За 38 тысяч можно купить скоростную Radeon RX 6650 XT

Нет никаких сомнений, что большинство пользователей покупает видеокарты вопреки логике. Нам кажется, что во главу угла стоит ставить производительность в играх, количество видеопамяти и другие ключевые показатели, но любители компьютерных игр читают интернет, смотрят ролики и слушают знакомых. В результате в голове неподготовленного геймера возникает каша, а в итоге разобраться с тем, какую видеокарту вообще покупать, способны единицы. Это как с долгим выбором одежды, когда вы настолько устали от многочисленных предложений, что берёте первое попавшееся на глаза, хотя ещё 5 минут назад видели более достойный товар.

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А вообще купить правильную видеокарту не так сложно. Главное понимать, чего вы хотите. Если у вас нет планов удивлять знакомых 24 Гб монстром GeForce RTX 3090 за 150 тысяч рублей, да и рублей у вас в разы меньше, то мы советуем остановиться на самом перспективном сегменте дешевле 40 000 рублей. Здесь собраны видеокарты, которые не предназначены для бескомпромиссных геймеров, но прекрасно подходят для тех, кто ценит каждый потраченный рубчик. Приступим.

На тысячу дешевле верхней планки GeForce RTX 3060, но обойти своим вниманием эту видеокарту мы не можем. Colorful нечасто заглядывает на российский рынок, а сама модель отличается эффективной системой охлаждения. Поскольку мы говорим о массовом сегменте, то для игр в разрешении 1080р установленных здесь 12 Гб видеопамяти будет даже больше, чем достаточно. Получается, что у вас есть запас по производительности на много лет вперёд.

Если вы ищете идеальную видеокарту, и у вас в кармане есть 38 тысяч рублей, то мы настоятельно советуем присмотреться к Radeon RX 6650 XT. Даже обычная модель (AMD Radeon RX 6600 XT) была быстрее GeForce RTX 3060, а в данном случае AMD ещё и приготовила нам сюрприз в виде скоростной памяти на 17.5 Гбит/с. Видеокарта подходит даже для разрешения 2К, но будет актуальна здесь всего несколько лет, поэтому в качестве долговременной инвестиции рассматривайте 1080р.

GeForce RTX 2060 Super намного медленнее Radeon RX 6650 XT, поэтому мы рекомендуем её брать только тем, у кого есть клинические показания по следующим фобиям: боязни вылетов драйверов AMD, невидимым просадкам количества кадров в секунду и других приступах, возникающих при контакте с продукцией Лизы Су. На самом деле GeForce RTX 2060 Super довольно неплохая видеокарта, которая легко справляется с играми в 1080р. Когда сравнивать не с чем, то выбор NVIDIA кажется логичным, но в данном случае мы рекомендуем только AMD.

Ещё одна видеокарта Colorful в нашем списке – это GeForce RTX 3050. В интернете есть различные мнения по поводу того, стоит ли вообще покупать этот графический чип. Многим кажется, что видеокарта должна стоить не дороже 200 долларов, но в данном случае Дженсен Хуанг с нами не посоветовался, поэтому цена останется неизменной. Возможно, когда к лету 2023 года выйдет следующее поколение GeForce RTX 4000, стоимость видеокарт данного ценового сегмента упадёт, но тогда на рынке будет предостаточно новых конкурентов. GeForce RTX 3050 предлагает 8 Гб видеопамяти и достаточный для 1080р уровень производительности, а цена уже опустилась ниже 30 000 рублей. А там и до рекомендованных 25 тысяч рукой подать.

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Более дорогую Radeon RX 6600 мы специально размещаем в конце подборки, поскольку нам она кажется более выгодной, а значит закончить хочется на мажорной ноте. Radeon RX 6600 быстрее GeForce RTX 3050, но уступает GeForce RTX 2060 Super. Получается, что по соотношению цены и количества кадров в секунду эта видеокарта уступает Radeon RX 6650 XT. В то же время, многие не задумываются о таких мелочах, а просчитать разницу не так уж и легко. Именно поэтому смысл в покупке Radeon RX 6600 есть, ну а 8 Гб видеопамяти и минимальные требования по питанию позволяют считать эту видеокарту одной из лучших на рынке.