Есть большие сомнения, что Blizzard на этом остановятся

Многие наши читатели помнят времена, когда первые ММОРПГ пришли на компьютеры миллионов геймеров. Пропустим текстовые ролевые игры, которые были ужасно скучными, ведь впереди нас ждали Lineage II и World of Warcraft. Автор данного материала убил невероятное количество времени в «линейке», о чём сегодня очень жалеет. Но тогда погоня за рецептами, крафт, победа в олимпиаде и защита замка казалась крайне важным занятием. Обойдёмся без подробностей, поскольку данные материал просто не предназначен для информации того рода.

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Дизайнеры и разработчики обеих игр сделали всё возможное, чтобы заинтересовать миллионы людей по сему миру. Сегодня Lineage II и World of Warcraft утеряли культовый статус, ведь появились игры куда более продвинутые как в плане графики, так и по геймплею. Но особый интерес всегда вызывали персонажи женского пола. В каждом уважаемом пати было положено иметь девушку, которая чаще всего лечила всю группу или накладывала усиливающую магию (общение происходило через микрофон, поэтому отличить парня от девушки всё же удавалось). Автор данного материал был знаком с несколькими дамами, которые коллекционировали различные аксессуары и одежду, пытаясь выглядеть эффектно на фоне все остальной команды. Были случаи когда парни выбирали женский персонаж, но как правило он был не основной, поскольку в серьёзных клановых войнах был нужен лидер, а на аватар в виде хрупкой девушки-эльфа смотрели с пренебрежением. Возможно, бывало и иначе, но в данном случае мы хотим донести до вас простую истину: пол игрока всегда был важен. Можно сказать, что это основа игры, ведь вся коммуникация завязана на том, кто перед тобой. Не исключено, что кто-то предпочитал в одиночестве забивать монстров, игнорируя командные основные игры, но это уже частный случай.

Так вот, все вы знаете, что на Западе происходит какое-то мракобесие. Стоит заметить, что автор данного материала не против меньшинств и других лиц нетрадиционной ориентации. Но одно дело спокойно относиться к тем, кто выбрал свой путь сознательно в зрелом возрасте, а совсем другое, когда раздавленные обществом люди пытаются перекроить мир по своему образу и подобию. В таких случаях получается что-то уродливое и неприятное. Некоторые полагают, что Западный мир уже проиграл битву за своё будущее, мы же считаем, что она там ещё и не начиналась. В то же время, с молчаливого согласия большинства происходит явное нарушение прав со стороны меньшинств, которые попирают основы культуры и семьи.

Но если обычным людям жить в таком мире сложно, то крупным компаниями приходиться ходить по лезвию, поскольку оголтелые представители меньшинств и активисты могут уничтожить то, что строилось годами и даже десятилетиями. Как вы поняли, на этот раз прогнуться под изменчивый мир решила Blizzard. Автор данного материала не жаловал World of Warcraft, но есть десятки миллионов фанатов, которые будут слегка удивлены решением студии. Так, уже вскоре на основные серверы придёт обновление Dragonflight, в котором стёрты все упоминания о поле персонажа. Визуально, всё останется без изменений, но теперь вместо указания пола вас ждут надписи: «Телосложение 1» и «Телосложение 2».

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В честь этого разработчики разразились толерантной тирадой на тему свободы от гендерных оков, но мы оставим этот бред за кадром. Судя по всему, перед нами только начало, ведь есть масса аспектов, где можно искоренить институт семьи, размывая границы личности. Западные журналисты пока отмалчиваются, лишь констатируя происходящее, ну а мнение российской публики там никого не волнует. Большинство тех, кто играет в World of Warcraft, даже не заметит изменений, но в будущем для мужского телосложения можно будет выбрать женский голос и жесты. Будет интересно узнать, как к этому отнесётся сообщества. Хотя, сегодня на Западе все боятся практики отмены. Вдруг вы скажите что-то, что не понравится толпе. После этого можно распрощаться с прежней жизнью, где вы занимали какой-то статус и были нужны обществу.