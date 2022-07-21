5 моделей, каждая из которых позволяет запускать все современные игры

Есть масса прекрасных советов, позволяющих выбрать «правильную» видеокарту. Что любопытно, каждый автор уверен в своей правоте, что выглядит довольно странно. Кто-то советует брать флагманы, ведь они не только позволяют играть в разрешении 4К, но и будут служить намного дольше середняков. Логики такому подходу не откажешь, но есть и другое мнение. Так, некоторые блогеры утверждают, что нужно покупать исключительно видеокарты среднего ценового сегмента. Причина в том, что они доступны почти всем геймерам, а спустя пару лет можно купить что-то новее и мощнее. Это позволяет постоянно поддерживать высокий уровень производительности компьютера, хотя и требует немалых регулярных инвестиций.

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Нам кажется, что любое из мнений имеет право на жизнь и подходит ограниченному числу пользователей. Вот только есть такое понятие, как большинство. Именно на этих людей ориентируются производители, а значит сегодня мы обсудим самые популярные графические чипы. Поскольку наших читателей интересует российская розница, то мы рассмотрим наиболее продаваемые видеокарты в магазине Регард. Отметим, что наше мнение может не совпадать с логикой покупателей, но в данном случае мы поговорим о реальном положении на рынке.

Чаще всего берут GeForce RTX 3050. Как видите, длительные споры о целесообразности покупки этого графического чипа прошли мимо геймеров. Любители компьютерных игр видят шильдик NVIDIA, замечают 8 Гб видеопамяти и цену до 30 000 рублей. Этого достаточно для того, чтобы сделать выбор. В целом видеокарта отлично справляется со своими задачами и не имеет проблем с играми в 1080р. Использовать её в 2К мы бы не рекомендовали, но здесь важно помнить, что требовательных тайтлов не так уж и много, поэтому многое зависит от ваших предпочтений.

GeForce RTX 3060 Ti стоит больше 50 тысяч, но умудрилась выйти на второе место по популярности среди российских геймеров. Видеокарта имеет отличный потенциал и может разочаровать только завышенной ценой. Вообще самое главное не пытаться сравнивать с конкурирующими продуктами AMD. К счастью, геймеры не жалуют красную команду, поэтому для многих GeForce RTX 3060 Ti остаётся безальтернативным решением.

А вот GeForce RTX 3060 за 49 тысяч мы бы не рекомендовали. Как вы понимаете, это лишь наше мнение, ну а видеокарта производства Gigabyte находится на третьем месте. Весомым бонусом GeForce RTX 3060 выступают 12 Гб видеопамяти, а во всём остальном эта карта сильно проигрывает GeForce RTX 3060 Ti во всех играх. Вполне возможно, что потенциальных покупателей заинтересовала внушительная система охлаждения, но в этом случае мы можем сказать только то, что три кулера – это хорошо, но излишне для такого нетребовательного графического чипа.

А вот GeForce RTX 2060 Super за 39 тысяч выглядит куда интереснее и занимает четвёртую строчку в предпочтениях геймеров из РФ. Видеокарта обладает отличным соотношением между ценой и производительностью и предлагает 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину. Это позволяет запускать все игры в 2К, хотя настройки всё же придётся скинуть на средневысокие. За такую цену – это настоящий подарок, а значит мы рекомендуем присмотреться к этой видеокарте.

На пятом месте совершенно неожиданно разместилась GeForce RTX 3080. Мы ничего не имеем против этого графического чипа, но в данном случае не можем ничем объяснить столь странный выбор. Смотрите, всего на 6 тысяч дороже есть модель производства Colorful. Это второе поколение GeForce RTX 3080, получившее 384-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Разница в производительности между видеокартами огромна. При этом более дорогая практически не уступает GeForce RTX 3080 Ti, тогда как находящаяся на пятом месте куда слабее прокачанного флагмана.

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Как вы смогли убедиться, российские геймеры мало знакомы с продукцией AMD. Это очень печально, ведь в большинстве случаев красные превосходят зелёных по соотношению чистой производительности в играх и цены. А вот в маркетинговом плане чистая победа за NVIDIA. Дженсен Хуанг знает правильные слова, что позволяет ему продавать намного больше видеокарт даже тогда, когда рынок перенасыщен.