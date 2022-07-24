Всё это и многое другое в обновлении Преступные организации

Существуют игры, в которых даже спустя десять лет можно встретить внушительное количество геймеров. Проблема в том, что таких проектов мало, а с годами фанатов становится всё меньше. Пожалуй, единственное исключение – это GTA Online. Вполне возможно, что секрет успеха кроется в активном участие разработчиков, которые не только не бросают проект, но и постоянно расширяют его возможности. Появляются новые квесты, автомобили и оружие. Игровой мир поистине огромен, а на изучение всех особенностей могут уйти годы. Вот только миллионы геймеров приходят сюда не для этого, ведь в игре есть большие пушки, безбашенные гонки и гангстерские разборки.

реклама

Уже 26 июля на официальные серверы придёт новое обновление The Criminal Enterprises (Преступные организации). О нововведениях мы расскажем немного ниже, а пока самое любопытное новшество. Как вы знаете, сегодня США и часть Европы накрыла невыносимая жара. Мы слышим о гибели людей от солнечного удара или сердечных болезней, но это далеко не всё, ведь цены на энергоносители резко пошли вверх. Мы с вами знаем о том, что происходит это в результате антироссийских санкций, но в данном случае любопытно всё это лицезреть в виртуальном мире GTA Online.

Цены на бензин в Южном Сан-Андреасе бьют рекорды чуть ли не каждый день. Заправка стоит жутко дорого, а в результате наблюдаются проблемы с логистикой. Доставка продуктов питания и средств первой необходимости осложнена, а завершает всё это испепеляющее солнце. Жара заставляет местных жителей искать укрытие, но для любителей наживы и торговцев оружием всё это создаёт новые возможности. Всем геймерам будет доступна операция «Изъятие улик», позволяющая проникнуть в тайны коррумпированных чиновников и манипуляции со стороны семейства нефтяных магнатов. Именно их подозревают в росте цен на топливо. Можно будет объединиться в группу до 4 человек, либо пытаться раскрыть заговор миллиардеров в одиночку. Запутанная история приведёт к неожиданным открытиям, но подробности разработчики пока держат в тайне.

В мастерских по ремонту байков доступны два новых задания, по завершению которых геймер сможет увеличить репутацию и поднять деньжат. Также это позволит залить посетителей клабхаусов выпивкой, что также обеспечит неплохой доход. Появятся расширенные возможности для владельцев «Амму-Нации», а также владельцев ночных клубов. Ожидается появление двух новых машин, а с ними и расширенные возможности для тюнинга. Разработчики обещают дистанционное управление тачками, блокировку ракет и некоторые другие возможности. Улучшения ожидают и тех, кто хочет купить новое авто. Демонстрационные залы станут удобнее, что позволит протестировать автомобиль перед покупкой. Есть и некоторые изменения в экономике, но разработчики обещают больше информации в день релиза обновления.

На фоне очередного большого патча обязательно появятся споры о том, что геймеры ждут выхода Grand Theft Auto VI, а всё происходящее – это очередная попытка заработать. Сегодня нет точных сроков выхода новой игры. Временами в прессу попадают нереалистичные сценарии и другие подробности, а эксперты полагают, что разработчики столкнулись с массой проблем. Практика отмены, искусственная толерантность и непрекращающиеся попытки размытия понятия пола со стороны западного общества вступают в противоречия с самим принципом GTA. Главные герои говорили и делали только то, что хотели, активно используя расовую и половую дискриминацию. Во что превратится следующая игра серии, нам предстоит увидеть нескоро. Пока над ней активно работает большая команда, а разработка осуществляется в условиях сохранения строжайшей тайны. Источник.

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать Еще одна 3060 Ti даже дешевле Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр -25% на 3050 MSI Gaming = за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3050 дешевле 30 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



