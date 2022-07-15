При желании даже за такую сумму можно найти современный игровой камень

Рано или поздно наступает время для смены компьютера. Ситуация такова, что покупатель хочет взять наиболее мощную систему как можно дешевле, тогда как магазины спят и видят, как бы сделать несколько дополнительных накруток. В итоге побеждает золотая середина, ведь никто не купит слишком дорогую видеокарту или монитор. В то же время цены в российских магазинах нельзя назвать низкими, а в переводе на доллары картина становится совсем грустной.

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Флагманские процессоры стоят под 50 000 рублей, а до рекомендованных цен, как до Луны. Всё это не значит, что купить совсем нечего, ведь ничего не получается только у того, кто ничего не делает. Сегодня мы попробуем подобрать самые бюджетные процессоры, цены на которые кажутся откровенно смешными на фоне дорогущих флагманов. Вот только никто не сказал, что работать они будут намного хуже.

Начнём с Ryzen 5 5600G. Это ОЕМ-версия, а значит вам придётся докупить кулер. К счастью, процессор не предъявляет высоких требований по питанию, а значит вам подойдёт откровенно бюджетная модель. А может у вас осталась старая эффективная система охлаждения под теплопакет на 65 Вт. В таком случае стоимость камня для вас составит всего 17 тысяч рублей. За эту сумму можно получить один из самых быстрых интегрированных графических чипов на рынке, а значит видеокарту можно не покупать от слова совсем. Ryzen 5 5600G играючи справляется с любыми задачами, а значит вы делаете неплохой запас на будущее.

16 000 рублей за Core i5-12400F – это просто бесценно. Перед вами самый недорогой 6-ядерный камень 12-го поколения Intel, который заточен под игры, и может вытянуть даже самую печальную видеокарту. Здесь нет малых ядер, которые пока выглядят не впечатляюще, но для игр ничего подобного и не нужно. Core i5-12400F лишён интегрированной графики, но раз уж мы заговорили о геймерских процессорах, то имеется в виду, что вы раскошелитесь на GeForce GTX 1660 Super, позволяющую ещё долго тянуть все игры на высоких настройках графики в 1080р.

Ровно на 2000 рублей дешевле Core i5-11400F. Многие скажут, что в покупке такого процессора нет никакого смысла, и будут отчасти правы. И всё же, если денег мало, но хочется получить 6 игровых ядер, то вариантов мало. Кроме разницы в 2000 данная модель включает систему охлаждения, что даёт ещё тысячу рубле. Следом прибавляйте низкие цены на материнские платы для камней предыдущего поколения, что в итоге позволит сэкономить как минимум 5000 рублей. Да, сумма не впечатляет, но это уже неплохое начало для инвестиции в видеокарту, ну или можно просто купить графический чип мощнее.

За 12 390 рублей можно купить Ryzen 3 PRO 4350G. Главная особенность данного процессора в том, что он тянет не самые старые игры и может работать на самой бюджетной материнской плате за 50 долларов. Потенциального покупателя ожидает праздник экономики, а самое главное не пожадничать на оперативную память, ведь интегрированная графика AMD крайне чувствительна к тактовой частоте ОЗУ. Для старых стрелялок и даже танков такой процессор сгодится, правда в последнем случае придётся довольствоваться средненизкими настройками графики.

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Ну и за 9990 рублей есть Core i3-12100F. Это самый недорогой представитель семейства Alder Lake, который только можно встретить на рынке. Здесь всего 4 ядра и тактовая частота не выше 4.3 ГГц, но всё самое важное спрятано глубоко под крышкой, ведь камень невероятно хорошо показывает себя в играх. Скорее всего, вы не заметите разницы в работе со стандартными задачами даже по сравнению с более дорогими 8-ядерными моделями, хотя в синтетике мощные камни быстрее. Core i3-12100F покупают не для того, чтобы демонстрировать свои рекорды окружающим, ведь главная задача состоит в попытке собрать игровой компьютер как можно дешевле, с чем 4-ядерник Intel легко справляется.