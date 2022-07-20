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Какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в 4К – 5 самых быстрых моделей в магазинах РФ
Cyberpunk 2077 до сих пор остаётся одной из самых требовательных игр, но есть видеокарты, способные полностью раскрыть невероятную графику одной из самых продаваемых игр 2020 года
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Еще одна 3060 Ti даже дешевле
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3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

В 2020 году случилось несколько ключевых событий, которые должны были стать началом новой эры в компьютерных играх. Во-первых, в продажу поступили игровые приставки. Как бы мы не спорили о приходе вездесущего Next Gen, но именно с появлением нового поколения консолей чаще всего связан очередной рывок графических движков. Во-вторых, на рынок хлынули сразу два поколения видеокарт, каждое из которых предлагало внушительную производительность. Эксперты ожидали качественных изменений, заверяя нас в том, что в 2021 году наступит переломный момент. Не случилось.

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Вместо перехода на новый уровень графики, за первым же углом нас ждали майнеры. Наступил дефицит полупроводников, что привело к подорожанию видеокарт. Купить графический чип было невозможно, а мечты о более современных играх так и остались мечтами. Сегодня мы находимся примерно в том же положении, ведь многие игры перенесли с 2021 и 2022 года на 2023. Судя по всему, издатели прекрасно понимают, что продавать игры владельцам бюджетных GeForce GTX 1650 глупо. Цены на видеокарты падают, а впереди новое поколение игровых движков. Мы не знаем, какая игра окажется самой требовательной, но даже спустя почти 2 года после выхода Cyberpunk 2077 способна положить на лопатки большинство графических чипов. Речь идёт о разрешении 4К, а значит сегодня мы попробуем подобрать несколько оптимальных моделей именно под эту игру.

Нет никаких сомнений, что Cyberpunk 2077 пойдёт даже на GeForce GTX 1650. И всё же, если вы хотите увидеть всё то, что нам приготовили разработчики, то стоит брать видеокарту помощнее. Самая быстрая карта сегодня – это GeForce RTX 3090 Ti. 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с – это ультимативное заявление, которое вызывает восторг у фанатов NVIDIA. В любой игре владелец такой видеокарты будет чувствовать огромный запас по мощности, а значит инвестиция может стать неплохим заделом на будущее. Главный минус в высокой цене, но, когда речь идёт о суперфлагмане, считать деньги не принято.

Обычно в качестве альтернативы мы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti, но сегодня все недорогие модели раскупили, оставив нам карту производства MSI за 129 тысяч рублей. Мы считаем, что предложение не стоит своих денег, поскольку с небольшой экономией мы теряем половину видеопамяти. В играх такое положение будет оказывать минимальное воздействие, но всё это хорошо только в том случае, когда речь действительно об экономии в 50-60 тысяч рублей. Если вы не торопитесь с покупкой видеокарты, заглядывайте в Ситилинк. Через пару дней там появится GeForce RTX 3080 Ti за 110 тысяч, или дешевле.

Вы удивитесь, но у AMD есть свои фанаты. Именно для них существует скоростная Radeon RX 6900 XT. Эта видеокарта не претендует на роль самой быстрой, поскольку уступает флагманам NVIDIA, но стоит дешевле и предлагает 16 Гб видеопамяти. Если вас не пугают слухи о проблемах с драйверами и вылетами, то смело берите Radeon RX 6900 XT. Со временем разница между флагманами стирается, а сегодня вы можете взять эту видеокарту всего за 114 тысяч рублей.

Довольно интересно выглядит и GeForce RTX 3080. Здесь стоит отметить, что мы предлагаем вам обратить внимание на вторую серию, получившую более широкую шину на 384 бита и 12 Гб видеопамяти. В большинстве игр вы не заметите разницы между этой видеокартой и более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Из-за повального спроса на данный графический чип NVIDIA даже приостановила его продажу, поскольку он мешал реализовывать более дорогие видеокарты.

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Radeon RX 6800 XT не уступает указанной выше видеокарте по скорости, но предлагает 16 Гб видеопамяти. Вообще, в пользу выбора NVIDIA говорит менее эффективная технология трассировки лучей, а во всём остальном между производителями либо паритет, либо небольшая разница. Раз уж мы говорим о приходе Next Gen, то именно Radeon RX 6800 XT кажется нам более уместной, поскольку уже через год в разрешении 4К вам явно будет недостаточно 12 Гб видеопамяти. Если вы не согласны с такой позицией, пишите своё мнение в комментариях.

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