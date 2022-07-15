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Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
Стоимость газа к зиме может вырасти до 3500 долларов
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Обычно, прежде чем правительство той или иной страны идёт на какие-то серьёзные шаги в отношение своих соседей, то просчитываются все возможные сценарии и потенциальные риски для экономической и политической стабильности. В то же время, поскольку просчитать всё невозможно, то требуется ещё и анализировать происходящее в реальном времени. Что же, есть все основания полагать, что европейские политики настолько плохо учились в школе и высших учебных заведениях, что просто не знакомы с подобными прописными истинами. 

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Давайте считать: большая часть европейских стран получала газ из России по цене 250-300 долларов за кубический метр согласно долгосрочным контрактам. Стоимость СПГ, поставляемого морским путём, не разглашается, также как нам неизвестна цена голубого топлива, которое европейцы получают из Норвегии. В то же время существует рынок, на котором здесь и сейчас можно купить газ по цене 1900 долларов за кубический метр. Получается крайне занимательная арифметика, ведь промышленность Германии оставалась конкурентной только потому, что немцы всегда могли рассчитывать на дешёвые энергоносители из России. Санкции, которые ввёл против РФ Евросоюз, тут же отразились на стоимости газа. Вы себе можете представить ситуацию, когда американцы поставляют в Европу СПГ по 300 долларов? Скорее уже по 2000, что гораздо ближе к истине, но и здесь не всё так просто. Оказалось, что танкеров не хватает, Норвегия очень хочет, но не может нарастить добычу, а взять газ просто негде.

Через территорию Украины идут минимальные поставки, трубопровод Ямал-Европа остановлен усилиями поляков, а единственная надежда на Северный поток. Совсем недавно мы стали свидетелями целой эпопеи, которая разыгралась вокруг российской турбины. Канадцы наотрез отказывались отдавать агрегат, из-за чего прокачка со 167 миллионов кубических метров упала до 67 миллионов, а в итоге правительство Германии лично попросило сделать для турбины исключение. На дворе 15 июля, а Северный поток стоит. До 21 июля будет длиться плановое обслуживание, а европейские политики всё чаще говорят о том, что трубопровод может не вернуться в строй. Называются различные сценарии, но чаще всего мы слышим бравирование. Ещё бы, ведь Европа очень богата и может справиться с любым кризисом. Так нам говорят. 

Что же, для любителей западной демократии есть плохие новости. Во-первых, когда мы говорим о том, что ЕС придётся основательно потратиться, то всегда забываем спросить, а кто за это заплатит? Очевидно, что нужнее всего газ в Германии, ведь если производство в этой стране остановится, то экономика рухнет на 12.5%, а 5.6 миллиона немцев потеряют работу. Возможно, но неужели вся остальная Европа готова мёрзнуть? Согласно подсчётам экспертов, если Северный поток не будет введён в строй, ЕС придётся покупать газ на торгах. Никаких скидок и долговременных контрактов, ведь на бирже сидят настоящие акулы, которым всё равно, даже если их собственные дети будут зимой мёрзнуть в холодной квартире. Ожидается, что дефицит газа приведёт к его подорожанию, а в результате цена достигнет 3500 долларов за кубический метр. Даже менее высокая стоимость поставит промышленность Европы на колени, а на дополнительные закупи газа ЕС придётся тратить больше 200 миллионов долларов в сутки или 1.5 миллиарда в неделю (около 20 миллиардов за три зимних месяца). 

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И снова возвращаемся к тому, кто за всё это заплатит. Если судить по высказываниям европейских политиков, то государство не собирается субсидировать энергетику. Граждан поставят перед фактом, а значит ожидается рост стоимости электричества, а после и продуктов питания. Эксперты полагают, что европейцы просто не смогут себе позволить дополнительные расходы, поэтому миллионам жителям старого света придётся экономить, снижая температуру в доме в зимний период. Проблема заключается также в том, что при активном извлечении газа из подземных хранилищ при текущем запаса голубого топлива хватит не больше, чем на полтора месяца, тогда как холода длятся в два раза дольше. Ну и учитывайте, что в ближайший год ЕС намерен окончательно отказаться от российского газа. Можно было бы предположить, что политики остановятся и начнут думать о собственных проблемах, вот только пока солнышко греет, этих ребят снова потянуло на написание уже седьмого пакета санкций. Источник

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#санкции #экономика #газ
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