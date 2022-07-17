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Выбираем видеокарту для Next Gen игр на движке Unreal Engine 5 – 5 оптимальных моделей от 43 000р
Купить видеокарту с высоким потенциалом достаточно сложно, но выбор всё же есть
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Давайте подумаем, какой сегмент видеокарт может считаться наиболее перспективным. Например, вы решили купить GeForce RTX 3090 Ti за 170 тысяч рублей. И не говорите, что в Европе дешевле, ведь эту простую истину знают даже бабушки у подъездов. И всё же, если отталкиваться от российских реалий, то нам кажется такая инвестиция бессмысленной. Видеокарта явно не тянет на свои деньги, а уже через несколько месяцев и вовсе потеряет звание самой быстрой. Получается, что смысл от флагманов есть только в начале жизненного цикла, хотя энтузиасты с нами могут и не согласиться.

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Середняки пользуются высокой популярностью, но даже сегодня GeForce RTX 3060 Ti не тянет все игры в 2К на максимальных настройках графики. О разрешении 4К мы умалчиваем, а GeForce RTX 3050 и вовсе не претендует на звание оптимальной. И в таком случае наиболее разумным выбором остаётся средневысокий сегмент. На самом деле границы здесь размыты, но сегодня мы попробуем немного прояснить ситуацию, поискав наиболее интересные модели из всего разнообразия, доступного в Ситилинк на 17 июля. 

Radeon RX 6800 не претендует на звание флагмана, хотя и предлагает высокий уровень производительности. Пожалуй, это единственная видеокарта из нашего списка, которая довольно неплохо справляется с играми в разрешении 4К. Но в данном случае всё решает потенциал, ведь в отличие от конкурентов из лагеря NVIDIA здесь есть запас по памяти: 16 Гб против 12 Гб. Теоретически, когда мы наконец увидим долгожданный Next Gen, то преимущество Radeon RX 6800 окажется очевидным, ведь в сегодня вам 16 Гб видеопамяти не пригодится ни в одной игре. 

Вы уже догадались, что, говоря о конкурентах, мы имели в виде GeForce RTX 3070 Ti. На самом деле это современная мощная видеокарта, которая имеет внушительный потенциал и в некоторых играх даже обходит Radeon RX 6800. На самом деле между ними наблюдается паритет, а вот благодаря скидке GeForce RTX 3070 Ti можно купить на 5500 рублей дешевле. Решайте сами, что для вас важнее, ведь пока от дополнительной памяти проку нет. Помните, что ещё совсем недавно нас уверяли, что 8 Гб видеопамяти вам не пригодится ещё долго, но реальность доказывает, что требовательные игры уже сегодня сжигают под 10 Гб.

GeForce RTX 3070 ощутимо уступает предыдущей карте, но ведь и цена меду ними разниться. Здесь вам стоит подумать: с одной стороны вас ждёт более внушительная производительность и видеопамять GDDR6X со скоростью до 19 Гбит/с. С другой стороны – с количеством кадров в разрешении 2К всё не так уж плохо, а видеопамять здесь может разгоняться до 14 Гбит/с. Разница в цене превышает 10 000 рублей, поэтому есть смысл задуматься о покупке более дешёвой GeForce RTX 3070. Кстати, цена выгодная ещё и потому, что скидка составила 20 000 рублей. 

Radeon RX 6750 XT уступает GeForce RTX 3070 по чистой производительности в играх, а все преимущества сводятся к большему количеству видеопамяти (12 Гб против 8 Гб) и более быстрой памяти: 18 Гбит/с против 14 Гбит/с. Рекомендации по питанию примерно идентичные, но каждый владелец видеокарты AMD последнего поколения знает о высокой энергоэффективности красных. Вообще тема раскрытия потенциала уже многим нашим читателям набила оскомину, но мы бы не стали сбрасывать со счетов преимущество по памяти, ведь в 2023 году начнут появляться игры на перспективном движке нового поколения Unreal Engine 5. Кто знает, какие сюрпризы он принесёт тем, у кого до сих пор всего 8 Гб видеопамяти. 

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Формально Radeon RX 6650 XT не относится к средневысокому сегменту, но производительность этой видеокарты действительно впечатляет. Всё дело в Infinity-кэш, который позволяет видеокарте чувствовать себя хорошо в самых сложных сценах, обходя более дорогих конкурентов из зелёного лагеря. Не забывайте о невероятной энергоэффективности, ведь Radeon RX 6650 XT не потребует от вас мощного блока питания. Ну и не стоит упускать из виду, что это обновлённая модель, которая получила более скоростную видеопамять. Всё вместе позволяет нам говорить о крайне удачном графическом чипе, которые ещё долго будет оставаться актуальным. 

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