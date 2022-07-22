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Турбина для Северного потока 1 может не доехать до РФ – кто виноват, и что будет делать Европа
Проблема может затянуться на недели и даже месяцы
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Несколько дней назад высокий совет ЕС собрался для обсуждения насущных проблем континента. Согласно старой доброй традиции, долго и основательно пинали Россию, обвиняя во всех бедах, а после решили поговорить о своих скорбных делах. Существует понятие амбивалентности, это когда человек не может определиться со своим отношением к действительности и поддерживается сразу двух противоположных мнения. Так вот, политики Европы поголовно склонны к амбивалентности. С одной стороны они требуют отказаться от закупок российских энергоносителей, тогда как с другой уверяют, что газа не хватает, а во всём виновата Москва. Но всё это лирика, ведь в результате было принято решение взять на себя обязательства по сокращению потребления природного газа на 15%. Якобы, это ударит по РФ, а также позволит Европе начать плановый отказ от российских энергоносителей. Сразу же после заседания стало известно, что Испания, Португалия и Греция отказались экономить, тогда как Венгрия и вовсе обратилась к России с просьбой увеличить поставки.

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И вот здесь и кроется ключевая проблема, ведь ещё совсем недавно Москва предлагала нарастить поставки в Европу, а сегодня с интересом наблюдает за происходящим в ЕС. Если вы не в курсе, то вчера В. Путин снова напомнил о существовании Северного потока 2. По его словам, Именно Германия стала инициатором строительстве двух веток, а после давления со стороны США трубопровод стал оружием политического давления. Президент отметил, что запуск Северного потока возможен в любой момент, что позволит решить все проблемы Европы в нехватке газа в осенне-зимний период. Напомним, эпопея с турбиной для Северного потока 1 продолжается. Ещё в июне мощность была снижена до 40% поскольку силовой агрегат для прокачки пришёл в негодность и нуждался в обслуживании. Правительство Германии пошло на невозможное, а после личных договорённостей с руководством Канады Siemens Energy всё же отправила российскую турбину в Германию.

Вчера трубопровод был включён после длительного технического обслуживания, но мощность так и осталась на уровне 40%. Как оказалась, турбина пришла в Германию ещё в начале этой недели, а уже 24 июля предполагалась её доставка в РФ, вот только представители Газпрома сообщили, что не получили от немецкой стороны необходимых документов для транспортировки и технической документации о проведении обслуживания. Очевидно, что Москва затягивает, создавая напряжённость, поскольку сегодня в ЕС поступает газа меньше, чем нужно для заполнения подземных хранилищ. Выходит, что чем дольше будет решаться вопрос с турбиной, тем выше окажется цена газа, а европейские политики сговорчивее.

Судя по всему, турбина зависла, а министр экономики Германии Роберт Хабек констатировал, что сегодня из России не поступало запросов на транспортировку турбины. Якобы, немецкая сторона не знает ни места назначения, ни сроков, а таможенных документов всё ещё нет. Роберт Хабек даже предположил, что Газпром передумал забирать турбину, а текущее снижение мощности по трубопроводу – это не техническая проблема, а предлог для шантажа. Мы не будем спорить с министром экономики Германии. Может он и прав, а может есть другие юридические коллизии, но пока об увеличении мощности прокачки газа европейцы могут только мечтать. Эксперты полагают, что решение проблемы затянется. Несмотря на то, что увеличение мощности выгодно обеим сторонам, на пути стоят политические противоречия. Германия и без того много сделала для возврата турбины, поэтому дальнейшие шаги ставят страну в глупое положение. Россия устала от постоянного шантажа, поэтому затягивает с решением. Ну и не забывайте, что это именно ЕС хочет отказаться от газа из РФ. Уже давно звучат призывы к тому, что стоит помочь европейцам перейти на демократический СПГ из США.

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Что до последнего заявления, то в ближайшие годы это не осуществимо. Во-первых, большая часть танкеров зафрахтована, и не может быть переброшена для перевозки газа. Во-вторых, в Европе нет достаточного количества заводов по превращению жидкого газа в пригодное для использования состояние. Источники: 1, 2

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#санкции #экономика #газ
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