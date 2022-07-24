Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
Всё это и многое другое в обновлении Преступные организации
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
<b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b>
3060 за 40тр в Регарде, смотри
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Существуют игры, в которых даже спустя десять лет можно встретить внушительное количество геймеров. Проблема в том, что таких проектов мало, а с годами фанатов становится всё меньше. Пожалуй, единственное исключение – это GTA Online. Вполне возможно, что секрет успеха кроется в активном участие разработчиков, которые не только не бросают проект, но и постоянно расширяют его возможности. Появляются новые квесты, автомобили и оружие. Игровой мир поистине огромен, а на изучение всех особенностей могут уйти годы. Вот только миллионы геймеров приходят сюда не для этого, ведь в игре есть большие пушки, безбашенные гонки и гангстерские разборки.

реклама

Уже 26 июля на официальные серверы придёт новое обновление The Criminal Enterprises (Преступные организации). О нововведениях мы расскажем немного ниже, а пока самое любопытное новшество. Как вы знаете, сегодня США и часть Европы накрыла невыносимая жара. Мы слышим о гибели людей от солнечного удара или сердечных болезней, но это далеко не всё, ведь цены на энергоносители резко пошли вверх. Мы с вами знаем о том, что происходит это в результате антироссийских санкций, но в данном случае любопытно всё это лицезреть в виртуальном мире GTA Online.

Цены на бензин в Южном Сан-Андреасе бьют рекорды чуть ли не каждый день. Заправка стоит жутко дорого, а в результате наблюдаются проблемы с логистикой. Доставка продуктов питания и средств первой необходимости осложнена, а завершает всё это испепеляющее солнце. Жара заставляет местных жителей искать укрытие, но для любителей наживы и торговцев оружием всё это создаёт новые возможности. Всем геймерам будет доступна операция «Изъятие улик», позволяющая проникнуть в тайны коррумпированных чиновников и манипуляции со стороны семейства нефтяных магнатов. Именно их подозревают в росте цен на топливо. Можно будет объединиться в группу до 4 человек, либо пытаться раскрыть заговор миллиардеров в одиночку. Запутанная история приведёт к неожиданным открытиям, но подробности разработчики пока держат в тайне.

В мастерских по ремонту байков доступны два новых задания, по завершению которых геймер сможет увеличить репутацию и поднять деньжат. Также это позволит залить посетителей клабхаусов выпивкой, что также обеспечит неплохой доход. Появятся расширенные возможности для владельцев «Амму-Нации», а также владельцев ночных клубов. Ожидается появление двух новых машин, а с ними и расширенные возможности для тюнинга. Разработчики обещают дистанционное управление тачками, блокировку ракет и некоторые другие возможности. Улучшения ожидают и тех, кто хочет купить новое авто. Демонстрационные залы станут удобнее, что позволит протестировать автомобиль перед покупкой. Есть и некоторые изменения в экономике, но разработчики обещают больше информации в день релиза обновления.

На фоне очередного большого патча обязательно появятся споры о том, что геймеры ждут выхода Grand Theft Auto VI, а всё происходящее – это очередная попытка заработать. Сегодня нет точных сроков выхода новой игры. Временами в прессу попадают нереалистичные сценарии и другие подробности, а эксперты полагают, что разработчики столкнулись с массой проблем. Практика отмены, искусственная толерантность и непрекращающиеся попытки размытия понятия пола со стороны западного общества вступают в противоречия с самим принципом GTA. Главные герои говорили и делали только то, что хотели, активно используя расовую и половую дискриминацию. Во что превратится следующая игра серии, нам предстоит увидеть нескоро. Пока над ней активно работает большая команда, а разработка осуществляется в условиях сохранения строжайшей тайны. Источник

анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gta online
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Rockstar представили GTA+ — платную подписку для обновленных версий GTA Online
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
13
Подписка EA в Steam продаётся со скидкой за 40 рублей
12
Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
80
Какую видеокарту купить для World of Tanks в магазинах РФ – 6 игровых моделей от 6000 рублей
7
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
16
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
10
Опубликованы системные требования футбольного симулятора FIFA 23
+
Флагманские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют и возвращаются к рекомендованным ценам в магазинах РФ
13
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
10
В РФ разблокировали Tor Browser
25
Киты активно сливают Эфир, а хомяки наращивают активы на фоне роста курса криптовалюты
9
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
14
AI Dungeon - самая требовательная к мощности игра для ПК, по словам директора Latitude
5
Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
6
Хорошая новость для геймеров - видеокарты Intel Arc Alchemist бесполезны для майнеров
16
Компания MitchCraft представила "сверхширокий" крошечный домик на колесах за $171 000
+
Изучаем первые достоверные рендеры графического чипа Radeon RX 7900 XT на базе чиплетов
4
Новый жест в Google Фото упрощает поиск снимков экрана
2
За месяц цены на RTX 3090 в Европе упали на 20%: выбираем самую выгодную видеокарту среди RTX 3000
2
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
29

Популярные статьи

Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
41
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
35
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
21
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
15
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 1
8

Сейчас обсуждают

Васёк Басов
11:09
Магадан Ростелеком 2500р за 80мб епта
Halo Infinite «пожирает» свыше 1 Гбайта интернет-трафика за пару матчей — игроки в замешательстве
avkonshin
11:07
Это не проблема, вентилятор можно сдвинуть наверх, там нет фиксации.
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
cariddau
10:56
Ой, да хватит ныть уже про это. Вам сто раз уже сказано, что название сайта давно не имеет отношения к его тематике. Это просто старый бренд. Для оверов сохранили конфу. Здесь развлекательный ресурс.
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
Suho
10:53
Это то, что русские делают с "украинцами". Одни хотели играть по своим правилам, а получилось по другому.
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
Sheshenbek
10:52
А можно Алину за ляшку?
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
Sheshenbek
10:50
Зачем мне этот геморрой, какой-то иголкой что-то выравнивает, нормальный процессор должен быть без ножек
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
AMD EDITION
10:38
Как инсайдер говорю. 5090 будет для 4к
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
Serezhka
10:36
Просто работа в IT часто даёт возможность бухать, даже на рабочем месте, поэтому риск велик.
В СберЗдоровье рассказали о болезнях российских IT-специалистов
Zorro
10:31
Это было за программировано. не надо было ходить раньше времени.
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
xorek
10:30
"...кулер перекрывает первые 3 слота оперативной памяти" - а какой высоты использованная память? Память с большими радиаторам может и не влезть, а в обзоре об этом тишина.
Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем