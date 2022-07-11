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Российский магазин назвал 5 самых популярных процессоров – лучшие CPU Intel и AMD лета 2022 года
Все процессоры имеют отличное соотношение между ценой и производительностью
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Очень часто мнение экспертов не совпадает с предпочтениями обычных людей. Что любопытно, это проблема существует во всех отраслях. К примеру, критики высоко оценили новый фильм с правильной толерантной повесткой, вот только даже в США всё это не очень волнует народ, поэтому в прокате лента легко может провалиться. С процессорами такая же ситуация. Некоторые эксперты упрямо заявляют, что Core i5-12600K является чуть ли не лучшим процессором планеты. Спорить с ними мы не будем, ведь есть куда более интересные и достоверные данные.

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Если заглянуть в магазин Ситилинк, сделав ранжирование процессоров по рейтингу, то окажется, что среди популярных совсем другие камни. В данном материале мы рассмотрим пятёрку лучших процессоров в номинации «народная любовь». Сюда попадают действительно достойные, ведь покупателям наплевать на рейтинги и оценки, а баллы они начисляют только потому, что искренне довольны тем или иным продуктом. 

На первом месте заслуженно расположился Ryzen 5 5600G. Здесь всё просто: как минимум половина геймеров предпочитает нетребовательные стрелялки и танчики, для которых интегрированной графики на процессоре будет достаточно. Кроме всего прочем и сам камень обладает внушительным потенциалом, а в будущем вам никто не запрещает усилить систему за счёт покупки дискретной видеокарты. Словом, вас ждут одни преимущества, а цена стартует с 19 590 рублей. 

На втором месте уже ставший легендарным 8-ядерный Ryzen 7 5800X. Этот процессор хорош во всём, а на его основе вы можете собрать не только высокопроизводительную систему для работы и игр, но и бюджетную станцию для школьника или студента с претензией на апгрейд. Нельзя не напомнить о том, что особой популярностью Ryzen 7 5800X пользуется среди тех, кто хочет обновить старый компьютер. Достаточно материнской платы на сокете АМ4 и совместимого чипсета, после чего можно увеличить производительность в рабочих задачах в несколько раз. 

Ryzen 5 PRO 4650G принадлежит к предыдущему поколению процессоров с мощной интегрированной графикой и сегодня уже не так привлекателен, как его новый аналог Ryzen 5 5600G. Высокий рейтинг объясняется тем, что данный камень почти год являлся лучшим среднебюджетным вариантом в данном ценовом сегменте. Сегодня мы не рекомендуем его к покупке, но не указать действительно достойный процессор будет неверным. 

Ryzen 9 5900X – самый настоящий чемпион в мире высоких скоростей. Мы не знаем, пригодятся ли вам все 12 ядер, но за такую сумму ничего более быстрого и мощного в продаже просто нет. Некоторые пользователи используют Ryzen 9 5900X для обновления старых систем, что не лишено смысла, но в таком случае мы советуем побеспокоиться о скоростной оперативной памяти и хорошей системе охлаждения. Переплата будет небольшая, но благодаря небольшому разгону ОЗУ, Ryzen 9 5900X в буквальном смысле расправит крылья. Стоит напомнить, что он раскроет любую видеокарту, поэтому сумма, которую вы готовы выложить на игры, зависит исключительно от вас и никак не ограничивается возможностями системы. 

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На пятом месте Core i5-11400F. Это довольно неплохой процессор предыдущего поколения, который обладает внушительным потенциалом даже сегодня. Не стоит ждать от него рекордов производительности, ведь он намного дешевле указанного выше Ryzen 9 5900X. В то же время Core i5-11400F позволяет собрать не только современный игровой процессор с неплохой, но не флагманской видеокартой, но и ощутимо сэкономить. Сделать это можно за счёт недорогой оперативной памяти и базовой материнской платы. Никакого разгона, а внутри нет ещё и встроенного графического чипа. В комплекте идёт система охлаждения. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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