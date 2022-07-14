Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
Также можно скачать последнюю версию прошивки на большинство указанных в тексте смартфонов
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Рынок смартфонов лихорадит. Эксперты отмечают, что после двух лет рекордных продаж нас ждёт резкое падение. Оказалось, что во время экономической нестабильности люди предпочитают оставить себе свой старый телефон. Совсем неожиданно журналисты стали писать о том, что жизненный цикл мобильников стремительно увеличивается, что укрепляет среди владельцев мнение о том, что 4 Гб оперативной памяти достаточно для любых задач. 

реклама

Больше информации о продажах за 1 полугодие будет известно к концу июля, но в такой ситуации на первый план выходит не производительность процессора, а стабильность операционной системы. Дело в том, что даже вышедшие в 2017 году смартфоны легко справляются со всеми задачами, но производители используют намеренное устаревание, что создаёт неудобства пользователям. Мало того, без своевременных обновлений безопасности смартфон подвергается дополнительным рискам. Вас могут взломать при подключении к общественным беспроводным сетям, а значит хранить деньги на телефоне становится опасно. Точно такая же проблема и с удалёнными криптовалютными кошельками, которые часто подвергаются взломам из-за того, что система имела ряд уязвимостей. 

Всё это значит, что нужно помнить о своевременном обновлении. Если вы владеете смартфоном производства Apple, то с высокой долей вероятности получаете обновления в течение нескольких дней после их рассылки, а вот с Android всё плохо. Google пыталась надавить на партнёров, но не добилась никаких результатов. В итоге флагманы получают обновление максимум два года, а середняки и вовсе могут перестать получать прошивки уже через полтора года. Поскольку в России высокой популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, то именно о них мы сегодня и поговорим. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Одно дело, когда Xiaomi сама престаёт выпускать обновление, но совсем другое, когда прошивки выходят, но вы не потрудились их получить. Происходит это из-за ошибок или по причине того, что вам продали китайскую версию смартфона с кривой русифицированной прошивкой. В этом случае вам будет полезно узнать о том, выходила ли на ваш телефон последняя версия Android 12 на MIUI 13. Изучить финальный список можно ниже, а скачать прошивку по этому адресу. Помните, если ваш смартфон числится в перечне, но прошивка не прилетела, то можно установить её в ручном режиме. Изучите последовательность установки, ведь неверные действия могут привести к тому, что ваш смартфон превратиться в кирпич. Словом, возможность обновить прошивку до финальной есть, но делать это нужно правильно. 

  1. Redmi Note 11 Pro 5G
  2. Redmi K30
  3. Mi MIX 4
  4. Mi 11 Ultra
  5. Redmi Note 11S
  6. Redmi Note 11 5G
  7. Mi 11 Lite 5G
  8. Mi Pad 5 Pro 5G
  9. Xiaomi Civi
  10. Poco X2
  11. Redmi Note 9T
  12. Redmi Note 10 Pro
  13. Redmi Note 10 Prime
  14. Poco M2 Pro
  15. Mi 11T
  16. Mi 10 Pro
  17. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  18. Mi 11
  19. Mi 11X
  20. Mi Pad 5 Pro
  21. Mi Mix Fold
  22. POCO X3 GT
  23. Mi 10
  24. Mi 11 Lite NE
  25. Redmi Note 9
  26. Redmi Note 11 Pro
  27. Poco M3
  28. Poco F2 Pro
  29. Redmi Note 10 JE
  30. Poco X3 NFC
  31. Note 10 Pro
  32. Mi 10T Lite
  33. Poco M4 Pro 5G
  34. Redmi K40 Pro+
  35. Redmi Note 10 Pro Max
  36. Mi CC9 Pro
  37. POCO F3 GT
  38. Redmi Note 10
  39. Mi 11 Lite 5G NE
  40. Mi Note 10
  41. Mi 10T
  42. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  43. Redmi K40 Gaming Edition
  44. Mi 10 Lite
  45. Poco X3
  46. Poco F3
  47. Redmi 10X Pro
  48. Mi 10 Youth Edition
  49. Redmi Note 9 5G
  50. Redmi Note11 Pro
  51. Mi 10i
  52. Redmi 9T
  53. Mi 10T Pro
  54. Redmi 10X
  55. Mi 10 Lite Zoom
  56. Redmi K40
  57. Mi 11T Pro
  58. Mi 10 Extreme Edition
  59. Redmi K30 Ultra
  60. Mi Mi 11 Lite
  61. Mi 11X Pro
  62. Redmi K30i 5G
  63. Poco X3 Pro
  64. Redmi 10 Prime
  65. Mi 11 Pro
  66. Redmi Note 11 Pro+
  67. Mi 11 Lite NE 5G
  68. Redmi K30 Extreme Edition
  69. Mi 10S
  70. Redmi Note 8 2021
  71. Redmi K30 5G
  72. Redmi K40 Pro
  73. Mi Note 10 Lite
  74. Mi 11i
  75. Redmi K30 Pro
  76. Poco M2
  77. Poco C3
  78. Mi Pad 5
  79. Redmi Note 10S
  80. Poco M3 Pro 5G
  81. Mi 11 Youth Edition
  82. Redmi Note 9 Pro
  83. Redmi 10
  84. Redmi K30S Extreme Edition
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #miui 13 #прошивки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
Анонсирован смартфон Realme GT 2 Master Explorer на Snapdragon 8+ Gen 1 с памятью LPDDR5X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
55
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
12
В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
RTX 3070 потеряла в цене 9000 руб за сутки и стоит дешевле 60 тыс руб, а RTX 3050 дешевле 30 тыс руб
18
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
21
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
5
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
69
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
20
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
56
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
5
Западные бренды могут не вернуться в торговые центры РФ до весны 2023 года
8
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
7
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
Core i9-13900K QS показал впечатляющую производительность и высокий уровень энергопотребления
24
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
21
Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
12
В сеть попало изображение Intel Arc A750 Limited Edition для настольных ПК
+
Тираж дополнения Monster Hunter Rise Sunbreak перевалил за три миллиона копий
+
Mahle построила безмагнитый электродвигатель SCT, работающий "без остановки" на 90% пиковой мощности
5

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix - короткий и понятный вывод из всей массы споров
260
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
101
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
36
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
83
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
8
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
75
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
61
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
4
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
2

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
00:05
Не для нашего климата :)) Ну и не для Аляски :))) Техас, Калифорния, Луизиана и т д. Жила же Элли с родителями в домике на колесах. У нас если только Крым, скажем.
Timbercraft Tiny Homes представила мобильный крошечный домик по цене от $81 000
Dmitry Mitry
00:03
Это стандартный американский ход, которому следует большинство миллиардеров, включая Цукерберга. Создается типа благотворительный фонд под косвенным контролем того же самого миллиардера, туда переводя...
Билл Гейтс собирается исключить себя из списка миллиардеров пожертвовав из своего состояния $20 млрд
Adam Smith
00:00
мне, к товарищу?)))))))))))))))))) ты то серега где-нибудь тренировался?
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Эовейн Триада
00:00
Сказал бы спасибо, за счёт меня свою говностатейку поднял частично и заработал чирик (10 рублей).
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Сергей Васильев
23:59
Ну тебе к товарищу одному, он тут то пиксели ищет, то рептилоидов. Я мимо этого. Ты живешь в каких то мифах, а я с этими людьми общаюсь на "ТЫ", я знаю Д.Галимзянова, знаю много кого. Ты мне пишешь о ...
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Keks789
23:58
мы вечные бета тестеры 😢😂 семёрка,10 запасная
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
N1ghtwish
23:56
Зачем покупать игры, которые доступны на торренте? В чем смысл выбрасывать деньги?
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
vadimca555
23:55
ватеры с активным бэком в помощь
Samsung: новая память GDDR6 на 24 Гбит/с, установленная в RTX 4000, будет на 30% быстрее прошлой
Сергей Васильев
23:54
Обиженый фейк. Я вот например вообще не знал что там и кому платят. А ты знаешь. Делаем вывод) Тебя так обидело что я с тебя маску содрал? Так ты выпросил)))
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Proxy Demon
23:53
Да хоть в 100 раз быстрее! Во что играть то собрались? В Сталкера 2 чтали? Азахах Хотя тут есть умственно отсталые, которые на папины деньги по 5 видеокарт в месяц меняют, главное чтобы разогналась бо...
Samsung: новая память GDDR6 на 24 Гбит/с, установленная в RTX 4000, будет на 30% быстрее прошлой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем