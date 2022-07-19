6 моделей в российской рознице, цены на которые могут быть интересны нашим читателям

Если вы видели, как в торговых центрах обычные люди покупают электронику и бытовую технику, то должны прекрасно понимать, что решение порой зависит от самых неожиданных деталей. Женщины много внимания уделяют цвету, тогда как мужчины ищут наиболее технологичное решение. Ну а порой решающее влияние оказывает увеличенный срок гарантии. Мы прекрасно осознаём, что 7 лет никто не будет бесплатно обслуживать наш бойлер или стиральную машину, но цифры обладают особой магией, вынуждая переплачивать деньги за то, что нам никогда и не понадобится.

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Не менее важен бренд. Вы ведь не станете покупать электрический чайник от дядюшки Ляо, если всего на 200 рублей дороже стоит намного более красивая модель от известного производителя? Многие даже не знают о том, что оба чайника выпущены на одном и том же заводе и стоят рядом только для того, чтобы создать иллюзию выбора. Если вы думали, что с видеокартами дела обстоят иначе, то мы хотим вас разочаровать. Известно, что графические чипы AMD могут предложить лучшее соотношение между производительностью и ценой, чем NVIDIA, но большинство потенциальных покупателей ничего об этом не знает. Многие услышав заветное «GeForce» начинают кивать головами и говорить о том, что хотят именно такую видеокарту. NVIDIA неплохо пользуется своим монопольным положением на рынке, ну а AMD не торопится устраивать ценовую войну. Складывается такое ощущение, что сложившийся статус-кво устраивает абсолютно всех. Вполне возможно, что так и есть, ведь происходящее выгодно всем, кроме конечного покупателя.

Сегодня мы не ставим перед собой задачу разобраться в том, кто делает самые выгодные видеокарты. Для этого нужно изучить ассортимент сотен магазинов в десятках стран. И всё же, если вы решили купить что-то в Ситилинк, то выводы будут весьма кстати. Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Это современная мощная видеокарта, которая ещё много лет останется актуальной. Кажется, что она не имеет минусов, вот только здесь всего 8 Гб видеопамяти. Да, сегодня больше не требуется, но за 74 тысячи рублей хотелось бы сделать задел на будущее, тогда как NVIDIA искусственно ограничивает вас в этом. В 2023 году ожидается небольшая революция, ведь в продажу начнут поступать игры на движке Unreal Engine 5. Не исключено, что уже в 2024 году 8 Гб в разрешении 2К будет маловато.

Radeon RX 6800 стоит 67 тысяч, что не только дешевле, но и быстрее. Фактически, вы получаете больше, но платите меньше. На самом деле разница в производительности между двумя видеокартами незначительная, а в большинстве игр в 4К вы и вовсе ничего не заметите. Да, можно запустить синтетику, где у красных небольшое преимущество, но всё это далеко от реальности. Но ведь мы говорим о перспективе, а по этому показателю Radeon RX 6800 обладает огромным потенциалом. Видеокарта предлагает 16 Гб видеопамяти, что будет весьма кстати через пару лет. Ну и вы уже заметили, что GeForce RTX 3070 Ti дороже.

57 690 рублей стоит GeForce RTX 3070. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина, а сама видеокарта неплохо подходит для разрешения 2К. Пока подходит, ведь мы уже упомянули скорый приход так называемого Next Gen. Если требования резко возрастут, то вам автоматически придётся снижать разрешение до 1080р. Кто-то скажет, что это неплохо, вот только за 1000 долларов хотелось бы взять что-то более перспективное. К сожалению, в текущем поколении NVIDIA подумала исключительно о своей выгоде.

Radeon RX 6750 XT держит паритет с указанной выше видеокартой NVIDIA, но включает 12 Гб видеопамяти. Учтите, что прирост есть также и по скорости памяти. Так, GeForce RTX 3070 предлагает 8 Гб на 14 Гбит/с, тогда как у Radeon RX 6750 XT внушительные 18 Гбит/с. Цена почти аналогичная, но благодаря разнице в количестве и скорости видеопамяти вы намного лучше готовы к испытаниям, которые для вас приготовили разработчики новых игр.

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Ну и за 50 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3060 Ti. В играх эта видеокарта выдаёт стабильно высокое количество кадров в секунду даже в разрешении 2К, но на полторы тысячи дороже есть Radeon RX 6700 XT. Выходит, что мы снова столкнулись с аналогичной производительностью (красная карта слегка быстрее), но потенциал у NVIDIA выглядит не таким внушительным, как у AMD. Мы полагаем, что каждая из указанных видеокарт найдёт своего покупателя, но AMD всегда пытается дать геймерам немного больше. Дженсен Хуанг много сделал для того, чтобы бренд NVIDIA был узнаваем. Именно поэтому сегодня он может себе позволить небольшую экономию, ведь геймеры купят всё, на чём стоит правильный шильдик. Ну а для думающих пользователей есть AMD. Отметим, что автор данного материала чаще всего отдаёт предпочтение NVIDIA, но в данном случае это ничего не меняет.