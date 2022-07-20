Краткий перечень самых известных ошибок на смартфонах Xiaomi

Многие пользователи полагают, что раньше и операционные системы были стабильнее, и смартфоны работали дольше, и птицы летали выше. Вполне возможно, что только последний пункт ближе к истине, поскольку два первых – это абсолютные фейки. Например, старушка Windows ХР с трудом держалась год, но некоторые пользователи и вовсе переустанавливали её в несколько раз чаще. Смартфоны и вовсе появились полтора десятилетия назад, а старые кнопочные смартфоны – это отдельная тема для разговора. Именно поэтому, когда мы слышим о том, что современные мобильные операционные системы кривые, а раньше было лучше, то сразу хотим опровергнуть данное утверждение: раньше не было лучше.

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Программная оболочка настолько сложная штука, что в ней всегда будут ошибки. Ну или до тех пор, пока код не начнёт писать искусственный интеллект. Несмотря на это стоит заметить, что некоторые производители делают для стабильности экосистемы больше, тогда как другие напрягаются только тогда, когда придумывают новые ценники. Xiaomi не относится к последним, но и к первым её причислять мы бы не стали. Китайская компания где-то посредине, а количество дыр в оболочке MIUI 13 на базе ОС Android 12 может впечатлить даже видавших виды тестировщиков. В данном материале мы рассмотрим наиболее явные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов Xiaomi. Обойдёмся без указания конкретных моделей. Если вас интересуют подробности, милости просим по ссылке.

Некоторые флагманы просто не могут на 100% воспользоваться быстрой зарядкой, что вынуждает сидеть у розетки намного дольше. Отдельные телефоны теряют строку состояния во время запуска игр. При активном ежедневном использовании некоторые модели начинают работать медленнее. Помогает только перезагрузка. Android Auto работает некорректно, а при подключении к беспроводным сетям удаётся выбрать не все находящиеся в списке наименования. При переходе в WhatsApp отключается камера. Также лечится перезагрузкой. В режиме ожидания отключается беспроводная сеть. Автояркость может вести себя непредсказуемо. При переходе в тёмный режим наблюдаются визуальные баги с отображением прозрачного интерфейса. При активации галереи не всегда включается параметр редактирования.

Тёмный режим для отдельных приложений отказывается отключаться. После прилёта обновления MIUI 13 устройство может блокироваться. Не лечится и требует перепрошивки. Зависает видео через официальное приложение Netflix. При выходе из игры происходит автоматическая перезагрузка. Пакет обновлений не устанавливается даже если он доступен. Экран мерцает и гаснет после получения очередного обновления. Во время зарядки замечены самопроизвольные перезагрузки. Подключение к сервисам Google Play не всегда происходит корректно.

Как видите, проблем хватает. Никто не сказал, что у конкурентов лучше. И всё же, если вы выпустили операционную систему или программную оболочку с багами, которые только множатся, то можно медленно залатывать дыры на протяжение полугода, а можно сделать всё возможное для того, чтобы улучшить пользовательский опыт здесь и сейчас. Увы, но Xiaomi не торопится. Обновлённая MIUI 13 начала выходить достаточно давно, при этом уже несколько десятков устройств получили официальную версию по воздуху, но баги как были, так и продолжают радовать владельцев китайских мобильников.

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Инсайдеры отмечают, что в данном случае речь идёт о массовых проблемах, которые замечены не для одном единственном смартфоне, а для отдельно взятой модели, а значит среди пострадавших могут быть сотни тысяч и даже миллионы. Не у всех ошибка проявляется, а это не значит, что у вас всё в полном порядке. Запомните, если на вашем смартфоне Xiaomi нет таких багов, то вам просто повезло. А может быть вы используете всего 5% возможностей аппарата.