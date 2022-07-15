Цены стартуют с 18 590 рублей, а купить неплохую видеокарту можно без изнурительных ожиданий

Несколько недель назад мы с вами каждый день обсуждали всё новые скидки на видеокарты. Что важно, это были не фейковые новости, а действительно выгодные предложения, которые сыпались на нас словно манна небесная. Причина была проста и заключалась в постоянном укреплении курса рубля. Национальная валюта понемногу дорожала, а с ней падали цены на санкционную продукцию. После того как рубль упал ниже 60 к доллару, стоимость большинства моделей подросла на 10-15%, что вызвало явное недовольство среди наших читателей.

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Что же, сегодня впору сказать, что несмотря на то, что курс так и не вернулся на отметку в 51 за доллар, видеокарты снова перешли к падению, что не может не радовать. На некоторые модели цена ещё довольно высока, но есть целый ряд отличных вариантов, упускать которые не стоит. В данном материале мы обсудим несколько позиций, каждая из которых заслуживает вашего внимания.

Если у вас в верхнем (ну или нижнем, что не так важно) шкафчике стола завалилась 41 590 рублей, то смело берите GeForce RTX 2060 SUPER. Эта видеокарта отличается отличными характеристиками и будет ещё много лет служить вам верой и правдой. Подумайте сами: 8 Гб видеопамяти достаточно даже для игр в разрешении 2К, ну а 256-битная шина позволяет получать стабильное количество кадров в секунду в сложных сценах. Приходится признать, что это не самая оптимальная видеокарта с точки зрения соотношения между производительностью и ценой, но пока российская экономика находится под санкциями, мечтать о выгодных предложениях не приходится.

Довольно неплохо смотрится Radeon RX 6600 за 38 тысяч рублей. Маркетологи Ситилинк уверяют, что видеокарта скинула 23 тысячи, что является правдой лишь отчасти, ведь это дисконт за последние два месяца. В любом случае если вы не знали, сколько такая видеокарта стоила в мае, то теперь осознаёте, что цены всё же снижаются. Radeon RX 6600 может предложить 8 Гб видеопамяти, а вот узкая шина на 128 бит в данном случае является преимуществом, ведь благодаря этому удалось значительно увеличить показатель энергоэффективности.

GeForce RTX 3050 – это чуть ли не самая продаваемая модель последних дней. Сегодня такая видеокарта стоит 30 тысяч рублей, что максимально близко к рекомендованным 25 тысячам на начало продаж в РФ. Производительности GeForce RTX 3050 достаточно для любых игр в разрешении 1080р. Мы не рекомендуем рассчитывать на 2К, поскольку даже в народном разрешении не всегда удаётся получить стабильные 60 кадров в секунду на максималках. В то же время мы бы не стали называть эту видеокарту плохой, ну а на каждый товар обязательно найдётся свой купец.

Если вы ходите быструю видеокарту, но не намерены платить больше 25 тысяч рублей, то остаётся только GeForce GTX 1660 Ti. Как и у любого другого графического чипа, здесь есть свои плюсы и минусы. К примеру, скорость видеопамяти составляет всего 12 Гбит/с, что может стать самым слабым местом системы, но зато шина здесь 192-битная. 6 Гб памяти для 1080р достаточно, но если вы хотите сэкономить ещё больше, тогда остаётся только последний лот.

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Radeon RX 580 могла стать самой популярной видеокартой на планете. Всё складывалось как нельзя лучше, ведь по производительности она не уступала GeForce GTX 1060, но имела на 2 Гб больше видеопамяти и 256-битную шину. Благодаря этому Radeon RX 580 выигрывала в разрешении 2К, а сегодня разрыв между конкурентками стал ещё более явным, а победа ушла в лагерь красной команды. И всё бы хорошо, если бы не жадность. Руководство AMD выпустило эту карту по цене 229 долларов тогда, когда GeForce GTX 1060 уже стоила 250 долларов, но в реальности Radeon RX 580 долгое время стоила дороже. Только в 2019 году цену Radeon RX 580 скинули до 200 долларов, но к тому времени уже было поздно, ведь производство остановилось, а видеокарта AMD интересовала только майнеров. В целом продажи Radeon RX 580 были неплохими, но положить на лопатки NVIDIA не удалось. Сегодня легендарная видеокарта продаётся с выгодой в 45%, ну а за 18 590 рублей вы не найдёте ничего более быстрого. Новее – да, но не быстрее.