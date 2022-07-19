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Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
Зачем тратить на видеокарту 50 тысяч, если можно играть без проблем всего за 6 тысяч рублей?
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Представьте себе, что вы решили купить видеокарту под World of Tanks. Даже имея 100 000 рублей, вы столкнётесь с муками выбора, ведь чуть дешевле есть Radeon RX 6900 XT, чуть дороже GeForce RTX 3080 Ti. Как понять, стоить немного сэкономить, или доплатить? А вообще с такой логикой вам и вовсе придётся за 170 тысяч брать GeForce RTX 3090 Ti, быстрее которой ничего нет. Если бы у нас с вами была возможность покупать флагманы каждые два года, то обсуждать оптимальные и недорогие решения было бы глупо, вот только позволить себе самую быструю и дорогую видеокарту могут единицы.

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Именно поэтому в данном материале мы предлагаем вам сосредоточится на самом дешёвом сегменте. Вообще границы весьма условны, а точное определение производительности зачастую зависит от процессора и условий, в которых проводится тестирование. Стоит также брать в расчёт подборку игр, ведь многие движки заточены под технологии красного или зелёного лагеря. В любом случае нужно с чего-то начинать, поэтому мы предлагаем стартовать с 30 000 рублей и перемещаться ниже по графическим чипам.

GeForce RTX 3050 не суждено стать популярной, поскольку NVIDIA не только установила на неё завышенную рекомендованную цену, но и откровенно сэкономила. В результате мы имеем пародию на массовый сегмент, а ведь есть ещё и низкая тактовая частота ядра. Всё это не значит, что вы не сможете играть во все игры в 1080р, но отдавать столько денег за призрачный шанс подучить доступ к технологии трассировки лучей – не лучшее решение. Модель производства GIGABYTE получила внушительную систему охлаждения, а значит даже в играх вы будете слышать полную тишину. Графический чип нетребовательный, а 8 Гб видеопамяти вполне достаточно для данного сегмента.

24 690 рублей за GeForce GTX 1660 Ti – это тоже дорого, но в сложившихся условиях магазины снижают цены неохотно. По чистой производительности в играх эта видеокарта слегка проигрывает GeForce RTX 3050, что позволяет легко играть в разрешении 1080р на высоких графических настройках. Подводит медленная видеопамять GDDR6 на 12 Гбит/с, а вытягивать сложные сцены призвана 192-битная шина. 6 Гб памяти вполне неплохо для 1080р, ну а потенциала GeForce GTX 1660 Ti хватит на несколько лет. Если у вас сегодня есть всего 25 тысяч, то мы рекомендуем вам брать эту видеокарту, а за следующие пару лет можно будет подкопить на что-то более серьёзное.

Опускаясь вниз, мы обнаруживаем GeForce GTX 1650 за 20 тысяч рублей. Здесь вас ждёт ограниченный потенциал и всего 4 Гб видеопамяти. Запускать игры можно, но в большинстве случаев стоит задуматься о снижении разрешения до 720р, либо переходе на низкие и средние настройки графики. Palit предлагает более чем внушительную систему охлаждения, что позволяет надеяться на тишину в помещении.

Если вы увидите в продаже GeForce GTX 1630, то мы советуем вам игнорировать этот графический чип. Это откровенный позор и издевательство NVIDIA над потенциальными покупателями. Видеокарта в лучшем случае должна стоить 13 тысяч рублей, а в данном случае нам её пытаются продать за все 18 тысяч. Спасибо, нет.

За те же деньги есть более быстрая Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта даже шустрее GeForce GTX 1650, но вы должны знать её главный недостаток, который способен превратить карту в медленную черепаху. Так, если вы купили компьютер без поддержки интерфейса PCIe 4.0, то забудьте о существовании Radeon RX 6500 XT. Ну а тем, у кого есть поддержка указанного выше стандарта, видеокарта позволит неплохо сэкономить. Единственный минус заключается в скромной системе охлаждения. Вот только перед нами крошечный графический чип с 64-битной шиной, а значит даже одного кулера будет за глаза.

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Предположим, что видеокарта вам нужна в качестве затычки, либо кроме World of Tanks и старых шутеров на компьютере ничего запускаться не будет. В таком случае берите GeForce GT 1030. Всего 6190, и вы получите доступ ко всем старым тайтлам без ограничений. Нам кажется, что фанатам таких игр нет никакого смысла тратить 30 000 на развлечения, ведь в компьютере есть масса комплектующих, которые стоит обновить здесь и сейчас.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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den fed
01:46
чепуха ...в реальных задачах ты просто не заметиш разницы +- У меня был системный SSD SATA 550 Мб/с поменял на M2 1200 Мб/с разницы по сути нет. Нет на домашнем компе задач где реально заметить...
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creativ06
01:39
Про гарантию верно написали! Магазин ещё должен иметь нормальный сервисный центр, где из-за пылинки на HDD вам не откажут в обмене.
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Муж_ЗАГЛOTA
01:12
и правда ))) бедная гейЕвропа, что сделала ставку на ОКРАИНУ :D
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Муж_ЗАГЛOTA
01:10
гейбандэра не на шутку распсиховалась :D бедная мужик мандуся -> для тебя это норма и смысл жизни! чё бесишься??? Понять не могу? твои слова и твоя гордость, а чё бесишься тогда?? У тебя ведь не мечт...
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
Luck-AD
01:05
Да все там будет отлично :D
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
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