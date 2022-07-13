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Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Прокачка газа по трубопроводам из России в Европу снизилась в несколько раз
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Обычно, когда речь идёт об экономических выгодах для той или иной страны, все остальные доводы уходят на второй план. Это способствует решению политической напряжённости, а также позволяет прийти к согласию по спорным вопросам, находя консенсус там, где его раньше было просто невозможно заметить. Сегодня глобальные отношения между странами находятся на точке невозврата, когда экономика отошла на второй план, уступив место популистским высказываниям. Уже этой зимой мы посмотрим, насколько практика европейских политиков оказалась верна, ну а пока стоит запасаться попкорном, ведь впереди масса интересных событий. 

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Начнём с того, что уже происходит. Экспорт газа через Украину затруднён, поскольку прокачка на станцию Стахановка перекрыта по решению украинской стороны. Решение политическое и должно было ещё больше привлечь внимание Европы к украинским проблемам, но пока в Брюсселе делают вид, что ничего не происходит. В результате через станцию в Судже прокачивается 41 миллион кубических метров в сутки. Теоретически, её пропускная способность достигает 80 миллионов кубических метров, но Газпром упорствует. Мало того, экспорт по газопроводу Ямал-Европа и вовсе остановлен. Здесь устроить соседям холодную зиму планируют поляки. Ребята конфисковали активы Газпрома, а в результате политически коллизий газопровод, который ещё недавно давал 90 миллионов кубических метров в сутки, остановился. 

Ситуация накалилась до предела, но ещё не достигла своего апогея, ведь был Северный поток, который давал 167 миллионов кубических метров в сутки. В середине июня прокачка по нему снизилась до 60 миллионов кубометров. Причина в выходе из строя двух турбин, отвечающих за прокачку газа в Европу. Канадская Siemens наотрез отказалась возвращать агрегат из ремонта, что привело к повышенной напряжённости. Пару дней назад стало известно, что правительство Германии уговорило руководство Канады вернуть турбину, но не всё так просто. Проблема в том, что в понедельник Северный поток ушёл на техническое обслуживание. Западные эксперты полагают, что правительство РФ может воспользоваться газовой иглой для шантажа Европы. 21 июля трубопровод должен быть введён в работу, но есть несколько причин, из-за которых этого может не случиться. 

Отгрузка турбины из Канады ожидается 14 июля, а после этого потребуется ещё не меньше двух недель для доставки в Россию, не говоря уже об установке и технических работах. Это значит, что техническое обслуживание может затянуться до начала августа, а после мощность не превысит 100 миллионов кубических метров. Проблема ещё в одном аналогичном агрегате, техническое обслуживание которого уже давно назрело. Что любопытно, Siemens обещает провести ремонтные работы всех подобных турбин, которые работают сегодня в России на прокачке газа. Мы предлагаем подождать, ведь пока предсказать исход дела сложно. Если Северный поток не заработает, то Европу ждёт газовый кризис. Вы ведь помните, что до недавнего времени там было несколько запасных площадок, мощность которых усилиями партнёров снижена до минимума. 

Согласно официальным данным, на 9 июля подземные хранилища газа в ЕС были заполнены на 62%, что больше, чем в 2021 году, когда объём достигал 48%. Именно этой цифрой бравируют европейские политики, уверяя народ в том, что опасности нет. Вот только все они стараются не замечать того фактора, что осенью и зимой активно работала прокачка через Украину, трубопровод Ямал-Европа и Северный поток. Нет ничего удивительного, что в таких условиях удалось без проблем пройти зиму. По мнению экспертов, находящегося в подземных хранилищах газа хватит на неполных два месяца зимы, а значит нужно успеть закачать ещё 19 миллиардов кубических метров. Судя по всему, сделать это невозможно, поскольку даже с учётом всех трёх работающих трубопроводов на максимальной мощности это требовало трёх месяцев. В сложившихся условиях энергетическая безопасность Европы находится под угрозой. 

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Фактически, прокачка газа в ЕС и России снизилась в несколько раз, а единственная надежда на прохождение зимы заключается в своевременном старте Северного потока. Промышленность Европы уже трещит по швам, а цены растут. Если политики не возьмутся за ум, то зимой ЕС ждут холодные бунты, ну а мы снова посоветуем вам запасаться попкорном, ведь грустно не будет. В этой ситуации надеяться на сильный евро уже не приходится, а производство в Германии и вовсе может остановиться. И кому от этого будет хуже? Источник

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#экономика #газ
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