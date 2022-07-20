5 оптимальных процессоров, на основе которых можно собрать игровой компьютер

Представьте себе ситуацию: вы пытаетесь собрать новый компьютер. Кто-то планирует взять железо в кредит, тогда как у некоторых уже готова вся сумма. В данном случае это не так важно, ведь главное подбить дебет с кредитом. Если этого не сделать, то вам не удастся купить оптимальный компьютер, а некоторые комплектующие в нём будут намного дороже других. Например, многие продавцы в магазинах ставят в средние по цене системные блоки флагманские материнские платы. При этом там даже процессор не обладает разгоном. Когда у этих ребят спрашивают о мотивах, которыми они руководствовались, то можно услышать о том, что таким образом продавцы заботятся о покупателях мало ли, вдруг вы через год захотите обновить компьютер, ну а дорогая материнская плата уже у вас есть.

реклама

Ясно, что таким образом нас просто обманывают, а мы вам советуем как следует разобраться в теме, прежде чем идти за советом в магазин. Проще всего купить компьютер удалённо. Никто не стоит у вас над головой, не даёт глупых советов и не задаёт наводящих вопросов. Вы можете выбрать именно то, что подходит вам, а ещё до оплаты заменить одну часть на другую. Заказ обрабатывается несколько часов, а отправка в регионы может занимать дни. Вдруг вы решите купить более мощную видеокарту или процессор, тогда как в магазине вам предлагают уже готовые сборки. Словом, подумайте над этим вопросом как следует, а мы предлагаем изучить несколько процессоров, на которых можно собрать игровой компьютер.

Ryzen 7 5800X подойдёт как для мощной машины, так и для недорогого системного блока. В первом случае вам придётся озаботиться эффективным охлаждением и дорогой материнской платой, тогда как во втором можно брать всё самое дешёвое. Единственное, на что мы советуем обратить внимание – это необходимость покупки материнской платы на чипсете В550. Да, В450 и тем более А320 дешевле, но только более новый чипсет обеспечивает поддержку интерфейса PCIe 4.0. Покупать в 2022 году компьютер на базе жутко устаревшего PCIe 3.0 – это несусветная глупость.

Core i5-12600 привлекает высокой тактовой частотой до 4.8 ГГц, а также низкими требованиями. Например, вы можете собрать компьютер для работы, воспользовавшись встроенной видеокартой. Все программы будут летать, а сам камень позволит не думать об апгрейде многие годы. Можно использовать Core i5-12600 для сборки игрового компьютера. В этом случае главный упор делайте на дискретной видеокарте. Процессор не обладает разгонным потенциалом, что будет как нельзя кстати для тех, кто хочет сэкономить.

Ryzen 7 5700G хорош во всём. Так, он обладает огромной производительной мощью и предлагает 8 быстрых ядер. Кроме того, он включает скоростную интегрированную видеокарту, что станет прекрасной альтернативой для тех, кто не интересуется новыми блокбастерами. Процессор поддаётся разгону, не греется и может раскрыть даже довольно дорогую видеокарту. Ну мало ли, вдруг ваши интересы изменятся, и вы захотите изменить старым добрым танчикам с Cyberpunk 2077.

Core i5-12400 также включает интегрированную графику и имеет неплохой потенциал, но по всем этим параметрам камень уступает Ryzen 7 5700G. Процессор производства Intel играючи справляется с любыми задачами, но игнорировать тот факт, что он уступает конкурентам из стана AMD, не стоит. Core i5-12400 подходит для тех, кто предпочитает продукцию Intel. Этих пользователей не волнует реальное положение вещей, ну а услышав заветное «Alder Lake», некоторые и вовсе готовы потратить лишние 5 тысяч рублей.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Ryzen 5 5600X немного быстрее указанного выше камня, но его ключевая особенность заключается не только в этом. Дело в том, что процессор стоит недорого и может быть установлен на самую бюджетную материнскую плату за 50 долларов. Предположим, что у вас уже несколько лет томится старый Ryzen 5 1600. Что же, хватит это терпеть, ведь путём замены на Ryzen 5 5600X ваша система станет намного быстрее. Вы увидите это в любом сценарии, а при наличии видеокарты уровня GeForce RTX 3050 можно получить дополнительный прирост количества кадров в секунду до 10-15%.