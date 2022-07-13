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На полках магазинов можно встретить десятки процессоров, каждый из которых рано или поздно станет сердцем компьютера. При этом есть как скоростные модели, так и бюджетные версии, и лишь немногие из них достойны нашего внимания. Дело в том, что дорогие процессоры чаще всего не оправдывают своей цены, поскольку в реальных играх оказываются совсем немного быстрее средних по цене камней. А вот откровенно бюджетные процессоры часто принадлежат к предыдущим поколениям, а значит морально устарели. Именно поэтому стоит обратить внимание на средневысокий сегмент, в котором есть масса неплохих моделей.

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При этом многие и вовсе забывают, что от процессора зависит конечная стоимость компьютера, а иногда кажущийся выгодным камень, в итоге обойдётся вам в несколько раз дороже более дорогой модели. В данном материале мы подобрали наиболее оптимальные камни, а также предложим сценарии их использования и ценовой сегмент.

Пожалуй, самым оптимальным процессором для тех, кто предпочитает сборку без излишеств, может стать Core i7-12700F. Этот камень принадлежит к поколению Alder Lake, что гарантирует вам крайне высокую производительность. Количество ядер увеличено до 12 за счёт добавления малых ядер, которые позволяют снизить энергопотребление системы. При этом 8 больших ядер из коробки работают на тактовой частоте 4.9 ГГц, а за счёт полного отсутствия разгона можно не тратиться на дорогую материнскую плату и оперативную память.

Фанаты AMD не согласятся с нашими выводами, ведь Ryzen 7 5800X ничем не хуже, а сборка на его основе будет ещё и дешевле. В интернете достаточно примеров, когда Ryzen 7 5800X устанавливался на бюджетные материнские платы стоимостью 50 долларов. Это чипсет А320, тогда как у Intel нет ничего даже близкого по стоимости. А вообще никто не сказал, что вам обязательно собирать недорогую сборку, ведь Ryzen 7 5800X способен себя проявить вместе с мощной материнской платой и системой охлаждения. Не забудьте о видеокарте, ведь экономия на этом компоненте обходится падением количества кадров в секунду до критических значений. 

За 26 490 рублей можно взять Core i5-12600. Никакого разгона, возможность использования бюджетных комплектующих и высокая начальная тактовая частота до 4.8 ГГц – и это далеко не все плюсы, доступные потенциальным покупателям этого камня. В комплекте идёт встроенная графика, а сам процессор способен раскрыть даже самую мощную видеокарту. Это только в сказах энтузиасты покупают самые дорогие процессоры, тогда как в реальной жизни достаточно перспективного Core i5-12600.

Ryzen 7 5700G неизменно занимает верхние строчки продаж. Всё дело не только во впечатляющей производительности процессора, но и в наличии самой быстрой встроенной графики на рынке. Получается, что владелец такого камня может запускать не самые требовательные игры, сэкономив на видеокарте. Новинки 2022 года с непомерными требованиями лучше обходить стороной, ну а в будущем нет никаких причин отказывать себе в апгрейде компьютера. Помните, что Ryzen 7 5700G потянет любую видеокарту, ведь внутри 8 быстрых ядер и архитектура Zen3.

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3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
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Финальную точку поставим на Core i5-11600K. В нашем списке это самый недорогой процессор, вот только сборка на его основе потребует от вас выложиться по полной. Для Core i5-11600K нужна флагманская материнская плата, добротная система охлаждения и оперативная память с низкими таймингами. Всё это стоит денег, и только от вас зависит раскрытие потенциала Core i5-11600K. После разгона он легко обходит более дорогой Core i7-12700F, но здесь многое решает тот или иной сценарий. Во многих случаях достаточно просто хорошей видеокарты, или докупить побольше оперативной памяти. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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AmazingShot
17:19
Это же зелот. Лишь бы написать, итак сойдёт.
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
taurus88
17:19
народная. а теперь будет блевотный суржик, ну хоть поржать можно будет не напрягаясь.
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
taurus88
17:18
там ещё гг вроде бы с гламурным эмо причесоном.
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
Adam Smith
17:18
хусними)))))
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