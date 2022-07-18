Падение производительности достигает 10%, а стать жертвой ОЕМ-партнёров NVIDIA могут пользователи, которые плохо разбираются в видеокартах

Чем сложнее условия для ведения бизнеса, тем больше экономят те или иные компании. Если речь идёт о высокотехнологичных устройствах, то здесь часто можно встретить замену брендовых компонентов на малоизвестные аналоги, а также ограничение функционала. Таким нехитрым путём производители выпиливают целые платы и дорогостоящие комплектующие, что позволяет оставить цену на приемлемом для потенциальных покупателей уровне. Вообще это только одна стратегия, ведь многие просто предпочитают поднять стоимость, переложив весь груз ответственности на хрупкие плечи обычных покупателей.

реклама

В 2021 году мы увидели, как находящаяся в тепличных условиях NVIDIA перестала считаться с геймерами. Цены резко поползли вверх, а партнёры компании отгружали майнерам целые партии прямо со складов. Переплата за видеокарты доходила до трёх раз, что позволило Дженсену Хуангу рассказывать о сверхдоходах, тогда как обычные пользователи с грустью смотрели на зажиточных фермеров, копающих Эфир на десятках и даже сотнях видеокарт. Сегодня мы на пороге большого обвала, ведь видеокарты не нужны не только майнерам, но и геймерам. Всё это весьма примитивная оценка ситуации, ведь спрос есть, но он явно не такой, как ожидалось ведущими полупроводниковыми гигантами. Даже TSMC заявляет о том, что дефицита чипов нет, а клиенты снижают заказы. Казалось бы, самое время для рискованных авантюр, когда можно дать геймерам больше, чем они ожидают за те же деньги, что позволило бы вернуть доверие и продать немало графических чипов. Судя по всему, у NVIDIA свой путь, которые предполагает дальнейшее ухудшение характеристик и обман пользователей.

Напомним, в 2022 году в продажу поступила жутко урезанная GeForce RTX 3050. Видеокарта стала настоящим разочарованием для геймеров, которые ожидали чего-то большего. Основой послужил графический чип GA106 с 2506 ядрами CUDA, 80 блоками TMU и 32 блоками ROP. Тактовая частота оказалась намного меньше того, что доступно на старших моделях и стартовала с 1.55 ГГц в штатном режиме и до 1.78 ГГц в режиме буста. В итоге GeForce RTX 3050 примерно аналогична по производительности GeForce RTX 2060, хотя в некоторых играх победа остаётся за более старым графическим чипом за счёт 256-битной шины против 128-битной у новинки. Похоже, Дженсен Хуанг решил продать геймерам ещё более урезанный продукт, но сделать это максимально тихо.

Как сообщается, китайские сборщики готовых компьютеров стали поставлять системы на базе GeForce RTX 3050, которая даже близко не соответствует эталонной версии. Известно, что графический чип GA106 содержит всего 2304 ядра CUDA, меньше TMU и ROP и предлагает тактовую частоту 1.51 ГГц в штатном режиме и до 1.76 ГГц в режиме буста. По мнению экспертов, всё это позволяет говорить о падении производительности в играх до 10%, а значит налицо обычный подлог. Предполагается, что у NVIDIA скопилась партия бракованных графических чипов, в которых не удалось активировать все 2506 ядер CUDA, ну а 2304 ядра CUDA оказались работоспособны. Если вы не имеете привычки покупать компьютерные комплектующие на китайских площадках, то волноваться вам не о чём. С высокой долей вероятности можем сказать, что урезанные видеокарты к вам не приедут. А вот экономисты, рассказывающие о преимуществах AliExpress, могут и пострадать. Отдельно отмечается, что подобные видеокарты уже начали поставляться в коробочных версиях, а значит попасться на удочку дельцов может любой.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр В ДВА раза снижена цена RX 6600 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 35 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming уже за 65тр RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Судя по всему, цены на такие видеокарты ниже среднерыночных, что побуждает игровые залы и не разбирающихся в подобных делах геймеров экономить. Ответьте себе, а точно ли вы держите в памяти количество ядер CUDA на каждом графическом чипе, когда выбираете для себя видеокарту? Скорее нет, чем да, а значит вас также легко обмануть, как и любого другого покупателя.