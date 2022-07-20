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Майнеры из Украины незаконно добывали Эфир на сотнях видеокарт в прифронтовой зоне возле Харькова
Майнеры осуществили незаконное подключение и не платили за электричество
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Большинство людей неуютно себя чувствует во время опасности. Кто-то теряется, другие просто боятся, но есть отдельные индивидуумы, которые способны плавать в пепле войны, словно рыбы в воде. Раз уж сегодня тема нашего материала связана с Украиной, то о событиях на территории этой страны и поговорим. Если у вас есть хотя бы 20 минут свободного времени, то вы можете попытаться зайти в даркнет, где найдёте специальные площадки, торгующие оружием. Так вот, в последнее время наблюдается увеличение количества объявлений о продаже любых видов вооружений с территории Украины. Нужно понимать, что этот бизнес там всегда процветал, но сегодня парни с Украины ещё и приторговывают заграничным оружием, поставляемым партнёрами по НАТО.

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Ходят слухи о том, что бойцы невидимого фронта имеют доступ к самым продвинутым вооружением, а в руки российских специалистов уже попали французские гаубицы и даже легендарная HIMARS, на которую американцы просто молятся. Всё это значит, что находятся люди, для которых боевые действия – это всего лишь способ заработать, а страх большинства они используют в своих целях. Сегодня речь пойдёт именно о таких парнях. Как сообщается, где-то под Харьковом представители правоохранительных органов Украины обнаружили нелегальную ферму, занимающуюся добычей Эфира. Ниже вы можете увидеть скриншоты, на которых изображены риги с видеокартами.

Судя по всему, в каждом кустарном стенде расположено по 6 видеокарт по обе стороны, а общее количество ригов не меньше 30. Мы можем ошибаться, ведь на изображении не всё помещение, а значит общее количество видеокарт может оказаться и выше. По нашим скромным подсчётам добычей криптовалюты занимались от 360 видеокарт и выше. И вот здесь и начинается всё самое интересное, ведь ферма располагалась под Харьковом, а значит майнеров не заботило, что они находятся в прифронтовой зоне. Точных данных о причинённом ущербе не сообщается, но сумма как минимум достигает 500 000 рублей, хотя мы очень сомневаемся, что правоохранители успели всё правильно подсчитать.

Сообщается, что майнеры осуществили незаконное подключение своих мощностей, где спокойно воровали электричество. Представьте себе, бомбы летают над головой, а парни копают Эфир. Звучит зловеще, но в данном случае есть все основания сомневаться в том, что фермеры вообще в чём-то виноваты. Дело в том, что в последние годы представители Службы безопасности Украины (СБУ) неоднократно вваливались в подобные склады по всей стране, где конфисковывали дорогостоящее железо не только граждан Украины, но и крупных зарубежных компаний. Вполне возможно, что кто-то и чиновников СБУ решил под соусом борьбы с киберпреступностью неплохо подзаработать.

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Мы не оставляем ссылку на местный форум, где обсуждается данная новость, но от себя добавим, что читатели удивлены, что вместо расследования и выяснения происходящего, что обычно вменяется в обязанности полиции, в небольшой склад вломились люди с оружием из специальных подразделений. Как вы уже поняли, пословица «кому война, а кому и мать родна», идеально подходит для происходящего. Нет никаких сомнений, что добывать криптовалюту в Украине сегодня по меньшей мере глупо, а на самом деле опасно. Ну а главные герои нашего материала не только решились на такое опасное дело, но выбрали прифронтовую зону и ещё и незаконно подключились к городским сетям. За прошлый год мы неоднократно писали по похожих конфискациях в Украине. Увы, но не было ни одного случая, чтобы СБУ вернула владельцам оборудование. Такое ощущение, что видеокарты исчезают в бездонной пропасти.

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#майнинг #эфир
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