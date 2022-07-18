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NVIDIA избавляется от бракованных GeForce RTX 3050 – урезанный GPU по выгодной цене замечен в Китае
Падение производительности достигает 10%, а стать жертвой ОЕМ-партнёров NVIDIA могут пользователи, которые плохо разбираются в видеокартах
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Чем сложнее условия для ведения бизнеса, тем больше экономят те или иные компании. Если речь идёт о высокотехнологичных устройствах, то здесь часто можно встретить замену брендовых компонентов на малоизвестные аналоги, а также ограничение функционала. Таким нехитрым путём производители выпиливают целые платы и дорогостоящие комплектующие, что позволяет оставить цену на приемлемом для потенциальных покупателей уровне. Вообще это только одна стратегия, ведь многие просто предпочитают поднять стоимость, переложив весь груз ответственности на хрупкие плечи обычных покупателей.

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В 2021 году мы увидели, как находящаяся в тепличных условиях NVIDIA перестала считаться с геймерами. Цены резко поползли вверх, а партнёры компании отгружали майнерам целые партии прямо со складов. Переплата за видеокарты доходила до трёх раз, что позволило Дженсену Хуангу рассказывать о сверхдоходах, тогда как обычные пользователи с грустью смотрели на зажиточных фермеров, копающих Эфир на десятках и даже сотнях видеокарт. Сегодня мы на пороге большого обвала, ведь видеокарты не нужны не только майнерам, но и геймерам. Всё это весьма примитивная оценка ситуации, ведь спрос есть, но он явно не такой, как ожидалось ведущими полупроводниковыми гигантами. Даже TSMC заявляет о том, что дефицита чипов нет, а клиенты снижают заказы. Казалось бы, самое время для рискованных авантюр, когда можно дать геймерам больше, чем они ожидают за те же деньги, что позволило бы вернуть доверие и продать немало графических чипов. Судя по всему, у NVIDIA свой путь, которые предполагает дальнейшее ухудшение характеристик и обман пользователей.

Напомним, в 2022 году в продажу поступила жутко урезанная GeForce RTX 3050. Видеокарта стала настоящим разочарованием для геймеров, которые ожидали чего-то большего. Основой послужил графический чип GA106 с 2506 ядрами CUDA, 80 блоками TMU и 32 блоками ROP. Тактовая частота оказалась намного меньше того, что доступно на старших моделях и стартовала с 1.55 ГГц в штатном режиме и до 1.78 ГГц в режиме буста. В итоге GeForce RTX 3050 примерно аналогична по производительности GeForce RTX 2060, хотя в некоторых играх победа остаётся за более старым графическим чипом за счёт 256-битной шины против 128-битной у новинки. Похоже, Дженсен Хуанг решил продать геймерам ещё более урезанный продукт, но сделать это максимально тихо.

Как сообщается, китайские сборщики готовых компьютеров стали поставлять системы на базе GeForce RTX 3050, которая даже близко не соответствует эталонной версии. Известно, что графический чип GA106 содержит всего 2304 ядра CUDA, меньше TMU и ROP и предлагает тактовую частоту 1.51 ГГц в штатном режиме и до 1.76 ГГц в режиме буста. По мнению экспертов, всё это позволяет говорить о падении производительности в играх до 10%, а значит налицо обычный подлог. Предполагается, что у NVIDIA скопилась партия бракованных графических чипов, в которых не удалось активировать все 2506 ядер CUDA, ну а 2304 ядра CUDA оказались работоспособны. Если вы не имеете привычки покупать компьютерные комплектующие на китайских площадках, то волноваться вам не о чём. С высокой долей вероятности можем сказать, что урезанные видеокарты к вам не приедут. А вот экономисты, рассказывающие о преимуществах AliExpress, могут и пострадать. Отдельно отмечается, что подобные видеокарты уже начали поставляться в коробочных версиях, а значит попасться на удочку дельцов может любой.

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Судя по всему, цены на такие видеокарты ниже среднерыночных, что побуждает игровые залы и не разбирающихся в подобных делах геймеров экономить. Ответьте себе, а точно ли вы держите в памяти количество ядер CUDA на каждом графическом чипе, когда выбираете для себя видеокарту? Скорее нет, чем да, а значит вас также легко обмануть, как и любого другого покупателя.

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#видеокарты #geforce rtx 3050
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