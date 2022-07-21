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В Китае замечена самодельная игровая видеокарта GeForce RTX 3060M – низкая цена и высокий хешрейт
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Несмотря на то, что многие эксперты заявляют о бесполезности майнинга Эфира, находится достаточно людей, которые не только не собираются сдавать позиции, но и наращивают мощности. Причин здесь несколько. Прежде всего стоит понимать, что даже переход Эфира на PoS – это далеко не конец. Всё дело в том, что мы получим необычную систему, в которой одновременно будет доступен и стейкинг и традиционная добыча по алгоритму PoW. Разработчики на эту тему предпочитают не распространяться, но эксперты уверены, что полная блокировка майнига случится очень нескоро. Вначале будет произведён старт хардфорка Бомба сложности, и только спустя как минимум полгода или даже год мы увидим реальное снижение доходов при помощи добычи Эфира на видеокартах. Но есть и другая причина, ведь многие фермеры уверены, что после ухода Эфира со своего пьедестала на смену ему придут другие монеты. Это значит, что продавать ничего не придётся, а денежки будут капать ещё много лет.

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На самом деле это далеко не все причины, но в данном случае это уже не так важно, почему тот или иной человек скупает видеокарты вместо того, чтобы паниковать. Судя по происходящему на вторичном рынке, паникующих всё же больше, но это не значит, что майнеры не пытаются идти на различные ухищрения, позволяющие получать выгоду за счёт низких цен. Очередным подтверждением этого тезиса стало видео, опубликованное на канале BullsLab. Блогер часто выкладывает эксклюзивные ролики с редкими и совсем новыми видеокартами, а также публикует интересную информацию о тех или иных событиях на графическом рынке.

На этот раз автор видео предложил разобраться с видеокартой GeForce RTX 3060M. Внутри скрывается графический чип GN20-E3, который изначально был предназначен для ноутбука, но в итоге стал частью обычной дискретной видеокарты. Блогер пояснил, что иногда графический чип извлекают из нерабочего ноутбука, а иногда специалисты, которые после превращают его в готовый продукт, получают небольшие партии чипов в поставке ОЕМ. Для справки: в обычной версии настольной GeForce RTX 3060 расположились 3584 ядра CUDA и 12 Гб видеопамяти по 192-битной шине. GeForce RTX 3060M предлагает на 256 ядер больше (3840), но видеопамяти здесь ровно в 2 раза меньше, хотя скорость её аналогичная – 14 Гбит/с GDDR6.

По словам блогера, главная проблема такой видеокарты заключается в низком показателе TDP. Стандартная настольная GeForce RTX 3060 получила теплопакет на 170 Вт, тогда как героиня нашего материала всего 80 Вт. Это сильно ограничивает графический чип, что делает его далеко не оптимальным решением для игр. К счастью, в сети существует версия драйверов Game Ready 512.15 WHQL, выпущенных 23 марта 2022 года. Они позволяют получить максимум от видеокарты, что было подтверждено тестами. К примеру, в Forza Horizon 5 – до 110 кадров в секунду, а в Total War Warhammer 3 – 80 кадров в секунду. При этом всё довольно неплохо и в синтетике (3DMark FireStrike и Time Spy), где разница между настольной и самопальной видеокартой GeForce RTX 3060M не превышает 5%.

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Блогер констатирует, что новых драйверов может и не быть, но на самом деле видеокарта создана не для игр, ведь её покупают исключительно майнеры. Автор ролика заметил, что на китайских площадках купить такую видеокарту можно намного дешевле, чем обычную видеокарту GeForce RTX 3060. Очевидно, что фермеры не будут копать себе в убыток, поэтому мы не стали вдаваться в подробности прибыльности данной карты. Судя по ролику, можно сделать вывод, что в продаже находятся десятки, а может и сотни модифицированных видеокарт. Определить отличия просто, ведь здесь всего 6 Гб видеопамяти. Нужно учитывать, что подобные модели активно продаются и на площадке AliExpress, а значит и наши читатели в поисках экономии могут отхватить такую карточку. Мы не станем утверждать, что она плоха, ведь результаты тестов говорят о минимальных отличиях. И всё же, вам бы хотелось купить видеокарту с завода MSI или ASUS или собранную в небольшом подвальчике дядюшки Ляо?

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#видеокарта #geforce rtx 3060m
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