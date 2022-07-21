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Стоит ли покупать видеокарту на вторичном рынке – за и против нового и б.у. графического чипа
На вторичном рынке есть свои плюсы, но не стоит забывать и о минусах
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3070 MSI Gaming за 50 с началом
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

Где вы предпочитаете покупать компьютеры: в магазине или на вторичном рынке? Скорее всего, мнение по этому вопросу разделится, а значит стоит уделить этой теме немного внимания. Давайте разберём преимущества и недостатки каждой площадки. С новыми видеокартами из магазина всё просто: вы становитесь первым владельцем, а значит можете быть уверенны, что никто до вас видеокарту не эксплуатировал на высоких тактовых частотах, забывая о перегреве и чистке кулеров. Вам дают официальную гарантию, а в случае чего всегда можно рассчитывать на замену. Цены в магазине ощутимо выше, поэтому нужно сразу понять, что за преимущества придётся платить.

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Единственным плюсом вторичного рынка является низкая стоимость. По всем остальным показателям сплошные минусы, а за каждым углом вас поджидают риски и неопределённости. К примеру, вы можете купить сильно уставшую видеокарту, которая работала несколько лет без выходных и перерывов на завтрак, обед и даже ужин. Предыдущий владелец мог игнорировать самую простую очистку от пыли, или вовсе оттачивал свои умения разгона. В худшем случае вам может встретиться мошенник, для которого не разбирающиеся пользователи представляют особый интерес. Мы не уговариваем вас бежать в магазин, поскольку прекрасно понимаем, что не у всех есть деньги на новинки. И всё же, если вы сделали выбор в пользу гарантии и безопасности, то ниже можно увидеть подборку видеокарт, каждая из которых отлично впишется в самую производительную сборку.

GeForce RTX 3070 Ti создана для самых требовательных геймеров. Изначально она предназначалась для игр в разрешении 2К, но пока движки следующего поколения задержались, можно запускать самые требовательные блокбастеры даже в 4К. Единственный весомый недостаток кроется в небольшом количестве видеопамяти. Согласитесь, что за 67 тысяч хотелось бы получить хотя бы 12 Гб.

С GeForce RTX 3070 та же проблема. Видеокарта лишена скоростей предыдущего графического чипа, но вполне подходит для 2К. Пока можно спасть спокойно, ведь современные игровые движки довольно примитивны, а требования зачастую связаны с кривой оптимизацией. Вот только видеокарта за 60 тысяч – это всегда инвестиция. Никто не требует, чтобы каждый рубль окупился, но мы хотя бы ожидаем адекватных характеристик. GeForce RTX 3070 хороша, но памяти маловато.

А вот Radeon RX 6750 XT ровно за те же деньги предлагает уже 12 Гб видеопамяти. Что любопытно, сегодня это не даёт видеокарте AMD никаких преимуществ в играх, а в некоторых проектах графический чип NVIDIA ещё и выходит на первое место. Если вы подбираете видеокарту на пару лет, то берите любую из указанных выше, но в случае, если вы планируете посидеть на видеокарте 4 года, то только Radeon RX 6750 XT. Если движки нового поколения не потребуют больше 10 Гб в 2К, то вы ничего не теряете, ну а если потребуют – то вы уже сделали верный выбор. Кстати, на 8 тысяч рублей дешевле есть Radeon RX 6700 XT. Она отличается от прокачанной Radeon RX 6750 XT только сниженными тактовыми частотами видеопамяти. В играх это даёт потерю до 5% количества кадров в секунду.

А вот стоимость GeForce RTX 3060 Ti нам не нравится. Смотрите: Radeon RX 6700 XT всего на пару тысяч дороже, но предлагает на 4 Гб видеопамяти больше. Можно было бы GeForce RTX 3060 Ti даже не рассматривать, вот только многие наши читатели смотрят в сторону AMD с сомнением. Если ничего кроме NVIDIA для вас не существует, то берите GeForce RTX 3060 Ti. Она неплохо справляется с играми даже в 2К, а в 1080р будет чувствовать себя комфортно не меньше 5 лет.

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Ну и немного медленнее указанной выше видеокарты Radeon RX 6650 XT. Запомните, что падение производительности по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti минимально, но преимущества весомы. Во-первых, вы экономите 6500 рублей, а значит выгода в деньгах. Во-вторых, видеокарта менее требовательная, а значит можно не думать о замене блока питания. Ну а по количеству видеопамяти здесь паритет. Шина у GeForce RTX 3060 Ti в два раза шире, но в текущем поколении видеокарты AMD получили технологию на базе Infinity Cache, позволяющую демонстрировать впечатляющую производительность с использованием меньших ресурсов.

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