контента. К примеру, несколько месяцев назад мы активно использовали видео из блога Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov), но в последний месяц он явно пошёл не в том направлении. Что же, недавно у него появилось любопытное видео, которое может быть интересно нашим читателям.

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Итак, в мастерскую приехал системный блок, автор которого потратил на него 360 тысяч рублей. Что и говорить, если только одна материнская плата там стоила 100 000, а всё остальное собрано с одной целью – выжать как можно больше из и без того жутко дорогого железа. Компьютер не включается, а владелец указал, что совершенно на пустом месте внутри случился хлопок, после чего завести системный блок уже не удалось. Мы не будем пересказывать всё происходящее в мастерской, лишь сделаем несколько зарисовок.

В первую очередь блогер столкнулся с тем, что разобрать компьютер оказалось не так просто. Внутри расположилось две массивных системы жидкостного охлаждения, а материнская плата – это настоящий шедевр. Крепление некоторых деталей и вовсе необычно, а кабель-менеджмент проведён на отлично. После беглого осмотра стало очевидно, что проблема возникла с блоком питания, который просто сгорел. После непродолжительного извлечения остальных комплектующих удалось собрать настольный стенд. К счастью, все остальные детали заработали. Так, внутри находилась видеокарта GeForce RTX 3080, процессор Core i9-12900K и 2 планки DDR5-6000. Если вы не знали, что такая существует, то добро пожаловать в 2022 год. С процессором возникла странная ситуация, ведь в сокете не хватает ножек, хотя владелец заявил, что так и должно быть. В любом случае после извлечения и подключения компьютер благополучно заработал.

А вот починить блок питания будет сложно. Судя по всему, владелец небедный парень, поэтому заниматься такими глупостями не будет, а блогер не стал распространяться о судьбе взорвавшегося блока питания. Кстати, там располагался довольно неплохой ThunderX3 Plexus на 1000 Вт. По логике вещей, даже с учётом наличия двух водяных контуров, мощной видеокарты, процессора и дополнительной подсветки блока должно было хватить. Вполне возможно, что случился перепад напряжения, либо сам блок оказался бракованным. В любом случае он принял на себя удар, что позволило всем остальным комплектующим остаться в живом состоянии. Блогер заявил, что владелец компьютера не использует по максимуму возможности железа, поскольку разгон здесь минимальный, хотя можно было выжать намного больше. Вполне возможно, что это задел на будущее, ну или у кого-то просто много денег.

Со своей стороны мы посоветуем не экономить на блоке питания. Многие покупатели дорогостоящих компьютеров игнорируют эту деталь, а после испытывают трудности. В лучшем случае система будет испытывать трудности во время максимальных нагрузок. В результате возможно перебои в работе, спонтанные отключения и другие неожиданности. При этом на самом блоке может быть написано 750 Вт, а внутри расположится китайский подвал на 500 Вт. Особенно часто такое возникает при покупке готовой сборки, когда блок питания идёт вместе с корпусом. Если вы берёте простенький компьютер, то эта проблема для вас не является актуальной. Ну а при попытке поставить систему водяного охлаждения на блок питания из китайского подвала дядюшки Ляо, могут возникнуть внештатные ситуации.

К примеру, автор данного материала знаком с любителем компьютерных игр, который для компьютера на базе Ryzen 9 5900X и Radeon RX 6800 XT купил два блока питания. Один трудится на всю систему, тогда как отдельный на 850 Вт обслуживает потребности видеокарты. Корпус позволяет разместить оба блока питания, а владелец такой системы заявляет, что ему так спокойнее спиться.

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