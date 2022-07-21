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Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
Судя по полученным данным, Илон Маск вообще ничего не заработал на Биткоинах, а последняя продажа принесла убыток
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Многие западные издания пытаются представить Илона Маска чуть ли не воплощением Тони Старка из фильма «Железный человек». Он и плейбой, и филантроп, и миллиардер. На язык просится студентка, спортсменка и просто красавица, вот только реальный Илон далёк от того идеала, о котором мы так часто слышим. Если говорить о его общении со слабым полом, то на ум приходит исключительно похождения с Эмбер Хёрд. К сожалению, история не сохранила следы преступления, поэтому нам остаётся только догадываться, кто справил нужду на кровать Джонни Деппа. Что до филантропа, то миллиардер не замечен в попытках спасти природу, но очень много говорит о необходимости решительных шагов. Вернее будет сказать, говорил, ведь сегодня экологические вызовы для него не интересны. Что до наличия у Илона большого количества денег, то с этим не поспоришь. Стоит заметить, что в последнее время кошелёк Маска ощутимо оскудел, но всё это были виртуальные миллиарды, а в реальности у него всё в полном порядке. И получается, что перед нами эффективный руководитель, имидж которого не имеет ничего общего с реальностью.

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Мы не говорим, что есть идеальные миллиардеры, а также не требуем всех богачей делиться своим богатством. Это личный выбор каждого тем более, что выбор осознанный. К примеру, Виталик Бутерин с лёгкостью расстался с крупным состоянием в криптовалюте, переведя деньги в фонд борьбы с коронавирусом в Индии. Возвращаясь к главному герою нашего материала, нельзя не вспомнить одну из его последних афер, платой за которую стал полупроводниковый кризис. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете увидеть, что к началу февраля 2021 года первая волна подорожания Биткоина сошла на нет. Такое мы уже видели в 2018 году, поэтому многие эксперты были уверены в том, что криптовалюта начнёт дешеветь, вернувшись к низким позициям. Именно в этом время Маск решил вложиться в цифровое золото, купив монет на 1.5 миллиарда долларов. Нет никаких сомнений, что именно это событие стало триггером, после чего криптовалюта начала дорожать, взлетев выше 60 тысяч долларов за 1 монетку.

Что любопытно, уже в апреле бизнесмен слил небольшую часть монет, выудив 272 миллиона долларов. В тот момент Биткоин стоил выше 50 тысяч долларов, а значит Илону удалось неплохо заработать. Сам он утверждал, что такие вопросы решает совет директоров, но мы с вами прекрасно понимаем, что без ведома главного акционера и главы компании Tesla не проводятся вообще никакие серьёзные решения. Долгое время журналисты спрашивали Маска об оставшихся на счету монетах, но не получили никакого вразумительного ответа. Как стало известно, в начале лета с подконтрольных Tesla счетов были распроданы 75% всех Биткоинов. Если предположить, что в феврале 2021 году одна монетка стоила 30 000 долларов, а в июне опускалась ниже 20 тысяч, то налицо чистый убыток. В отчёте компании сказано, что выручка от продажи составила 936 миллионов долларов, не уточняя подробностей об очевидном уходе в минус.

По словам Илона, ему нужны была большая сумма для покрытия проблем во время эпидемиологических ограничений, введённых в тот момент в Китае. Глава Tesla не стал вдаваться в подробности, но не исключил, что в будущем может снова инвестировать в криптовалюты. На вопрос о принадлежащих ему Догикоинах (Dogecoin) Маск отметил, что не продал ни одной монетки и не будет этого делать несмотря на любые падения стоимости собачьего токена. Возможно, Илон знает то, о чём мы с вами не догадываемся, а может он уже давно слил все собачьи монеты, когда они торговались выше 50 центов. Получить точные данные на этот счёт журналистам не удаётся, а сам Маск старается не раскрывать такие подробности.

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Как видите, курс Биткоина перешёл к снижению. Случилось это после обнародования информации о продаже Tesla большей части своих монет. Возможно, два этих события и не связаны, но рынок болезненно реагирует, когда крупные инвесторы выходят из игры.

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#илон маск #биткоины
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