В 2020 году случилось несколько ключевых событий, которые должны были стать началом новой эры в компьютерных играх. Во-первых, в продажу поступили игровые приставки. Как бы мы не спорили о приходе вездесущего Next Gen, но именно с появлением нового поколения консолей чаще всего связан очередной рывок графических движков. Во-вторых, на рынок хлынули сразу два поколения видеокарт, каждое из которых предлагало внушительную производительность. Эксперты ожидали качественных изменений, заверяя нас в том, что в 2021 году наступит переломный момент. Не случилось.
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Вместо перехода на новый уровень графики, за первым же углом нас ждали майнеры. Наступил дефицит полупроводников, что привело к подорожанию видеокарт. Купить графический чип было невозможно, а мечты о более современных играх так и остались мечтами. Сегодня мы находимся примерно в том же положении, ведь многие игры перенесли с 2021 и 2022 года на 2023. Судя по всему, издатели прекрасно понимают, что продавать игры владельцам бюджетных GeForce GTX 1650 глупо. Цены на видеокарты падают, а впереди новое поколение игровых движков. Мы не знаем, какая игра окажется самой требовательной, но даже спустя почти 2 года после выхода Cyberpunk 2077 способна положить на лопатки большинство графических чипов. Речь идёт о разрешении 4К, а значит сегодня мы попробуем подобрать несколько оптимальных моделей именно под эту игру.
Нет никаких сомнений, что Cyberpunk 2077 пойдёт даже на GeForce GTX 1650. И всё же, если вы хотите увидеть всё то, что нам приготовили разработчики, то стоит брать видеокарту помощнее. Самая быстрая карта сегодня – это GeForce RTX 3090 Ti. 24 Гб видеопамяти на скорости 21 Гбит/с – это ультимативное заявление, которое вызывает восторг у фанатов NVIDIA. В любой игре владелец такой видеокарты будет чувствовать огромный запас по мощности, а значит инвестиция может стать неплохим заделом на будущее. Главный минус в высокой цене, но, когда речь идёт о суперфлагмане, считать деньги не принято.
Обычно в качестве альтернативы мы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti, но сегодня все недорогие модели раскупили, оставив нам карту производства MSI за 129 тысяч рублей. Мы считаем, что предложение не стоит своих денег, поскольку с небольшой экономией мы теряем половину видеопамяти. В играх такое положение будет оказывать минимальное воздействие, но всё это хорошо только в том случае, когда речь действительно об экономии в 50-60 тысяч рублей. Если вы не торопитесь с покупкой видеокарты, заглядывайте в Ситилинк. Через пару дней там появится GeForce RTX 3080 Ti за 110 тысяч, или дешевле.
Вы удивитесь, но у AMD есть свои фанаты. Именно для них существует скоростная Radeon RX 6900 XT. Эта видеокарта не претендует на роль самой быстрой, поскольку уступает флагманам NVIDIA, но стоит дешевле и предлагает 16 Гб видеопамяти. Если вас не пугают слухи о проблемах с драйверами и вылетами, то смело берите Radeon RX 6900 XT. Со временем разница между флагманами стирается, а сегодня вы можете взять эту видеокарту всего за 114 тысяч рублей.
Довольно интересно выглядит и GeForce RTX 3080. Здесь стоит отметить, что мы предлагаем вам обратить внимание на вторую серию, получившую более широкую шину на 384 бита и 12 Гб видеопамяти. В большинстве игр вы не заметите разницы между этой видеокартой и более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Из-за повального спроса на данный графический чип NVIDIA даже приостановила его продажу, поскольку он мешал реализовывать более дорогие видеокарты.
Radeon RX 6800 XT не уступает указанной выше видеокарте по скорости, но предлагает 16 Гб видеопамяти. Вообще, в пользу выбора NVIDIA говорит менее эффективная технология трассировки лучей, а во всём остальном между производителями либо паритет, либо небольшая разница. Раз уж мы говорим о приходе Next Gen, то именно Radeon RX 6800 XT кажется нам более уместной, поскольку уже через год в разрешении 4К вам явно будет недостаточно 12 Гб видеопамяти. Если вы не согласны с такой позицией, пишите своё мнение в комментариях.