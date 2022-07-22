За последние годы вышло множество интересных игр, а вот подобрать видеокарту для них не так просто

В последнее время мы всё чаще слышим стоны геймеров, уверяющих всех вокруг в том, что хорошие игры исчезли как класс, а разработчики потчуют нас непонятными подделками. Мы категорически не согласны с таким поверхностным подходом, поскольку игр действительно много. Есть мнение, что со временем люди просто взрослеют, а старые игры, в которые они играли 15 лет назад кажутся им невероятными только потому, что с ними связаны воспоминания о безмятежном студенчестве или школьных годах. Сегодня же многим приходится работать, а поиграть удаётся исключительно на выходных.

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А может быть вечно недовольные геймеры сидят на старых процессорах с интегрированной графикой, а всё недовольство связано с тем, что у этих ребят просто нет хорошей видеокарты? Что же, если это действительно так, то сегодня мы поможем несчастным любителям компьютерных игр выбрать оптимальную модель. Кстати, автор данного материала играл в God of War и Elden Ring, которые могут понравиться даже самым требовательным геймерам. Подберём же видеокарту под эти игры.

Если вы хотите поиграть в разрешении 2К, то стоит взять Radeon RX 6650 XT. С этой видеокартой у вс точно не будет проблем, ведь она не только получила 8 Гб скоростной памяти на 17.5 Гбит/с, но и обладает минимальными требованиями к блоку питания. Никаких 750 Вт вам не потребуется, ведь Radeon RX 6650 XT заработает даже на старой микроволновке вашей бабушки. Все игры карта будет тянуть на максимальных настройках, а в будущем вы просто пересядете на разрешение 1080р.

GeForce RTX 2060 SUPER стоит примерно столько же, но лишена скорости указанной выше видеокарты. Поскольку фанаты NVIDIA не задумываются о таких мелочах, как реальная производительность, то вы не увидите в чартах продаж Radeon RX 6650 XT, ведь место в сердцах геймеров уже занято Дженсеном Хуангом. GeForce RTX 2060 SUPER – это прекрасный выбор, вот только хорошо бы не только смотреть на названия, но и заглядывать в тесты. Это позволит выбрать оптимальный вариант, а во многих случаях и сэкономить, ведь в большинстве случаев AMD даёт больше за меньшие деньги.

GeForce RTX 3050 стала настоящим бестселлером этого лета. Видеокарту раскупают как горячие пирожки, хотя рекомендованная цена на неё такая, что пирожками можно было бы кормить роту голодных солдат целую неделю. GeForce RTX 3050 имеет неплохое соотношение между производительностью и ценой, а значит даже в РФ пользуется огромным успехом. Привлечь потенциальных покупателей можно как 8 Гб видеопамяти, так и низкими требованиями по питанию. Кроме того, на борту полная поддержка трассировки лучей, что позитивно влияет на тех, кто находится на стадии выбора между красными и зелёными.

Если вы решили немного сэкономить, то специально для вас есть GeForce GTX 1660 SUPER за 25 тысяч рублей. Выгода составляет 5 тысяч, а в реальных играх эта видеокарта ничем не уступает более дорогой GeForce RTX 3050. В минусы GeForce GTX 1660 SUPER запишем меньшее количество видеопамяти (6 Гб против 8 Гб), хотя этот показатель неплохо компенсируется более широкой шиной на 192 бита. В God of War и Elden Ring видеокарта будет чувствовать себя отлично, а потенциальным покупателям гарантирована плавная картинка в 1080р на высоких настройках графики.

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Если с деньгами напряжёнка, то за 19 тысяч можно отхватить Radeon RX 6500 XT. Видеокарта неплохо справляется с современными играми, но настройки придётся ставить на средние. Подводит экономия на видеопамяти, ведь здесь её всего 4 Гб. Ну и не забывайте о шине на 64 бита. Несмотря на это владельцам компьютеров с поддержкой PCIe 4.0 видеокарта будет обеспечивать отличную производительность, а благодаря технологии FSR и вовсе можно обмануть своё зрение, повысив количество кадров до 40% и выше.