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Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
Чем выше цена, тем видеокарты быстрее, но это не значит, что средний сегмент стоит игнорировать
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3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр

В продаже есть видеокарты за 100 тысяч рублей, а есть графические чипы, которые можно купить всего за 15 тысяч. Прожжённые геймеры прекрасно знают, какую видеокарту брать, а какая не стоит внимания, но в большинстве случаев пользователи не разбираются в производителях и моделях. Многие вынуждены долго искать ответы в многочисленных тестах, пытаясь разобраться в довольно сложных аббревиатурах, поколениях и многих других параметрах. При этом нужно ориентироваться не только на показатели количества видеопамяти, но и на многое другое. Ну и не последнее место занимает цена. 

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Как понять, на какой стоимости остановиться, если вы даже не понимаете, какая видеокарта вам нужна? Ответить на эти вопросы сложно, но в данном материале мы попытаемся изучить наиболее интересные модели, которые идеально подходят для игр в разрешении 1080р. В данном случае наш выбор обусловлен тем, что сегодня почти 80% всех геймеров имеют монитор с разрешением 1080р и меньше. К слову, эта проблема беспокоит и разработчиков, ведь нам уже 4 года назад прочили эру 4К, тогда как пока нет никаких предпосылок к отказу от народного 1080р. 

GeForce RTX 3060 не является самой выгодной видеокартой на рынке. Вот только пытаясь найти идеал можно прийти к тому, что вам потребуется потратить 120 000 рублей на GeForce RTX 3080 Ti. Именно поэтому GeForce RTX 3060 кажется нам довольно неплохой в сегменте до 50 000 рублей. До рекомендованной цены также далеко, как и до мировой революции пролетариата, но в условиях санкций мы уже и не мечтаем о реальных скидках, которые доступны жителям США. 

Radeon RX 6650 XT не только дешевле, но и быстрее. Видеокарта на 10-15% быстрее GeForce RTX 3060, что делает её намного привлекательнее в лице потенциальных покупателей, чем аналоги от NVIDIA. И всё же, если вы загляните в статистику Steam, то, к своему удивлению, увидите, что GeForce RTX 3060 продаётся намного лучше. Судя по всему, многие из потенциальных покупателей обратились за советом к проплаченным блогерам либо к знакомым, которые считают Дженсена Хуанга своим кумиром и не готовы заносить деньги тётушке Су. 

Сложно сказать, стоит ли покупать GeForce RTX 2060 SUPER за 41 тысяч рублей, или лучше доплатить 5 тысяч до GeForce RTX 3060. Обе видеокарты отлично справляются с играми даже в разрешении 2К, но в данном случае нельзя не сказать о некоторых различиях. Так, боле новая модель предлагает 12 Гб видеопамяти, но шину на 196 бит, тогда как GeForce RTX 2060 SUPER может похвастать всего 8 Гб видеопамяти и 256-битной шиной. Очевидно, что более новая GeForce RTX 3060 быстрее, вот только в 1080р вы и вовсе не заметите разницы, ведь во всех играх на максималках можно получить больше 60 кадров в секунду. Именно поэтому мы советуем вам как следует всё взвесить, ведь выбор действительно трудный. 

За 38 тысяч можно отхватить Radeon RX 6600. Как вы уже поняли, менее дорогие видеокарты имеют свои недостатки, а чем ниже цена, тем вам приходится идти на большее количество компромиссов. Radeon RX 6600 довольно неплохая видеокарта, но уступает всем указанным выше графическим чипам. В то же время, её сильной стороной является невероятная энергоэффективность. Даже если вы найдёте старый блок питания на 450 Вт, то Radeon RX 6600 с лёгкостью заработает в полную силу. Ну а по сравнению с ценами на начало июня, у нас скидка в 40%. 

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GeForce RTX 3050 ещё дешевле. Как вы уже поняли, совсем небольшая часть геймеров выбирает видеокарты исходя из их реальной производительности, поэтому более быстрая Radeon RX 6600 всегда проигрывает GeForce RTX 3050. Повторимся, что в нашем списке нет плохих видеокарт. Мало того, плохих видеокарт не бывает, ведь самое главное здесь заключается в установке правильной цены. 32 тысячи дороговато для GeForce RTX 3050, вот только геймеры смотрят на цену и шильдик, а по этим показателям у этой видеокарты полная победа над конкурентками из красного лагеря. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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