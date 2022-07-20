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SSD подешевеют на 13% из-за перепроизводства – есть ли смысл ожидать скидок на накопители
Скидки будет видны, если вы покупаете отдельный твердотельный накопитель, а вот в составе ноутбука цена изменится незначительно
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Не секрет, что проблемы с дефицитом полупроводников были связаны с криптолихорадкой. В какой-то момент сотни тысяч и даже миллионы людей по всей планете решили, что, добывая Эфир на видеокартах, они могут заработать целое состояние. Любому здравому человеку подобные мысли кажутся наивными, вот только успех опьяняет, а призрачная вера в лучшее настолько сильна, что не позволяет мыслить критически. В то же время майнеры были лишь вершиной айсберга, ведь по всему миру возник системный кризис, когда даже производители автомобилей столкнулись с нехваткой чипов и вынуждены были выпускать машины без целого ряда технологий. Во многом проблема связана с коронавирусом, поскольку миллионам людей по всей планете потребовались компьютеры и ноутбуки, но есть и менее очевидная причина, на которую эксперты обратили внимание совсем недавно.

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Помните, как в начале марта люди сметали с полок туалетную бумагу и сахар? На самом деле это далеко не весь список товаров, которые исчезли с прилавков, но суть проблемы в том, что кто-то поднял волну, а сотни тысяч покупателей стали расхватывать отдельные товары впрок. Если вы думали, что такое присуще только простым смертным, то сильно ошибаетесь. По данным экспертов, многие производители компьютерной техники и электроники сделали большие запасы в 2020 и 2021 годах, при этом ещё несколько месяцев назад некоторые продолжали набивать склады, поскольку были уверены в том, что дефицит полупроводников сохранится. Как оказалось, нагреть руки на нехватке чипов и микросхем решили слишком многие, а в результате вместо дефицита мир столкнулся с перепроизводством. Миллионы видеокарт томятся на складах, но майнеры, которые должны были их купить, уже потеряли интерес к добыче Эфира. Это как с туалетной бумагой: сколько бы потребители не купили пачек, через некоторое время производители подвезут ещё.

Аналитики полагают, что в 2022 году мы столкнёмся с падением продаж электроники, а прогнозы, которые ещё недавно выглядели оптимистично, кажутся нереализуемыми. Разные производители пытаются искать собственные стратегии преодоления кризиса. Например, Intel повышает цены, поскольку является монополистом и удерживает большую часть рынка. Это плохо для конечных потребителей, но не всё так драматично, как могло показаться, ведь на носу масштабное снижение стоимости флэш-памяти. Предполагается, что твердотельные накопители подешевеют до 13%. Аналитики TrendForce уверены, что это единственный путь, позволяющий сборщикам компьютерной техники и электроники справиться с перенасыщением рынка, сформировавшимся во втором квартале 2022 года. Точных данных о количестве скопившихся на складах высокотехнологичных микросхемах не сообщается, но есть все основания полагать, что третий квартал текущего года – это только начало.

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Если поставщикам и сборщикам не удастся за несколько месяцев распродать запасы, то перепроизводство ещё больше ударит по рынку, но проблема может оказаться намного масштабнее. Всё дело в нарастающем экономическом кризисе, который уже готов накрыть всю планету. Жители Европы и США годами скупали десятки миллионов умных гаджетов в год, а в условиях экономии многим придётся потуже затягивать пояса. Насколько сильно упадут в итоге цены на SSD пока сказать сложно, но реальную выгоду получит не так уж и много пользователей. Дело в том, что во второй половине мы можем столкнуться не только с повышением цен на процессоры, но и на видеокарты следующего поколения. Получается, что вы экономите 10 долларов на твердотельном накопителе, но тратите на видеокарту на 200 долларов больше. И это ещё оптимистичный прогноз, ведь в российских магазинах цены продолжают бить рекорды. В рублях всё выглядит не так печально, но вы попробуйте перевести всё это в доллары, и вам тут же перехочется покупать всю мирно лежащую на прилавках полупроводниковую продукцию.

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