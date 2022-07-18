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Цены на процессоры в магазинах РФ пошли вниз на фоне укрепления курса рубля
Core i9-12900KF можно купить всего за 55 тысяч рублей
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3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
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3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
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Когда вы заглядываете в компьютерный магазин и видите сильно завышенные цены то должны помнить, что винить кого-то одного в сложившемся невозможно, ведь есть целый спектр проблем. Во-первых, стоит кинуть камень в огород поставщиков и самих торговых сетей, ведь эти ребята всегда вначале думают о себе и только потом начинают решать, а купит ли хоть кто-то электронику по таким нереалистичным ценам. Нет никаких сомнений, что комплектующие могли бы стоить дешевле, а немалая часть денег уходит в бездонные карманы тем, кто осуществляет поставки в рамках параллельного импорта. Не стоит забывать о санкциях, ведь без этого всё было бы гораздо проще.

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Нужно признать, что цены снижаются неохотно, но есть ключевая переменная, позволяющая резко скинуть несколько тысяч или даже больше на популярную линейку процессоров или видеокарт. Как вы знаете, в последние дни рубль снова набирает обороты. Курс уже ушёл ниже 58 рублей за 1 доллар, а аналитики полагают, что в ближайшее время мы увидим возврат к 51-52 рублям. Всё это значит, что стоимость санкционных товаров начнёт снижаться, что уже происходит здесь и сейчас. Если вам не терпится отхватить современный мощный процессор, то сегодня это можно сделать со скидками по выгодным ценам.

Core i9-12900KF почти на две недели исчез с прилавков магазина Ситилинк. Сегодня самый быстрый камень на рынке снова доступен для покупки, а значит есть шанс собрать скоростную систему для настоящего энтузиаста. Ещё в начале июня за такой камень просили 73 тысяч, ну а сегодня флагман Intel стоит 55 000 рубликов. Не забывайте, что вам потребуется достойная материнская плата и оперативная память последнего поколения. Если вы уже готовы потратить 300 000 рублей на развлечения, то без Core i9-12900KF не обойтись.

Совершенно внезапно Ryzen 9 5950X лишился своего шарма и перестал быть крайне выгодным на фоне конкурента из синего лагеря. На самом деле здесь не всё так плохо, ведь 16-ядерный камень позволяет собрать мощный компьютер не прибегая к помощи дорогущей материнской платы, ну а оперативная память DDR5 здесь и вовсе без надобности. Отдельные энтузиасты заявляют, что запустили Ryzen 9 5950X на бюджетной материнской плате с чипсетом А320. Почему бы и нет, но мы советуем купить что-то на базе В550. Всё же речь о требовательном флагмане, да и лишить себя современного интерфейса PCIe 4.0 – это довольно глупое решение. В любом случае сборка на основе Ryzen 9 5950X окажется намного дешевле, чем аналогичная на Core i9-12900KF.

Если вы не против сэкономить, то мы предлагаем присмотреться к Core i9-11900KF. Реальная производительность здесь слегка уступает новому флагману, но дело не только в стоимости самого процессора. Так, магазины активно распродают материнские платы под процессоры предыдущего поколения. Это значит, что можно купить флагманскую материнскую плату без переплат. Оперативная память DDR4 с низкими таймингами почти в 2 раза дешевле новомодной DDR5, а с правильной системой охлаждения и мощной видеокартой и вовсе можно сделать суперскоростную сборку.

Как альтернатива – Core i7-12700KF. Здесь всё то же, что и с Core i9-12900KF, но с экономией в 15 тысяч на процессоре. В данном случае такая сумма кажется несерьёзной, когда сам компьютер будет стоить 150 000 рублей и дороже. Мы полагаем, что 40 тысяч за Core i7-12700KF – это дороговато, ведь он потребует ровно тех же комплектующих, что и старшая модель, а в результате выгода окажется весьма условной.

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Куда интереснее Ryzen 9 5900X. Разница в цене между самими процессорами невелика, но универсальность камня AMD куда выше. Несколько примеров: вы можете собрать мощную систему с разгонным потенциалом как для работы, так и для игр, потратив на это до 50 000 рублей меньше, чем потребует тот же Core i7-12700KF. Кто-то покупает бюджетное железо, что позволяет ощутимо сэкономить, а после добивает всё это мощной видеокартой. Ну и не менее популярен сценарий, когда вы путём замены процессора увеличиваете производительность системы. Это далеко не все сценарии, а значит найти выгоду можно даже там, где её видят лишь единицы.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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