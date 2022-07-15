Речь идёт о создании полноценной дилерской сети в России

В 2022 году российский рынок автомобилей испытывает мощнейшее давление. Вначале удар пришёлся по накоплениям обычных граждан, покупательская способность которых рухнула. В результате многие предпочли забыть о планах на приобретение новой машины, предпочитая ещё на пару лет продлить жизненный цикл своего железного коня. Но беда не приходит одна, ведь чуть ли не все крупные компании начали сворачивать производство в РФ, а многие и вовсе приостановили продажи. Вначале это оправдывалось проблемами с логистикой, но после стало ясно, что подобное решение продиктовано политическими мотивами. Неясно, когда санкции будут сняты или ослаблены, но пока жители России только присматриваются к автомобильному рынку.

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Судя по последним новостям, в ближайшие несколько лет рынок претерпит ключевых изменений. Так, нижний ценовой сегмент будет полностью отдан на откуп российским производителям, часть из которых начнёт сборку из китайских деталей и только через 5 лет перейдёт на свои комплектующие. По среднему ценовому сегменту пока всё сложно, а вот с премиумом грядёт небольшая революция. Дело в том, что результатом санкций может стать полная остановка поставок со стороны японских и европейских брендов, но спрос на подобные автомобили высокий, а значит нужно его чем-то перекрывать.

Как сообщается, есть все необходимые договорённости, позволяющие китайским компаниям войти на российский рынок, при этом ставка делается именно на премиальный сегмент, а первыми станут: Tank, Hongqi, WEY, Xpeng и Li-one. Что любопытно, российские потребители уже знакомы с некоторыми из этих марок, поскольку уже несколько лет идут небольшие серые поставки для ценителей китайского премиума. Что важно, на этот раз речь идёт о полноценном входе китайцев на рынок РФ, включая создание дилерской сети, сервисных центров и всех других атрибутов, необходимых для полноценной работы в новом регионе.

Например, уже в 2023 году состоится старт продаж электрического кроссовера Voyah Free (Dongfeng). Ориентировочная цена составит 355 тысяч юаней, что по курсу на сегодня составляет чуть больше 3 миллионов рублей. Уже в 3 квартале 2022 можно будет купить продукцию премиального Hongqi. Что любопытно, ранее такие машины выпускались исключительно для китайских элит, а в последнее время стали доступны всем тем, у кого есть деньги. Эксперты отмечают, что цены на подобную продукцию даже в Китае нельзя назвать демократичными, ну а в РФ такие машины и вовсе будут стоить до двух раз дороже. К примеру, за бензиновый премиум будут просить от 2 миллионов рублей, тогда как электрические стоят 6 миллионов и дороже.

С особым шиком в Россию въедет премиальный внедорожник Tank (концерн Great Wall Motors). Автомобиль отличается агрессивным дизайном и точно понравится российским покупателям, которые без ума от американских и японских аналогов. Назвать цену на Tank 800 не берётся никто, но в данном случае это не так важно, ведь покупатели выжидают, а успех будет зависеть целого ряда факторов. Прежде всего нужно понимать, что китайские автомобили имеют гораздо более богатую комплектацию, чем японские аналоги. Они более технологичные, а компании из Поднебесной давно переманили к себе ведущих дизайнеров. В то же время многих интересует вопрос качества, ведь российские покупатели плохо знакомы с китайцами. Важно не только завезти, но и создать все условия для обслуживания несколько новых линеек на российском рынке. А значит специалисты должны появиться не только в Москве, но и в регионах.

На изображении Haval Dargo.

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Ну а российские эксперты уверяют, что даже сегодня на китайские автомобили есть устойчивый спрос. Мало того, даже завезённые через серых дилеров дороже официальной стоимости автомобили намного привлекательнее аналогов из Японии и США. Ещё раз отметим, что по ценам есть масса вопросов, а врываться уже завтра на российский рынок никто не планирует. Судя по всему, китайцы ждут стабилизации экономики, а также стабильного курса рубля, что позволит снизить риски. Источник



