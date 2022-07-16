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Компания SpaceX Илона Маска обвинила Россию в засорении космоса и создании препятствий для Starlink
При этом Илон Маск умалчивает о собственных просчётах
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Вы никогда не замечали, как ключевые темы, волнующие миллионы людей, исчезают из информационной повестки? Примеров десятки, но есть один, имеющий непосредственное отношение к теме нашего материала. Тысячи лет люди наблюдали за космическими телами с земли. Строились обсерватории, усовершенствовались телескопы, а сегодня существует сеть устройств по всей земле, способная объединяться в одну большую линзу, что позволяет получать изображения с невероятной детализацией. Учёные изучают звёздное небо, пытаясь понять суть мироздания и место человека во Вселенной. Как только начали запускаться спутники группировки Starlink, всё больше учёных стали отмечать влияние сотен пролетающих объектов на качество снимков. 

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В какой-то момент проблема стала настолько острой, что решить её вызвался сам Илон Маск. Он заверил научное сообщество в том, что исправит ситуацию, а позднее стало известно, что спутники начнут покрывать специальным отражающим слоем, что будет препятствовать излучению и снизит яркость группировки Starlink. Если вы внимательно изучите вопрос, то сможете убедиться, что покрытие до сих пор наносится в тестовом режиме, но учёные помалкивают. Неясно, получили ли эти парни откаты, либо тема действительно перестала волновать население, но тот факт, что к Starlink есть множество вопросов, не вызывает сомнений. Похоже, дабы меньше привлекать внимания к собственным проблемам, Илон Маск решил придумать очередной инфоповод. 

По словам представителей SpaceX, огромные проблемы для спутников вызвали испытания российской ракеты в ноябре 2021 года. Напомним, тогда РФ выпустила по старому спутнику специальную ракету, подтвердив способность сбивать движущиеся объекты потенциальных противников на любой высоте. Так вот, в результате поражения образовалось 1500 обломков, из-за чего пришлось 1700 раз использовать коррекцию орбиты для спутников Starlink. Можно было бы посочувствовать Илону Маску, вот только у него и самого есть проблемы. Например, чуть ли не каждый запуск несколько спутников оказываются неспособны функционировать в штатном режиме. Оказывается, 58 объектов должны были сгореть в атмосфере Земли, вот только как минимум 5 полностью потеряли управление, ну а в будущем таких металлических коробок будут сотни. 

Ну и не забывайте о том, что США активно проводили противоспутниковые испытания больше 50 лет. Сегодня на вооружении американцев числится эффективный комплект, способный поражать объекты на орбите с высокой точностью. В последний раз противоспутниковое оружие использовалась США в 2008 году против потерявшего управление спутника USA-193. Тогда объект был уничтожен, что также привело к появлению большого количества обломков. Ну а сегодня в Белом доме предпочитают не вспоминать о своих действия, ведь в начале 2022 года США привали все страны отказаться от испытаний противоспутниковых ракет, поскольку это создаёт угрозы для действующих объектов на орбите. 

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Ну и немного технической информации. По словам представителей SpaceX, за последние полтора года группировка Starlink совершила почти 7000 манёвров, что позволило избежать столкновений с потенциально опасными телами. В число таковых включается не только космический мусор, но и другие спутники. При этом Сам Илон Маск установил высокие отраслевые стандарты, которые требуют смены траектории полёта даже тогда, когда шанс столкновения составляет всего 0.00001%, тогда как большинство операторов делают это при вероятности в 0.0001% (на порядок ниже). Рабочая высота группировки достигает 550 километров, а в будущем Starlink и другие аналогичные спутниковые группы действительно могут доставить землянам множество проблем, ведь только Илон Маск хочет вывести 17 000 подобных объектов. 

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#илон маск #spacex #starlink
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