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Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
Многие эксперты полагают, что стабилизация криптовалют случится по достижении дна
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Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем Биткоин просто не может перейти к росту. Да, подняться до 22 тысяч долларов за 1 монетку он вполне способен, но на большее цифровое золото пока неспособно. Что и говорить, ведь даже оптимисты полагают, что в лучшем случае к концу 2022 года мы увидим подорожание первой криптовалюты до 30 тысяч долларов. Что бы там не думали оптимисты, но реальность такова, что сегодня Биткоин снова ушёл ниже 20 000 долларов. Никто не знает, где вообще находится то самое дно, но всё больше аналитиков сходится во мнении, что рынку нужна передышка. 

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Есть мнение, что падение курса Биткоина окажет позитивное влияние на криптовалюты, поскольку сегодня здесь слишком много мошенников. Трейдеры пытаются заработать на ставках, а обычные пользователи покупают сомнительные токены, что приводит к потере десятков и даже сотен тысяч долларов в результате манипуляции со стороны крупных игроков. Вообще причин множество, но позиция аналитиков такова, что рынку нужно устойчивое дно. Цифровые активы зафиксируют ту или иную отметку, наступит период кризиса, после которого криптовалюты снова начнут дорожать. При этом в будущем мы увидим совершенно новые правила, ведь сегодня всё больше стран перестраивают законодательство в соответствие с цифровой экономикой. В пример можно привести США, где планируют не только контролировать накопления собственных граждан, но и вменить в обязанность всем странам отчитываться о любых переводах перед американскими ведомствами. Дядюшка Сэм планирует взять криптовалюты под полный контроль, что позволит ему получить доступ к каждому переводу на планете. Теоретически, это позволит блокировать любые кошельки, что вступает в конфликт с самой логикой криптовалют. 

Не менее грандиозные планы строит и правительство Англии. Руководство Центробанка видит острую необходимость в контроле, что приведёт к повышению доверия к криптовалютам со стороны потенциальных инвесторов. В то же время это гарантирует стабильность активов, снижение рисков неправомерного использования финансовой системы в террористических и других противоправных целях. Это значит, что криптовалюты будут равнозначны обычным деньгам, что даст в руки государству все рычаги управления цифровыми активами. На этом фоне стоит заметить, что даже сегодня существуют схемы отмывания денежной долларовой массы. Что же, вместо решения насущных проблем, которые, кстати, решить очень сложно, англосаксы предпочитают расшатать ещё одну структуру. Впрочем, ничего нового. 

Никто не сказал, что криптовалютам не нужен контроль, но он явно не должен переходить определённые рамки, ведь тогда это уже будут совершенно другие активы, не имеющие ничего общего с текущим статусом Биткоина. Ну а пока политики пытаются дать себе право решать всё за всех, эксперты утверждают, что для стабильности цифрового золота важно соотношение полученной прибыли (пусть даже потенциальной) к нереализованным убыткам. Здесь всё зависит от того, за сколько вы купили свои монеты. Так, сегодня больше 16% долгосрочных держателей Биткоина имеют нереализованные убытки. В то же время 28.5% краткосрочных инвесторов ушли в минус, а значит большая часть держателей могут похвастать прибылью. Для сравнения, в 2018 году 34% долгосрочных вложений были убыточными, что негативно сказывались на настроениях на рынке.

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Повторимся, ставить на то, что рынок скоро выйдет в плюс, пока слишком рано. Глобальная экономика только входит в стадию рецессии, а высокая инфляция по миру будет только нарастать. Эксперты полагают, что рынку необходима стабильность, а значит эта потребность будет реализована. А вот каким способом пока неясно. Судя по всё более агрессивным высказываниям американских политиков, уже вскоре владеть Биткоинами в РФ станет сложно. Ясно, что это не касается холодных кошельков, хотя предсказать те или иные последствия разрушающих действий США мы пока не берёмся. Источники: 1, 2

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#криптовалюты #биткоин
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