Среди обычных продавцов достаточно мошенников, поэтому расслабляться не стоит

Споры о том, стоит ли покупать видеокарты на вторичном рынке, идут уже много лет. Нам кажется, что задолго до видеокарт такая же дилемма существовала и с телевизорами, книгами и многими другими предметами. В то же время, не нужно быть большим экспертом, чтобы определить возраст и состояние книги, тогда как с любой сложной электроникой всё намного сложнее. В большинстве случаев вам нужно обладать хотя бы минимальными знаниями, без которых просто невозможно понять, не пытается ли продавец вас обмануть.

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Мошенники существовали всегда, ну а в век интернета они лишь сменили реальный мир на виртуальный, пытаясь заработать на наивных пользователях. В одном из наших материалов мы рассказывали о мошенниках, которые скупали дефектные видеокарты оптом, а после продавали их под видом полностью рабочих. Встречи в своём городе они не назначали, предпочитая отправлять по почте, ну а обратно вернуть деньги неудачливые геймеры не могли, поскольку визуально определить работоспособность видеокарты просто невозможно. Именно поэтому мы советуем нашим читателям никогда не покупать сложную электронику с пересылкой по почте, поскольку всегда можно нарваться на мошенника. Запомните, что видеокарты покупаются только в вашем городе, но об этом немного позднее.

Сегодня на канале популярного блогера RandomGaminginHD появился ролик, в рамках которого автор поделился своим опытом покупки видеокарты Radeon RX 6600. В данном случае была выбрана модель Gigabyte Eagle, которая получила внушительную систему охлаждения из трёх кулеров. Благодаря этому сама видеокарта способна оставаться тихой при минимальных нагрузках, ведь активация вентиляторов происходит только при повышении температуры до определённого порога. Заранее отметим, что блогер покупал видеокарту не у неизвестного пользователя, а у компании, занимающейся упаковкой бывших в употреблении товаров. Именно поэтому цена на такую карту явно выше, чем можно было взять у сомнительных продавцов, но есть и позитивные моменты. Например, компания поставляет карту в качественной упаковке, что позволяет избежать деформации при транспортировке. Кроме того, товар заранее получил статус «С». Блогер знал, что видеокарта не в самом лучшем состоянии, но полностью рабочая. По словам автора ролика, Radeon RX 6600 досталась ему за 256 долларов (16 000 рублей), тогда как в его стране такая стоит не меньше, чем 360 долларов в магазине. Именно поэтому он полагает, что такой выбор может быть интересен геймерам, пытающимся сэкономить.

Видеокарта оказалась полностью рабочей и не требовала дополнительного обслуживания. Она не имела следов пыли, а значит прошла профилактику. В итоге это позитивно сказалось на играх, в которых удалось получить приемлемый уровень производительности. В качестве процессора использовался Core i5-12400F, разрешение установлено на 1080р, а настройки варьируются от высоких до ультра. Ниже можно изучить показатели в играх:

Cyberpunk 2077 – 69 fps

Red Dead Redemption 2 – 110 fps

Elden Ring – 60 fps

Forza Horizon 5 – 106 fps

God of War – 83 fps

Как видите, покупка удалась, ну а теперь несколько рекомендаций. Вы уже поняли, что ни в коем случае нельзя покупать видеокарты по почте. Хороших и честных продавцов в мире больше, но это не значит, что мошенников мало. Исходите из того, что ваша задача состоит в максимальном изучении видеокарты перед покупкой. Игры не используйте, поскольку сложных сцен там крайне мало. Качайте популярные утилиты и тестовые пакеты и прогоните каждый из них по нескольку раз. Предупредите продавца заранее о ваших планах, дабы не было лишних вопросов. Если за всё время вы не выявите проблем, а температура будет держаться на приемлемом уровне – то нет никаких причин не поторговаться, ну а дальше вы уже решаете сами.

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