В ЕС не нашли оснований для введения санкций, но продолжают тянуть резину

Санкции являются самым сомнительным и малоэффективным средством экономического и политического влияния на глобальном рынке. Крайне редко санкциями можно добиться желаемого эффекта, а общество, которое почувствовало на себе негативное влияние руки западной демократии, чаще всего становится более сплочённым. Некоторые государства уже много лет живут под гнётом санкций. Стоит согласиться, что уровень жизни населения там значительно ниже, чем в Европе, но тут уже ничего не поделать, ведь когда против тебя большая часть мира, то выбор невелик. Многие политологи полагают, что сегодня наступил переломный момент, когда Европа и США всё больше теряют контроль над мировой экономикой, а значит мы можем стать свидетелями эпохи без унизительных экономических санкций.

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Неясно, сколько времени должно пройти до того момента, пока это будущее наступит, и наступит ли оно вообще, ну а пока коллективный Запад не планирует ослаблять свою хватку. Единственный действенный способ, который может заставить этих парней прекратить махать кулаком на восток, заключается в падении экономики стран Европейского союза. Казалось бы, прошло всего 4.5 месяца после введения первых санкций, а многие страны уже демонстрируют инфляцию выше 20%, производство в Германии под угрозой остановки, а европейские политики грустно констатируют, что приближается самая холодная зима, аналогов которой мы не видели со времён Второй мировой войны.

Смогут ли гениальные экономисты из ЕС остановить рост инфляции и падение курса евро, пока неясно, но есть не менее интересные новости, которые свидетельствуют о том, что позиция западных стран трещит по швам. Нет никаких сомнений, что санкции не имеют и не могут иметь под собой законных оснований. Можно сколько угодно написать пактов и договорённостей, но существуют правила ВТО, ООН и других международных организаций, исключающие и прямо запрещающие подобные инициативы. Европа уже приняла 6 пакетов санкций против РФ, а на носу седьмой, который и вовсе может похоронить старый мир. Но и это не всё, ведь российские миллиардеры уже начали обжаловать введённые против них санкции, воспользовавшись услугами лучших юристов со всего мира. Как сообщает Юридическая служба Европейского совета, на данный момент 40 граждан РФ обратились в судебные органы ЕС, приводя логичные аргументы, опровергающие выдвинутые против них обвинения. Фактически, чиновники подтвердили, что обнаружили множество ошибок и нестыковок, а значит есть все основания для пересмотра личных санкций.

В числе подавших заявки на исключение из-под санкций находятся Андрей Мельниченко и его жена, Алексей Мордашов, Алишер Усманов и Роман Абрамович. Список длинный, но разглашать все имена в ЕС пока не хотят. Эксперты полагают, что Европа столкнулась с последствиями своих непоследовательных действий и обещаний, которые невозможно выполнить. С одной стороны – страны ЕС всячески рассказывают о демократии и равных правах, но стоит только упомянуть Россию, как всё меняется. Если вы ничего не слышали о скандале на Уимблдоне 2022, то советуем вам ознакомиться с новостью. Если кратко, то победу одержала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая уже много лет является гражданкой Казахстана. Так вот, в британской прессе разгорелся настоящий скандал, а в итоге ни одно уважающее себя издание не опубликовало фотографию спортсменки, ограничившись фактом. Многие и вовсе требовали не отдавать кубок русским, но поводов для такого решения не нашлось. Так вот, Европа приняла слишком много сомнительных решений, которые противоречат основополагающим законам стран Евросоюза. Нет никаких сомнений, что можно сделать ко всем законами приписку: «не распространяется на русских», но в таком случае это создаст опасный прецедент.

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Европейские юристы констатируют, что какое бы решение не было принято, прецедент будет создан. Правовых основ для замораживания активов нет, ведь политические коллизии не имеют ничего общего с бизнесом, особенно когда он ведётся по всем правилам принимающей страны. Что любопытно, в рамках 7 пакета будут введены персональные санкции ещё против 50 граждан России. Есть мнение, что решение о снятии санкций будут затягивать, поскольку принималось оно коллективно, то и отменять должны десятки политиков. Вот только есть большие сомнения, что сегодня Европа готова на такие имиджевые потери. Источник.