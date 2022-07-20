Что происходит на рынке криптовалют, и почему уже вскоре курс пойдёт вниз

В последнее время интерес к криптовалютам со стороны обычных пользователей и крупных инвесторов ощутимо снизился. Количество держателей уменьшается, а майнеры активно сливают накопления. Аналитики отмечают, что некоторые компании продают больше монет, чем заработали за последний месяц, а значит падает не только интерес к криптовалютам, но и доверие, что намного опаснее для рынка. Есть мнение, что сегодня монеты сливают те, для кого добыча стала непосильной ношей, что связано с высокими ценами на электричество. Ожидается, что ситуация будет ухудшаться, а спасти рынок может только рост стоимости основных криптовалют.

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Хороша ложка к обеду. Обратите внимание на скриншот ниже. Как видите, за прошедшую неделю курс Биткоина взлетел на 21.5%, тогда как Эфир подрос почти на 50%. Эксперты не берутся делать долгосрочные прогнозы, поскольку ситуация меняется очень быстро, а значит мы не только можем увидеть дальнейшее укрепление криптовалют, но и внезапное падение. А вот любителей давать краткосрочные прогнозы достаточно. Если верить оптимистам, то мы наблюдаем приход бычьего тренда. Мы уже видели такое не раз, но сегодня всё иначе, ведь рынок избавился от многочисленных спекулянтов и стал «взрослее». Именно поэтому криптовалюты будут постепенно дорожать, прирастая по несколько тысяч каждую неделю. Нам такой прогноз кажется нереалистичным. Спекулянты никуда не делись. Если ещё полгода назад они пытались делать деньги на Биткоинах, то сегодня вернулись на рынок традиционных акций, манипулируя курсом ценных бумаг.

Именно поэтому мы рассмотрим более реалистичный сценарий. Многие наши читатели знают, что рынок криптовалют прочно привязан к нескольким переменным, большинство из которых так или иначе имеют отношение к американской экономике. Изначально считалось, что это достоинство Биткоина, но сегодня становится очевидно, что привязка к доллару была скорее ошибкой. Никто не говорил, что у создателей криптовалют вообще есть альтернативы, к которым можно привязать цену монеты, но доллар сегодня явно не в лучшем состоянии. Проблема в том, что ФРС США переусердствовали в накачивании страны деньгами, в результате было выпущено 9 триллионов долларов, которые привели к кратковременному росту экономики, а сейчас висят мёртвым грузом над макроэкономическими показателями Америки.

Согласно официальным данным, инфляция в США по итогам июня достигла 9.1%, а показатели продолжат расти. В связи с этим ФРС увеличивает процентную ставку, а на момент написания данного материала было произведено 3 повышения, в результате чего показатель достиг 1.75%. В конце июля должно состояться очередное заседание, в рамках которого ставку по кредитам поднимут снова. Мнения по этому вопросу разделились, а в качестве наиболее вероятного решения называется от 50 до 75 пунктов, что соответствует 0.5% и 0.75%. В то же время, инфляция растёт намного быстрее, поэтому американский регулятор может пойти на непопулярные меры. Финансовые аналитики уверяют, что есть веские причины поднять ставку на 125 пунктов и выше единовременно (1.25%), но делать этого ФРС не будет. Предполагается, что чиновники намерены к концу года выйти на уровень инфляции не выше 5%, а значит кредитная ставка может быть повышена до 4% и выше за оставшиеся полгода.

Нет никаких сомнений, что это ударит по биржевой системе, а значит криптовалютам будет несладко. Ну а рост курса Эфира и Биткоина вполне мог быть инициирован Китами, которые хотят продать часть монет, по высокой цене, а после цены на цифровые активы снова будут отпущены. Обратите внимание, на показатель суточных торгов. Для Эфира это смешные 22.5 миллиарда долларов, тогда как ещё пару месяцев назад мы видели 50 миллиардов и выше. Биткоин в этом отношении показывает себя лучше, но эта криптовалюта всегда вызывала повышенный интерес среди инвесторов.

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Резюмируем: майнеры находятся в сложном положении, поскольку вынуждены платить за электричество намного больше, чем годом ранее. Это вынуждает фермеров сливать накопления, что приводит к падению цен на криптовалюту. Инвесторы сторонятся цифровых активов, а спекулянты разгоняют цены с целью слить побольше монет тем, кто продолжает верить в чудеса. Если отталкиваться только от фундаментальных показателей, то Биткоин ждёт крайне сложный период, а говорить о завершении криптозимы преждевременно. Источники: 1, 2, 3.