Также можно скачать последнюю версию прошивки на большинство указанных в тексте смартфонов

Рынок смартфонов лихорадит. Эксперты отмечают, что после двух лет рекордных продаж нас ждёт резкое падение. Оказалось, что во время экономической нестабильности люди предпочитают оставить себе свой старый телефон. Совсем неожиданно журналисты стали писать о том, что жизненный цикл мобильников стремительно увеличивается, что укрепляет среди владельцев мнение о том, что 4 Гб оперативной памяти достаточно для любых задач.

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Больше информации о продажах за 1 полугодие будет известно к концу июля, но в такой ситуации на первый план выходит не производительность процессора, а стабильность операционной системы. Дело в том, что даже вышедшие в 2017 году смартфоны легко справляются со всеми задачами, но производители используют намеренное устаревание, что создаёт неудобства пользователям. Мало того, без своевременных обновлений безопасности смартфон подвергается дополнительным рискам. Вас могут взломать при подключении к общественным беспроводным сетям, а значит хранить деньги на телефоне становится опасно. Точно такая же проблема и с удалёнными криптовалютными кошельками, которые часто подвергаются взломам из-за того, что система имела ряд уязвимостей.

Всё это значит, что нужно помнить о своевременном обновлении. Если вы владеете смартфоном производства Apple, то с высокой долей вероятности получаете обновления в течение нескольких дней после их рассылки, а вот с Android всё плохо. Google пыталась надавить на партнёров, но не добилась никаких результатов. В итоге флагманы получают обновление максимум два года, а середняки и вовсе могут перестать получать прошивки уже через полтора года. Поскольку в России высокой популярностью пользуются смартфоны Xiaomi, то именно о них мы сегодня и поговорим.

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Одно дело, когда Xiaomi сама престаёт выпускать обновление, но совсем другое, когда прошивки выходят, но вы не потрудились их получить. Происходит это из-за ошибок или по причине того, что вам продали китайскую версию смартфона с кривой русифицированной прошивкой. В этом случае вам будет полезно узнать о том, выходила ли на ваш телефон последняя версия Android 12 на MIUI 13. Изучить финальный список можно ниже, а скачать прошивку по этому адресу. Помните, если ваш смартфон числится в перечне, но прошивка не прилетела, то можно установить её в ручном режиме. Изучите последовательность установки, ведь неверные действия могут привести к тому, что ваш смартфон превратиться в кирпич. Словом, возможность обновить прошивку до финальной есть, но делать это нужно правильно.

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