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Zelot За пост начислено вознаграждение
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
Цены снижаются, но пока не достигли рекомендованных
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3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Сегодня сложно понять, каким образом формируется цена на видеокарты в российской рознице. Поскольку NVIDIA и AMD покинули отечественный рынок, то остаётся только пытаться вспомнить рекомендованную стоимость на момент старта продаж. Даже по этому показателю цены далеки от нормы, тогда как в Европе и США наблюдается прямо противоположная картина. Получается, что даже в рублях цены нЕ вышли на рекомендованные, но это далеко не все плохие новости. Если вы не забыли, то стоимость графических чипов формировалась на основании курса рубля к евро и доллару, который на тот момент кардинально отличался от того, что можно увидеть сегодня.

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Если попытаться цены в магазинах за июль перевести в доллары, то мы получим двойную переплату, что многим кажется откровенным грабежом. Что же, мы полностью поддерживаем такую точку зрения, ведь участникам параллельного и серого импорта следовало бы учитывать интересы жителей страны, а не только набивать свой кошелёк. И всё же, отрицать тот факт, что иногда видеокарты дешевеют, просто невозможно. Несколько дней назад за 1 доллар давали 63 рубля, тогда как сегодня всего 58, что не могло не отразиться на ценах, о чём мы сегодня и поговорим. 

В магазине Ситилинк есть предложения, которые скинули 50 тысяч рублей и больше, но мы предпочитаем выбрать наиболее оптимальные, без нарисованных маркером ценников. Первая на очереди Radeon RX 6800. Видеокарта далека от рекомендованной стоимости, но это не значит, что она не стоит вашего внимания. Здесь 16 Гб видеопамяти и внушительный потенциал, о котором могут только мечтать многие геймеры. Запас прочности так велик, что даже через 5 лет вы сможете запускать игры без просадок, ну а сегодня это стабильные 60fps@4K. Стоит такое удовольствие 76 тысяч рублей. 

GeForce RTX 3070 Ti может поспорить с видеокартой AMD по производительности, но стоит дешевле и предлагает улучшенную технологию трассировки лучей. Видеопамяти здесь ровно в 2 раза меньше, поэтому вы должны учитывать этот параметр при выборе видеокарты. Получается, что вы потратите довольно немаленькую сумму, а получите 8 Гб видеопамяти. Если вас эта информация не пугает, то вы знаете, что делать.

Radeon RX 6750 XT можно смело назвать одной из самых выгодных видеокарт нашего списка. Карта обеспечивает высокий уровень производительности, а количество кадров в секунду в разрешении 2К всегда будет держаться выше 60 даже в самых требовательных играх. GeForce RTX 3070 Ti определённо быстрее, но ведь здесь и цена на 11 тысяч рублей ниже. Нам кажется, что дополнительные 5-7% чистой скорости не стоят такой переплаты. 

Не хотите за 60 тысяч брать Radeon RX 6750 XT, тогда за ту же сумму доступна GeForce RTX 3070. По количеству кадров в секунду в разрешении 2К полный паритет за счёт скоростной видеопамяти у Radeon RX 6750 XT на 18 Гбит/с, но на стороне GeForce RTX 3070 сила бренда и народная любовь. Учтите, что в 1080р видеокарта NVIDIA выходит вперёд, что позволяет говорить о потенциальном преимуществе. Правда здесь 8 Гб видеопамяти, против 12 Гб на видеокарте AMD. Словом, выбор сложный, а значит нужно посмотреть несколько тестов, изучить систему охлаждения и другие переменные, ну или просто довериться Дженсену Хуангу. Кстати, последняя скидка составила 20 000 рублей, что является весомым доводом. 

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Ну и за 46 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3060. Мы не рекомендуем переводить цену в доллары, а после смотреть рекомендуемую стоимость, ведь получится довольно грустная картина. К сожалению, цены пока снижаются медленно, а значит вам либо нужно обращать внимание на менее дорогие модели, либо где-то искать 46 тысяч рублей. Производительности GeForce RTX 3060 хватит на 4-5 лет, ведь перед нами действительно очень удачный графический чип с большим потенциалом. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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