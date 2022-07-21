Есть масса прекрасных советов, позволяющих выбрать «правильную» видеокарту. Что любопытно, каждый автор уверен в своей правоте, что выглядит довольно странно. Кто-то советует брать флагманы, ведь они не только позволяют играть в разрешении 4К, но и будут служить намного дольше середняков. Логики такому подходу не откажешь, но есть и другое мнение. Так, некоторые блогеры утверждают, что нужно покупать исключительно видеокарты среднего ценового сегмента. Причина в том, что они доступны почти всем геймерам, а спустя пару лет можно купить что-то новее и мощнее. Это позволяет постоянно поддерживать высокий уровень производительности компьютера, хотя и требует немалых регулярных инвестиций.
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Нам кажется, что любое из мнений имеет право на жизнь и подходит ограниченному числу пользователей. Вот только есть такое понятие, как большинство. Именно на этих людей ориентируются производители, а значит сегодня мы обсудим самые популярные графические чипы. Поскольку наших читателей интересует российская розница, то мы рассмотрим наиболее продаваемые видеокарты в магазине Регард. Отметим, что наше мнение может не совпадать с логикой покупателей, но в данном случае мы поговорим о реальном положении на рынке.
Чаще всего берут GeForce RTX 3050. Как видите, длительные споры о целесообразности покупки этого графического чипа прошли мимо геймеров. Любители компьютерных игр видят шильдик NVIDIA, замечают 8 Гб видеопамяти и цену до 30 000 рублей. Этого достаточно для того, чтобы сделать выбор. В целом видеокарта отлично справляется со своими задачами и не имеет проблем с играми в 1080р. Использовать её в 2К мы бы не рекомендовали, но здесь важно помнить, что требовательных тайтлов не так уж и много, поэтому многое зависит от ваших предпочтений.
GeForce RTX 3060 Ti стоит больше 50 тысяч, но умудрилась выйти на второе место по популярности среди российских геймеров. Видеокарта имеет отличный потенциал и может разочаровать только завышенной ценой. Вообще самое главное не пытаться сравнивать с конкурирующими продуктами AMD. К счастью, геймеры не жалуют красную команду, поэтому для многих GeForce RTX 3060 Ti остаётся безальтернативным решением.
А вот GeForce RTX 3060 за 49 тысяч мы бы не рекомендовали. Как вы понимаете, это лишь наше мнение, ну а видеокарта производства Gigabyte находится на третьем месте. Весомым бонусом GeForce RTX 3060 выступают 12 Гб видеопамяти, а во всём остальном эта карта сильно проигрывает GeForce RTX 3060 Ti во всех играх. Вполне возможно, что потенциальных покупателей заинтересовала внушительная система охлаждения, но в этом случае мы можем сказать только то, что три кулера – это хорошо, но излишне для такого нетребовательного графического чипа.
А вот GeForce RTX 2060 Super за 39 тысяч выглядит куда интереснее и занимает четвёртую строчку в предпочтениях геймеров из РФ. Видеокарта обладает отличным соотношением между ценой и производительностью и предлагает 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину. Это позволяет запускать все игры в 2К, хотя настройки всё же придётся скинуть на средневысокие. За такую цену – это настоящий подарок, а значит мы рекомендуем присмотреться к этой видеокарте.
На пятом месте совершенно неожиданно разместилась GeForce RTX 3080. Мы ничего не имеем против этого графического чипа, но в данном случае не можем ничем объяснить столь странный выбор. Смотрите, всего на 6 тысяч дороже есть модель производства Colorful. Это второе поколение GeForce RTX 3080, получившее 384-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Разница в производительности между видеокартами огромна. При этом более дорогая практически не уступает GeForce RTX 3080 Ti, тогда как находящаяся на пятом месте куда слабее прокачанного флагмана.
Как вы смогли убедиться, российские геймеры мало знакомы с продукцией AMD. Это очень печально, ведь в большинстве случаев красные превосходят зелёных по соотношению чистой производительности в играх и цены. А вот в маркетинговом плане чистая победа за NVIDIA. Дженсен Хуанг знает правильные слова, что позволяет ему продавать намного больше видеокарт даже тогда, когда рынок перенасыщен.