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Стоит ли покупать видеокарту дороже 1000 долларов – 5 самых выгодных моделей NVIDIA и AMD
Такие видеокарты будут тянуть игры не только в разрешении 2К, но и в 4К
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Обычно видеокарты покупаются в двух случаях. В первом – для работы, когда нужна бескомпромиссная мощь графического процессора последнего поколения. Поскольку такой сценарий случается нечасто, а в наличии доступны специализированные чипы, то чаще всего видеокарты берут для игр. В этом случае многое зависит от экономического статуса покупателя и его требований к системе. К примеру, для монитора с разрешением 1080р нет никакого смысла брать дорогую видеокарту. В то же время, если вы владеете монитором на 4К, то без дорогой видеокарты не обойтись. 

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Нам кажется, что сегодня преждевременно переходить на разрешение 4К, поскольку в настоящее время видеокарты слишком дорогие, а визуальных преимуществ почти нет. Это значит, что оптимальным решением остаётся 2К. Если вы полагали, что цена такой видеокарты будет низкой, то спешим вас огорчить. Во-первых, вы берёте видеокарту на 3-4 года, а значит должны сделать запас на будущее. Во-вторых, в 2021 и 2022 годах мы видели череду переносов игр, что может быть связано с низким проникновением графических чипов последнего поколения. Криптолихорадка прошла, майнеры сливают фермы, а цены падают. Всё это значит, что в ближайшие полгода геймеры смогут обновить парк видеокарт, а там подоспеют более мощные движки. Учитывайте это при покупке графического чипа всю эту информацию, ну а мы приступим к обзору пяти наиболее интересных предложений в магазине Ситилинк. 

Radeon RX 6800 XT с лёгкостью справляется с играми в разрешении 4К, но раз уж речь зашла о перспективе, то нужно взять с запасом. Нам кажется, что 16 Гб видеопамяти вам хватит как минимум на 5 лет, а мощности графического чипа достаточно для обеспечения плавной картинки даже спустя 4 года. Стоит такая видеокарта дороже морального предела в 1000 долларов, но в данном случае мы пытаемся взять наиболее перспективную модель на рынке. 

GeForce RTX 3070 Ti не претендует на звание флагмана, хотя обладает довольно внушительной производительностью. Нам кажется, что главным недостатком этого графического чипа является небольшое количество видеопамяти. Согласитесь, что 8 Гб в 2022 году выглядит неубедительно. Мало того, на подходе следующее поколение видеокарт NVIDIA, а там и до продвинутых игровых движков рукой подать. В 2К 8 Гб видеопамяти вам хватит надолго, но всегда лучше взять больше. Увы, но NVIDIA не горит желанием выпускать перспективные продукты по народным ценам. 

GeForce RTX 3070 получила все недостатки старшей модели, но стоит дешевле. Вместе со скидкой вы получаете снижение производительности, поэтому учитывайте этот момент во время выбора. Для разрешения 2К потенциала GeForce RTX 3070 хватит с головой, а приятным бонусом будет неплохая система охлаждения. Фактически, если ваша система находится в состоянии простоя, то кулеры и вовсе не будет вращаться, что позволит наслаждаться тишиной. 

Radeon RX 6750 XT кажется нам более перспективной на фоне более дорогой GeForce RTX 3070. Здесь многое зависит от количества видеопамяти. Да, по чистой производительности у нас паритет, либо небольшое преимущество видеокарты NVIDIA. Вот только время идёт, а более продвинутые игровые движки могут потребовать увеличенного количества видеопамяти. Radeon RX 6750 XT может предложить 12 ГБ, что станет неплохим подспорьем в сложных сценах. 

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Двигаясь вниз по ценовой линейке, нельзя не вспомнить о существовании GeForce RTX 3060 Ti. За эту видеокарту у вас попросят 55 600 рублей, что немного ниже, чем за Radeon RX 6750 XT, ну а по производительности здесь полный проигрыш по всем направлениям. Может показаться, что конкурентная способность GeForce RTX 3060 Ti крайне низка, вот только она в первую очередь рассчитана на тех, кто не хочет тратить 65 тысяч, предпочитая сэкономить 10 тысяч рублей. Многие и вовсе не воспринимают продукцию красного лагеря всерьёз, поэтому нет ничего удивительного в том, что на рынке присутствуют продукты, которые имеют откровенно завышенную цену. До тех пор, пока геймеры будут выбирать шильдик, ничего не изменится. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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