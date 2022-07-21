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Процессоры Intel в магазина РФ продолжают дешеветь – игровые модели Alder Lake со скидками до 42%
Купить недорогой игровой процессор можно даже за 10 000 рублей
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Есть пользователи, которые могут себе позволить покупать компьютеры хоть каждый день. Увы, но таких меньшинство, а значит многих наших читателей в первую очередь волнует цена вопроса. Всё логично, если вы себе не можете позволить купить тут или иную видеокарту или монитор, то и разглядывать картинки не стоит. А между тем бытует мнение, согласно которому игровой компьютер можно собрать исключительно на дорогостоящем процессоре, способном предложить целую гору ядер и работающем на скорости 5 ГГц и выше. Мы не станем спорить с тем, что такой процессор способен сделать счастливыми отдельно взятого любителя компьютерных игр, но есть и менее дорогие камни, которые могут справиться с такой задачей не хуже.

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И вот здесь важно понять, насколько дешёвым будет ваш системный блок. Очевидно, что экономить до бесконечности просто невозможно, но попытаться снизить ценник на несколько тысяч рублей вполне реально. В данном материале мы изучим несколько процессоров, каждый из которых может стать основой для перспективного игрового компьютера. Учитывайте, что понятие игрового компьютера сильно размыто, поэтому и аппетиты у геймеров разнятся.

Начать предлагаем с 6-ядерного Ryzen 5 5600X. Это самый настоящий бестселлер, запаса прочности у которого хватит на 4 года вперёд. Перспективная архитектура имеет отличный потенциал, а при желании вы можете даже попробовать себя в разгоне. Некоторые пользователи собирают на основе Ryzen 5 5600X самый простой компьютер с ультрабюждетной материнской платой и оперативной памятью прямиком из подвальчика дядюшки Ляо. Ну а вместо всего этого можно взять подороже видеокарту, что позволит эффективно вложить ваши средства.

Ryzen 5 5600G – это и процессор, и видеокарта. В качестве камня он показывает себя достойно в любых задачах. Если сравнивать с более дорогими процессорами, то разницы в запуске приложений, интернета и других бытовых задач вообще не будет. А вот интегрированный графический чип здесь обладает отличными показателями. Стоит понимать, что по сравнению с дискретными видеокартами здесь ловить нечего, но ведь и вкусы у геймеров разные. Кому-то интересны бродилки и квесты, тогда как другие проводят сутки в Minecraft и World of Tanks. Именно для этих людей и создан Ryzen 5 5600G, ведь даже без покупки отдельной видеокарты он будет тянуть все указанные выше игры без видимых проблем.

Если вы хотите не только процессор Intel, но и самое последнее поколение Alder Lake, то остаётся только купить Core i5-12400F. Никаких суперскоростных вершин процессор не берёт, но в данном сегменте это и не требуется. Он даже быстрее указанного выше Ryzen 5 5600G, но лишён интегрированной графики. Есть версия Core i5-12400, но она стоит дороже, а встроенная видеокарта там жутко медленная. Core i5-12400F подходит для тех, кто планирует собрать добротный компьютер для любых игр. Процессор раскроет даже самую дорогую видеокарту, ну а в большинстве случаев вам хватит и GeForce RTX 3050.

Если вы спросите нашего мнения, то мы рекомендуем купить Core i5-11400F. Давайте перечислим преимущества. Во-первых, он уже включает встроенную систему охлаждения, а значит будет стоить вам не дороже 14 тысяч рублей. Во-вторых, вместе с хорошей видеокартой он почти не уступает по производительности новому Core i5-12400F. Ну и не стоит забывать об экономии. Вы знали о том, что материнские платы под предыдущее поколение процессоров продают с дисконтом? Теперь знаете. Не забывайте об этом, когда будете выбирать подходящую плату под новый компьютер.

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Ну и закуску предлагаем приглядеться к Core i3-12100. Это бодрый 4-ядерный камень, принадлежащий к последнему поколения Intel. Благодаря этому он имеет отличный запас по производительности в играх, что позволяет не ограничивать себя в выборе видеокарты. Традиционно, такие камни не нуждаются в дорогих материнских платах и не зависят от скоростной оперативной памяти с низкими таймингами. Словом, перед вами сплошные плюсы, а если ещё и учитывать скидку в 42% по сравнению с июнем, то это вообще просто какой-то клад.

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