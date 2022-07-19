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Zelot За пост начислено вознаграждение
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
К сожалению, далеко не все магазины будут давать гарантию
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Весной мы стали свидетелями настоящего исхода крупных производителей электроники с российского рынка. Дядюшка Сэм подошёл к процессу творчески. Прямо он никому ничего не запрещал, но уже в марте компании, которые оставались на рынке РФ, стали активно преследоваться в социальных сетях. Те же проплаченные активисты, которые раньше громко кричали «me too» и «Black Lives Matter», без проблем переключились на новую тему. Западное общество пропитано практикой отмены, поэтому крупные производители опасаются огласки своих действий, предпочитая не вступать в конфликт с общественной повесткой. Но все эти детали обычному российскому покупателю не интересны. Какая вообще разница, самостоятельно ушла компания с рынка или руководство вынуждено было сделать это под давлением, ведь товары всё равно с полок пропали.

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Как вы уж знаете, проблема решается за счёт так называемого параллельного импорта, позволяющего заводить в Россию бытовую технику и электронику в достаточных масштабах. Без проблем не обойтись, а перед импортёрами встали сложные дилеммы. Во-первых, где взять такое количество высокотехнологичных девайсов? Ежегодно российский рынок потребляет десятки миллионов телевизоров, стиральных машин и микроволновых печей, но купить такую партию можно только напрямую у производителя. Увы, сегодня в Россию отгрузка товаров заблокирована, поэтому осуществляется поиск альтернативных каналов. Например, через посредников в Китае или Казахстане. Но даже получив товар нужно убедиться, что он соответствует требованиям российского рынка. Самое банальное: меню телевизора должно быть русифицировано, а в комплекте с посудомоечной машиной лежать инструкция на русском языке.

Но и это не главное, ведь есть ещё и сервисное обслуживание. Как вы понимаете, после ухода с рынка западных компаний, у многих покупателей возникли сложности с гарантийным обеспечением. Прежние договорённости разрушены, а ремонт приходится осуществлять за свой счёт. Сервисные центры получают от западных компаний выплаты не в полном объёме, а значит с бесплатным обслуживанием возникают проблемы. Когда параллельный импорт только вводился, то внимание гарантийному обслуживанию уделено не было. Судя по всему, пришло временя для решения и этого вопроса.

Как сообщается, представители торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), будут обязаны предоставлять всем покупателям годичную гарантию на электронику и бытовую технику. При этом уже не важно, был ли получен товар в рамках параллельного импорта, либо торговая сесть самостоятельно закупила товар у зарубежных партнёров. Напомним, в АКИТ входят DNS, Ситилинк, Ozon, М.Видео, Яндекс.Маркет, Эльдорадо и Все инструменты. Очевидно, что товары в этих сетях станут более привлекательны для обычного покупателя, поскольку уже включают полную гарантию. Отдельно отмечается, что все услуги по обмену, возврату или ремонту будет осуществлять сама торговая сеть, поскольку производитель самоустранился от подобных обязанностей.

Отметим, что в Законе о правах потребителей есть такое понятие, как ответственность продавца или изготовителя товара за качество самого изделия. Согласно действующим нормам, срок достигает 2 года, в течение которых покупатель имеет право предъявить претензии в случае обнаружения брака внутри товара. В данном случае нужно будет доказать, что поломка или дефект возникли именно в результате заводского брака, а сама процедура будет долгой. Поскольку крупные торговые сети уже взяли на себя обязательства по обслуживанию ввозимой электроники и бытовой техники, то количество обращений со стороны потребителей станет намного меньше.

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А вот окажутся ли после введения подобных требований цены на санкционные товары дороже, пока неясно. Вполне возможно, что ритейлеры захотят переложить часть расходов на плечи покупателей. Эксперты поясняют, что ритейлерам нужно будет заключить договора с сервисными центрами по всей стране, ввезти достаточное количество запасных деталей, а также озаботиться наличием обменного фонда. Всё это потребует денег и усилий, а значит без надбавки за гарантию не обойдётся. Ну и учитывайте, что пока ритейлеры только договорились между собой, а вот сроки старта всей этой акции пока неизвестны. Источник

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#электроника #санкции
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