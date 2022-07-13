Выбрать оптимальный процессор достаточно сложно. Сегодня мы разберёмся, как это сделать правильно

На полках магазинов можно встретить десятки процессоров, каждый из которых рано или поздно станет сердцем компьютера. При этом есть как скоростные модели, так и бюджетные версии, и лишь немногие из них достойны нашего внимания. Дело в том, что дорогие процессоры чаще всего не оправдывают своей цены, поскольку в реальных играх оказываются совсем немного быстрее средних по цене камней. А вот откровенно бюджетные процессоры часто принадлежат к предыдущим поколениям, а значит морально устарели. Именно поэтому стоит обратить внимание на средневысокий сегмент, в котором есть масса неплохих моделей.

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При этом многие и вовсе забывают, что от процессора зависит конечная стоимость компьютера, а иногда кажущийся выгодным камень, в итоге обойдётся вам в несколько раз дороже более дорогой модели. В данном материале мы подобрали наиболее оптимальные камни, а также предложим сценарии их использования и ценовой сегмент.

Пожалуй, самым оптимальным процессором для тех, кто предпочитает сборку без излишеств, может стать Core i7-12700F. Этот камень принадлежит к поколению Alder Lake, что гарантирует вам крайне высокую производительность. Количество ядер увеличено до 12 за счёт добавления малых ядер, которые позволяют снизить энергопотребление системы. При этом 8 больших ядер из коробки работают на тактовой частоте 4.9 ГГц, а за счёт полного отсутствия разгона можно не тратиться на дорогую материнскую плату и оперативную память.

Фанаты AMD не согласятся с нашими выводами, ведь Ryzen 7 5800X ничем не хуже, а сборка на его основе будет ещё и дешевле. В интернете достаточно примеров, когда Ryzen 7 5800X устанавливался на бюджетные материнские платы стоимостью 50 долларов. Это чипсет А320, тогда как у Intel нет ничего даже близкого по стоимости. А вообще никто не сказал, что вам обязательно собирать недорогую сборку, ведь Ryzen 7 5800X способен себя проявить вместе с мощной материнской платой и системой охлаждения. Не забудьте о видеокарте, ведь экономия на этом компоненте обходится падением количества кадров в секунду до критических значений.

За 26 490 рублей можно взять Core i5-12600. Никакого разгона, возможность использования бюджетных комплектующих и высокая начальная тактовая частота до 4.8 ГГц – и это далеко не все плюсы, доступные потенциальным покупателям этого камня. В комплекте идёт встроенная графика, а сам процессор способен раскрыть даже самую мощную видеокарту. Это только в сказах энтузиасты покупают самые дорогие процессоры, тогда как в реальной жизни достаточно перспективного Core i5-12600.

Ryzen 7 5700G неизменно занимает верхние строчки продаж. Всё дело не только во впечатляющей производительности процессора, но и в наличии самой быстрой встроенной графики на рынке. Получается, что владелец такого камня может запускать не самые требовательные игры, сэкономив на видеокарте. Новинки 2022 года с непомерными требованиями лучше обходить стороной, ну а в будущем нет никаких причин отказывать себе в апгрейде компьютера. Помните, что Ryzen 7 5700G потянет любую видеокарту, ведь внутри 8 быстрых ядер и архитектура Zen3.

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Финальную точку поставим на Core i5-11600K. В нашем списке это самый недорогой процессор, вот только сборка на его основе потребует от вас выложиться по полной. Для Core i5-11600K нужна флагманская материнская плата, добротная система охлаждения и оперативная память с низкими таймингами. Всё это стоит денег, и только от вас зависит раскрытие потенциала Core i5-11600K. После разгона он легко обходит более дорогой Core i7-12700F, но здесь многое решает тот или иной сценарий. Во многих случаях достаточно просто хорошей видеокарты, или докупить побольше оперативной памяти.