Товары, ввезённые по правилам параллельного импорта станут облагаться налогом на болванки

В 2010 году в России впервые заработал так называемый «налог на болванки». Речь идёт о дополнительном взносе, который включается в цену товара и составляет 1%. Выгодоприобретателем стал Российский союз правообладателей (РСП), в фонд которого и поступает вся сумма. Первоначальная идея состояла в том, что нет никакой возможности уследить за неправомерным доступом к лицензионному контенту. Так, смартфоны, компьютеры, ноутбуки и даже телевизоры способны воспроизводить пиратские видео и аудио записи, что наносит экономический вред российским исполнителям и создателям подобного контента. Долгое время производители электроники и обычные граждане пытались бороться с налогом, в итоге забыли о его существовании, а между тем там крутятся немалые деньги.

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Согласно официальным данным, в 2018 году РСП получил прибыль в размере 4.4 миллиарда рублей, в 2019 году размер налоговых выплат вырос до 4.6 миллиарда, а по итогам 2020 году и вовсе превысил 6.1 миллиарда рублей. За 2021 год РСП данных не предоставлял, но нет никаких сомнений, что цифра там ещё более впечатляющая. По крайней мере была, ведь в 2022 году всё кардинально изменилось. Вся хитрость в том, что так называемый серый импорт существовал всегда, но заставить продавцов платить с продажи таких товаров налог было невозможно, ведь фактически никаких продаж и не было. Долгое время поставки подобных товаров преследовались со стороны государства, но в связи с санкциями и уходом из России большинства производителей, появился так называемый параллельный импорт. Это всё те же нелегальные поставки, но теперь осуществляемые с согласия государства. И всё бы ничего, если бы официальные каналы поставки товаров не иссякли.

Судя по всему, денег в фонд РСП поступает всё меньше, что привело к тому, что российские правообладатели стали получать минимальные выплаты. Очевидно, что ситуация будет только ухудшаться, но в Министерстве культуры нашли отличное решение. Уже вскоре появится закон, согласно которому с товаров, ввезённых по каналам параллельного импорта, будет взиматься налог на болванки в размере 1% от конечной стоимости. Представители РСП подтвердили, что российские исполнители лицензионного контента ощущают негативные последствия санкций, поэтому было решено обратиться в Министерство культуры. Судя по всему, никто ни у кого ничего спрашивать не будет. Решение принято, а значит вскоре цены на электронику снова вырастут. В таких случаях нет никаких сомнений, что все участники цепочки поставок относятся к таким изменениям наплевательски, поскольку платит конечный потребитель. Ясно, что 1% не сможет снизить покупательскую способность, а большинство людей и вовсе ничего не заметит.

В то же время возникает правомерный вопрос: почему чиновники видят снижение доходов РСП, но напрочь не замечают, что поставщики санкционных товаров продают их чуть ли не в 2 раза дороже, чем они стоят в переводе на доллары? Согласитесь, что было бы логичным надавить на этих ребят, заставив их немного умерить свои аппетиты, ведь речь идёт о решении довольно серьёзной проблемы всей страны. Получается, что когда дело заходит о доходах нескольких тысяч артистов, то чиновники начинают искать пути решения для повышения благосостояния этих людей. Ну а тот факт, что цены на видеокарты в РФ и Европе отличаются в 2 раза, никого не беспокоит.

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А вообще различные структуры уже не раз пытались договориться о снижении налога на болванки с 1% до 0.5%, но воз и ныне там. Будем надеяться, что артисты правильно распорядятся полученными деньгами, ведь раньше элиты предпочитали покупать на них виллы и яхты в Европе. Источник.