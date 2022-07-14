Потратить на процессор можно даже 60 000 рублей, но эта далеко не гарантирует, что компьютер будет быстрым и современным

Среди наших читателей есть множество специалистов, которые помнят названия и спецификации процессоров и видеокарт за последние 30 лет и могут рассказать о преимуществах и недостатках того или иного чипа даже если их разбудить среди ночи. Кто-то полагает, что это крайне полезный для жизни навык, тогда как большинство людей предпочитает интересоваться более земными проблемами. Именно поэтому, когда дело доходит до покупки компьютера, многие с непониманием утыкаются в экран, пытаясь разобраться в сложных наименованиях и замысловатых цифрах.

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Как понять, какой процессор вам нужен? Прежде всего стоит подумать о том, как вы планируете использовать новое железо. К примеру, если это будет офисное рабочее место, то можно обойтись минимальными инвестициями, ведь Косынка и Солитёр никогда не отличались высокими требованиями. В то же время, если вы хотите игровой компьютер, то нужно обратить внимание на процессор среднего ценового сегмента, который сможет потянуть хорошую видеокарту. Ну и бывают сборки для энтузиастов. Здесь сумма может превышать пару сотен тысяч рублей и зависеть только от настроения владельца.

В данном материале мы рассмотрим оптимальные процессоры, каждый из которых может стать сердцем перспективной игровой сборки. К примеру, Ryzen 7 5700G подойдёт тем, кто не жалует новинки. Ежегодно выпускаются тысячи игр, и лишь немногие из них требуют наличия мощной видеокарты. Если вы не зацикливаетесь на блокбастерах, то интегрированной графики на Ryzen 7 5700G будет достаточно. Ну и уместно напомнить, что на этом процессоре без проблем идут популярные танки и корабли. В бой!

6-ядерный Ryzen 5 5600X ещё долго будет считаться актуальным, поскольку даже спустя два года после выхода он предлагает высокий уровень производительности и может стать сердцем как бюджетной сборки, так и выступить основой для игровой машины. Выбор во многом зависит от самого покупателя, ведь для перспективного компьютера потребуется современная материнская плата на чипсете В550 и неплохая видеокарта. Ну а нередко владельцы старых систем покупают Ryzen 5 5600X, пытаясь таким образом без лишних переплат выйти на приемлемый уровень производительности. Если у вас уже несколько лет трудится сильно устаревший Ryzen 5 1600Х, то сегодня самое время сменить его на Ryzen 5 5600X.

Core i5-11600 не только обладает отличным потенциалом, но и обойдётся вам очень недорого. Смотрите: камень нетребовательный, поэтому заработает даже на бюджетной материнской плате. Вам не нужен мощный блок питания, а встроенная графика уже в комплекте. В случае, если вы хотите играть в требовательные новинки, то Core i5-11600 не имеет проблем с раскрытием графических чипов, а значит не станет слабым звеном даже если вы купите что-то типа GeForce RTX 3070. К сожалению, в данном случае процессор поставляется без системы охлаждения, но вы можете не тратиться на дорогой кулер, ведь здесь нет разгонного потенциала, а сам камень имеет минимальные требования по питанию.

На фоне Core i5-11600 более новый процессор Core i5-12400 выглядит менее привлекательно, но такова судьба тех, кто выбирает новинки. Вы всё же должны помнить, что покупаете Alder Lake, а значит автоматически получаете высокий уровень производительности в сценариях, ориентированных на один поток. Получается, что с Core i5-12400 вы автоматически получаете отличные показатели в играх. Не забудьте, что интегрированная графика здесь посредственная, а речь идёт о ситуации, когда вы купите дополнительную видеокарту.

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Ryzen 5 5600G представляет собой упрощённый вариант более дорогого 8-ядерного камня, с которого мы начинали наш текущий обзор. Здесь нет никаких сюрпризов, ведь сам процессор обеспечивает достойный уровень производительности, а интегрированная графика слегка медленнее, чем на Ryzen 7 5700G. Нам кажется, что для нетребовательных геймеров есть шанс собрать на основе Ryzen 5 5600G очень недорогой компьютер, который окажется намного выгоднее большинства аналогов, но при этом оставит возможность играть в большинство существующих в магазинах игр.