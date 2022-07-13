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Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
Разница в цене между видеокартами на одном и том же графическом чипе легко может достигать десятки тысяч рублей, а вот производительность почти равна
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RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Сегодня каждый школьник считает себя экспертом в вопросе сборки компьютера. С одной стороны – это прекрасно, ведь хорошая самооценка – гораздо лучше плохой. Но с другой стороны – подобные измышления приводят к ложным выводам, а в результате мнение эксперта подхватывают такие же аналитики, целыми днями кочующие с парты на парту. Но всё это теория, тогда как сегодня нас интересует практический вопрос, которые почти нигде не освещался должным образом. 

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Предположим, что вы зашли на сайт интернет-магазина, где хотите купить хорошую видеокарту. Поскольку до этого вы как следует прошерстили экспертов на YouTube, то теперь знаете, что вам нужна видеокарта Radeon RX 6600. Она полностью соответствует вашим требованиям, хотя стоит немного дороговато. И тут вас ждёт большой сюрприз, ведь есть три модели на графическом чипе Radeon RX 6600. Бывает и больше, но в Регарде всего три. Но хуже всего тот факт, что самая недорогая стоит на 13 тысяч дешевле. Кто-то предложит брать самую дешёвую, тогда как перестраховщики выберут среднюю по цене. Но есть и те, кто полагает, что дорого – синоним к слову хорошо. Нам кажется, что нет никакого смысла платить больше, ведь всё решает не красивая система охлаждения и лишний кулер, а графический чип внутри видеокарты. 

Именно выбором таких видеокарт мы с вами сегодня и займёмся, а ценовой сегмент стартует с 55 тысяч рублей и ниже. Начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Модель производства Gigabyte не блещет изысками, но предлагает достаточную для отвода тепла систему охлаждения и неплохую систему управления кулерами. Это значит, что в простое вы и вовсе не будете слышать гул вентиляторов. Производительность здесь достаточная для запуска игр в 2К, ну а цена немного завышена. Было бы неплохо увидеть GeForce RTX 3060 Ti за 40 000 рублей. 

Ещё одна модель производства Gigabyte, но на этот раз на чипе GeForce RTX 3060. Как вы уже поняли, система охлаждения позволит вам чувствовать себя комфортно, а чистая выгода по цене равняется 9000 рублей. Если вы хотели сэкономить такую сумму, то смело берите GeForce RTX 3060. Видеокарта включает 12 Гб видеопамяти, что даже больше, чем достаточно для современных игр. Чаще всего такая видеокарта рекомендуется для 1080р, что полностью соответствует позиции NVIDIA.

Sapphire никогда не числилась среди лучших производителей видеокарт, но нас с вами эта проблема не волнует, ведь Radeon RX 6600 XT получила годную систему охлаждения, а значит будет работать стабильно даже в самую жаркую погоду. Что до производительности, то карта быстрее GeForce RTX 3060 как минимум на 10%, а значит волноваться по этому поводу не стоит. В текущем поколении графические чипы AMD могут похвастать лучшей энергоэффективностью, а Radeon RX 6600 XT предъявляет минимальные требования по питанию.

GeForce RTX 2060 Super немного дороговата, но в целом неплохо справляется со своими задачами. Привлечь потенциальных покупателей может шина на 256 бит, ну а 8 Гб видеопамяти – это уже традиция для данного сегмента. Palit считается одним из самых бюджетных производителей, хотя в последнее время качество у продукции этой компании не отстаёт от лидеров рынка. GeForce RTX 2060 Super будет вам служить ещё несколько лет, позволяя запускать игры даже в разрешении 2К.

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Как видите, не только Sapphire умеет выпускать бюджетные модели, ведь в данном случае порадовать геймеров решила MSI. Radeon RX 6600 стоит 33 530 рублей и является самым выгодным предложением на рынке. Для игр в 1080р – это идеальное предложение, поэтому мы настоятельно рекомендуем рассмотреть именно эту модель. Ну и помните, что переплата за бренд – это деньги на ветер. Иногда один и тот же графический чип предлагается в модели с тремя кулерами, с двумя и даже с одним. Прежде всего смотрите, о какой видеокарте идёт речь. GeForce RTX 3060 с одним большим вентилятором мы бы покупать не стали, а три – это уже перебор. Думайте, прежде чем делать выбор, ведь порой между видеокартами разницы в производительности нет, а цена может разиться на 10 или даже 50 тысяч рублей. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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