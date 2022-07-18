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Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT уже стоят дешевле официальной цены, установленной для рынка РФ на начало продаж
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Мы уже не раз замечали, что цены на бюджетные видеокарты падают жутко медленно, а скидки там с трудом достигают нескольких тысяч рублей. Это не значит, что недорогие модели не стоит покупать, ведь для многих они остаются единственной возможностью, позволяющей ворваться в мир компьютерных игр. Как вы уже могли догадаться цены здесь превышают рекомендованные в несколько раз, а разнообразие моделей существует только на бумаге. Всё дело в том, что многие производители предпочитают штамповать более дорогие видеокарты, поскольку маржа там намного выше.

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То ли дело флагманы. Самые большие скидки, самые высокотехнологичные модели и продвинутые системы охлаждения – и это далеко не весь перечень преимуществ, которые обеспечивают скоростные игровые графические чипы. Сегодня мы рассмотрим несколько моделей, цены на которые приближаются к рекомендованным. Заметим, что речь идёт о рекомендованных для российского рынка на старте продаж в рублях. Поскольку курс сегодня отличается от того, что был в 2020 и 2021 годах, то в пересчёте на доллары мы получим совсем другие суммы. Если не хотите расстраиваться, то попробуйте об этом не думать. Здесь действует простая пословица: меньше знаешь – лучше спишь.

Если мы начнём нашу подборку не с GeForce RTX 3090 Ti, то расстроим всех любителей бескомпромиссных видеокарт. Здесь вас ждёт самая быстрая видеопамять на рынке со скоростью 21 Гбит/с, а также самый большой и мощный графический чип. Увы, но оставаться на вершине вам удастся всего несколько месяцев, ведь релиз следующего поколения должен состояться этой осенью. В любом случае даже после этого GeForce RTX 3090 Ti останется современной и мощной, а 24 Гб видеопамяти будут ещё долго тянуть все игры в 4К.

GeForce RTX 3080 Ti кажется нам более сбалансированной, поскольку предлагает всё тот же ультимативный уровень производительности, но стоит намного дешевле. 111 540 рублей – это даже ниже рекомендованной стоимости для рынка РФ, что довольно неплохо для страны, находящейся под санкциями. Видеокарта ещё долго будет оставаться актуальной, позволяя не думать об апгрейде несмотря на выход более мощных решений. Некоторые полагают, что 12 Гб маловато для игровых движков следующего поколения, но злосчастный Next Gen отказывается наступать уже как минимум 4 года.  

Если вы скопили всего 90 тысяч рублей, но уже давно мечтали купить флагман NVIDIA, то мы советуем присмотреться к GeForce RTX 3080. Обычная версия включает 10 Гб видеопамяти на 320-битной шине, но перед вами модель производства Palit, которая построена на графическом чипе второго поколения. Она предлагает 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину. Сам графический чип почти не отличается от GeForce RTX 3080 Ti, а в играх вы и вовсе не заметите разницу. В начале июля сообщалось, что NVIDIA остановила производство видеокарт с памятью 12 Гб, поскольку такие модели снизили продажи более дорогих графических чипов.

Radeon RX 6900 XT пришла в российскую розницу по 93 тысячи рублей. Сегодня модель производства Gigabyte можно отхватить за 86 тысяч. Скидка не такая уж большая, но ведь речь идёт о преодолении предела рекомендованной стоимости, тогда как почти 2 года Radeon RX 6900 XT упрямо не опускалась ниже 150 000 рублей. Мощи видеокарты AMD вам хватит на много лет, а данная модель ещё и включает встроенную систему жидкостного охлаждения. При правильном подходе и должном усердии можно неплохо разогнать Radeon RX 6900 XT, что даст вам уровень производительности более дорогой GeForce RTX 3090.

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Radeon RX 6800 XT стоит немного дешевле, что объясняется почти идентичной производительностью с флагманом текущего поколения. Здесь потенциальных покупателей поджидают 16 Гб видеопамяти, 256-битная шина, высокая энергоэффективность и крайне полезный Infinity Cache. Данная технология показала себя с лучшей стороны, что позволило AMD в текущем поколении обойтись 256-битной шиной. По производительности здесь паритет с GeForce RTX 3080, но вам не придётся ничего разгонять, докупать запчасти для системы жидкостного охлаждения и более мощный блок питания.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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