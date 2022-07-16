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Западные игровые студии стали заложниками собственных санкций – Halo Infinite, The Witcher 3 и др.
В результате разрывы связей проекты переносятся или откладываются
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Вы уже не раз слышали о том, что наш мир переплетён настолько прочными узами, что сегодня даже на островных государствах можно вести бизнес, общаясь с клиентами из Европы в реальном времени. Кто-то научился добывать нефть, тогда как другие превращать её в пластиковые пакеты и другие полезные предметы. Есть те, кто производит полупроводники, тогда как другие выращивают сахарную свёклу. Очевидно, что все эти люди прочно связаны друг с другом и не могут существовать по одиночке. При этом Западные страны даже не пытаются осознавать, насколько сильно зависят от поставщиков энергоносителей, а также тех, кто инвестирует в экономику ЕС, используя евро в качестве золотовалютных резервов. 

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В марте мы видели, как иностранные компании бегут из России, а в числе первых оказались игровые студии. Удивительно, но большинство из них годами било себя в грудь, пытаясь дистанцироваться от политики. Что же, страх перед дядюшкой Сэмом так велик, что многие предпочли репутационные и экономические трудности проблемам с США. Практика отмены работает, а значит каждый находится под угрозой, а черта, отделяющая успешную компанию от разорения, может быть и вовсе размыта. Почитайте о проблемах Blizzard, где слабое руководство допустило беспредел сотрудников, выманивающих миллионы долларов только благодаря своему полу и цвету кожи. 

Возвращаясь к нашей теме напомним, что западные студии тут же начали сворачивать продажи в России. Геймеры лишились большинства проектов, а владельцы консолей и вовсе остались у разбитого корыта. Очевидно, что экономический удар студии способны пережить, но есть и другие проблемы, с которыми столкнулись гиганты. Как сообщается, многие из них сотрудничали с российскими командами, которые доводили игры до ума, а также занимались созданием дополнений и других элементов. Примеров множество, но мы коснёмся нескольких. Так, Halo Infinite до сих пор не получила дополнений только потому, что разработчик 343 Industries доверил заботу об этом российской студии Sperasoft. Поскольку мосты сожжены, то и контента нет. Кстати, студия Sperasoft ответственна за контент для до Rainbow Six Siege и Assassin's Creed Valhalla, а также многие другие проекты. Вот вам и разрыв связей. 

Microsoft предпочитает не комментировать подобные проблемы, но мы помним и другие подобные скандалы. Например, польская CD Projekt Red доверила создание ремастера культовой игры The Witcher 3 российской студии Saber Interactive, которая располагается в Санкт-Петербурге. Уже весной поляки в грубой форме разорвали все контракты, а о выходе ремастера ничего не известно. Сроки размыты, а мы даже не знаем, на каком этапе находится проект. Представители CD Projekt Red пытались бравировать, преуменьшая работу российской студии, но пока не продемонстрировали нам каких-либо кадров ремастера. С отказом от сотрудничества от Saber Interactive связана длительная задержка мультиплеера для игры The Quarry, но не исключено, что мы знаем далеко не всё. 

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Вспомните S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Игра должна была бы уже выйти, но руководство GSC Game World устроило показательную порку сотрудникам из России. В итоге проект завис в воздухе, а дата релиза перенесена на декабрь 2023 года. Всё это не значит, что российские студии или программисты вносили ключевой вклад в создание игр по всему миру. Это не так, ведь многие предпочитают уехать за рубеж, где можно устроиться в западную студию. В то же время, с годами бизнес в России будет только расти, а любые попытки уничтожить сложившиеся связи и разорвать контакты вредны для обеих сторон. К примеру, автор данного материала хотел бы оценить обновлённую игру The Witcher 3. Также было бы неплохо взглянуть на S.T.A.L.K.E.R. 2, ведь предыдущие части оставили тёплые воспоминания. 

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#halo infinite #the witcher 3
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