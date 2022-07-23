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Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
Что будет с ценами на санкционную продукцию, пока неясно
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В последние несколько месяцев рубль пребывал в крайней турбулентности. В начале марта национальную валюту бросило вниз, в результате чего за 1 доллар давали свыше 120 рубчиков. Многие эксперты утверждают, что это было намеренное давление, которое осуществлялось несколькими западными держателями российской валюты. Эти люди продавали рубли с большим убытком, выбрасывая на рынок огромные суммы за бесценок. В результате курс удалось удержать, а после и ощутимо повысить. В апреле за 1 доллар давали уже 73 рубля, а в июне 51 рубль. Обычные граждане аплодировали, а в прессе стали появляться аналитические статейки, в которых экономисты всех мастей пророчили дальнейшее укрепление рубля. Вот только уже в июле курс снова пошёл вниз, добравшись до отметки 64 рубля за доллар, а после в очередной раз перешёл к укреплению.

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Сегодня становится очевидным, что правительство не будет предпринимать активных шагов по снижению курса национальной валюты. Представители регулятора отмечают, что это грозит опасными последствиями для экономики, а все усилия по укреплению могут сойти на нет. О причинах роста и коррекции мы поговорим ниже, а пока дадим слово Ивану Абрамову, занимающему пост заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике. По его мнению, к концу года Центробанк снизит ключевую ставку до 5%, что позволит вернуть доступные кредиты как для обычных граждан, так и для бизнеса. Одновременно с этим мы увидим удешевление рубля до 70-80 за доллар, что является не только ожидаемым, но и желанным для промышленников. Как оказалось, параллельный импорт решает массу проблем, а переход на оплату за газ в рублях способствует к укреплению национальной валюты, вот только всё это негативно отражается на экономике.

Так, сегодня гораздо проще привезти товар из Китая, чем производитель его самостоятельно. Как следствие: снижение темпов развития отечественной промышленности и ухудшение экономических показателей страны. В то же время рубль по 80 позволит получать за экспортируемую продукцию больше денег, что позитивно скажется на наполнении бюджета и покупательской способности граждан. Эксперты отмечают, что проблема слишком дорогого рубля пока никак не отразилась на экономике, но в будущем это обязательно случится. Так, уже сегодня Россия поставляет в Европу меньше газа и нефти, а процент будет постоянно снижаться. Пока всё это удаётся покрывать за счёт высоких цен на энергоносители, но рано или поздно ЕС найдёт обходные пути. Российскую нефть готовы покупать в Азии, но платить за неё столько, сколько дают в Европе, там никто не хочет. Индия требует огромных скидок, а Китай стремиться платить меньше, а брать больше. Если рубль останется на отметке 50 за доллар, то бюджет начнёт недополучать триллионы, а значит реализация национальных программ окажется под угрозой срыва.

На данный момент за 1 доллар дают 57 рублей. В какую сторону будет двигаться национальная валюта в августе, пока неясно. Высказывается мнение, что коррекция случится не раньше осени. При этом никому не выгодно, что бы это случилось резко. Вспомните, какой рост цен на санкционные товары наблюдался в июне, когда с 51 рубля курс обвалился до 63. Жутко подорожала компьютерная техника, смартфоны, телевизоры и многое другое. Крупные торговые сети пытались удерживать стоимость бытовой техники, но сделать это в долговременной перспективе невозможно. В то же время, в переводе на доллары цены на подобные товары намного выше, чем были ещё в феврале. Это значит, что одновременно с расширением роли параллельного импорта будет происходить снижение стоимости санкционных товаров. Этим может воспользоваться регулятор, медленно снижая курс рубля. В результате цены вернутся к досанкционным, как и курс, что не должно нанести ощутимого удара по покупательской способности населения.

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Стоит понимать, что всё это только теория. Вполне возможно, что Центробанк не справиться с такой сложной задачей, в результате рубль единовременно рухнет до 75, а цены на санкционку взорвутся. Источник

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#санкции #экономика #рубль
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