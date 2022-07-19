Ryzen 9 5900X стоит на 14 тысяч рублей дешевле рекомендованной цены на момент старта продаж в РФ

Уже этой осенью в продажу поступит следующее поколение процессоров Intel. Данные о флагмане Core i9-12900K весьма противоречивы, но нужно учитывать, что это первые инсайдерские вбросы, тогда как в реальности прирост производительности может не превысить 10%. В связи с этим всё чаще звучат заявления о том, что сегодня покупка процессора сродни глупости. Вполне возможно, что логика в подобных высказываниях есть, вот только процессор не является единственной деталью компьютера, а цены на остальные комплектующие снижаются неохотно.

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Согласитесь, что не у всех есть возможность и желание ждать бесконечно долго. Очевидно, что цены на новинки будут завышенными, а прибавьте к этому отсутствие реальных поставок, и вы получите полный хаос. Дело в том, что раньше мы хотя бы знали рекомендованную стоимость в РФ того или иного продукта, тогда как теперь поставщики вольны устанавливать любые расценки. Если вы уже сделали правильные выводы, то мы предлагаем вам изучить нашу подборку. Это сегмент субфлагманов, отличающихся менее шокирующими ценами и отличной производительностью.

Если у вас нет предубеждений против красного лагеря, то можно собрать компьютер на Ryzen 9 5900X. Это 12-ядерный камень, который даже спустя два года после выхода остаётся одним из самых быстрых на рынке. Мы советуем не экономить на материнской плате, как это делают многие покупатели, насмотревшиеся роликов в интернете. Да, на чипсете А320 Ryzen 9 5900X заработает без особых проблем, вот только результат вам может не понравиться. Так, вы лишите себя доступа к интерфейсу PCIe 4.0, что сегодня востребовано и позволяет установить скоростной твердотельный накопитель.

Core i7-11700KF играючи справляется с любыми задачами и рождён для высоких скоростей. Для этого процессора стоит обзавестись флагманской материнской платой, а также мощным кулером. Если вы действительно хотите опробовать свои навыки в разгоне, то стоит взять систему жидкостного охлаждения. Это позволит ощутимо повысить производительность камня, а при должном усердии получить стабильную тактовую частоту 5 ГГц на всех восьми ядрах. В играх это даст ощутимый буст, ну а в паре с хорошей видеокартой и вовсе можно сразиться с самыми дорогими сборками ультимативного уровня.

Core i5-12600K подойдёт тем, кто предпочитает процессоры последнего поколения. Весомым аргументом за покупку именно такого камня может стать его внушительный уровень производительности в играх. Core i5-12600K раскроет любую видеокарту, правда сам он нуждается в значительных вложениях. Если есть лишние деньги, попробуйте поэкспериментировать с новой оперативной памятью стандарта DDR5. В случае, если планируете в 2023 году обновить систему, то берите сразу флагманскую материнскую плату. Благодаря этому можно будет усилить систему за счёт покупки процессора 13-го поколения. На этот раз Intel обещает обратную совместимость поколений.

Core i7-11700F создан для тех, кто хочет собрать мощный компьютер, но не обладает желанием или временем на поиск скрытого потенциала. Никакого разгона, просто высокая тактовая частота, а значит в играх камень будет чувствовать себя просто отлично. Это позволяет сэкономить на оперативной памяти и материнской плате, а после подсчёта стоимости сборки вы будете приятно удивлены, ведь разница с компьютером на базе Core i5-12600K может достигать 30 тысяч рублей и выше.

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За 29 тысяч можно отхватить народный Ryzen 7 5800X. Когда популярный 8-ядерник пришёл в магазины РФ то получил рекомендованную стоимость в районе 41 тысячи рублей. Скидка немаленькая, но могло быть и больше, ведь на пути выгодных цен встали санкции. Ryzen 7 5800X будет ещё долго актуален, а запас прочности здесь достаточный для установки самой дорогой видеокарты. Ну и не забывайте, что текущее поколение процессоров AMD позволяет собрать недорогую систему за счёт экономии на материнской плате и памяти, но брать самые дешёвые комплекты не стоит. Смотрите в сторону середняков, соответствующих современным тенденциям рынка.