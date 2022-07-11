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Обновлённая Lada Granta Cross сошла с конвейера – механика и без подушек безопасности за 722 300р
Выгодна есть, но и часть функций утрачена безвозвратно
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Не секрет, что в России туго с собственными процессорами, автомобилями и даже двигателями для самолётов. Казалось бы, нужно слегка тряхнуть стариной, подтянуть уже готовые разработки советской эпохи к новым реалиям, а после наслаждаться более дешёвыми аналогами. А главное, не нужно никому платить, ведь это ещё и патриотично. Что же, это только нам с вами кажется логичным, а на самом деле всегда есть люди, которые присасываются к государственному бюджету, продолжая уничтожить и разваливать те или иные достижения, не забывая при этом набивать собственные карманы. 

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Сегодня мы всё чаще слышим о том, что в России возобновляется производство тех или иных автомобилей. В бой идут Niva и Москвич, вот только все эти новости указывают на один большой минус – полное отсутствие современных российских технологий. В результате машины не получат части функций, без которых просто невозможно себе вообразить современный автомобиль. К примеру, в России не производят автоматические коробки передач. Автор данного материала сносно умеет водить механику, но владеет машиной с автоматикой. Миллионы людей привыкли давить на сцепление, но зачем это делать, если есть автоматика? Можно сколько угодно спорить на эту тему, но реальность такова, что машины упрощаются, а через 15 лет и вовсе лишатся руля, когда управление на себя возьмёт продвинутый ИИ. Ну а пока в России нет коробки автомат. Что любопытно, уже десять лет российская компания бьётся над решением сложной проблемы, но автоматическая коробка оказалась такой сложной технологией, что просто не поддаётся отечественным инженерам. Руководит проектом жена главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. За долгие годы в проект влили около 500 миллионов рублей, но на качестве продукта это никак не сказалось. Увы, но дальше макета дело не пошло, ну а пока лучшие умы бьются над коробкой, благоверная Сергея Чемезова умудрилась стать одной из самых богатых женщин страны. 

Ясно, что таких жён и внучатых племянников по России предостаточно, поэтому автолюбители будут вынуждены ездить на механике, которая ещё и стоит жутко дорого. Как стало известно, АвтоВАЗ решил порадовать потенциальных покупателей обновлённой Lada Granta Cross Classic (2022 года). Машина имеет современный дизайн и может похвастать увеличенным дорожным просветом, также в комплекте защитный обвес для кузова и даже электроусилитель руля. Есть обогрев зеркал, электрические стеклоподъёмники и бортовой компьютер. А вот с антиблокировочной системой беда, ведь её в России тоже не сумели разработать. Технология оказалась очень сложной, а значит кто-то на этом деле неплохо заработал. Lada лишилась подушек безопасности, а экологический класс и вовсе был понижен до «Евро-2».

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Что до цены, но за Lada Granta Cross Classic попросят 722 300 рублей. При этом никаких дополнительных опций просто нет. Максимум, чем вы себя можете побаловать, это краской с металлическим эффектом, которая в зависимости от оттенка затянет на 6 или 9 тысяч рублей. Мотор на 1.6 литра мощностью 90 л.с. соседствует с пятиступенчатой механикой, а в итоге по сравнению с обычным универсалом, который выпускался на заводе ранее, цены подросла на 37 000 рублей. Хотя не всё так плохо, ведь если сравнивать с ранее выпускавшейся Granta Cross Classic, то налицо выгода в 100 000 рубликов. Хорошо это или нет, решайте сами. Автор данного материала такую бы машину никогда не стал бы эксплуатировать. И дело не только в механике. Как можно перевозить на автомобиле семью, если там нет подушек безопасности? Вопрос риторический, хотя было бы неплохо увидеть, как чиновники пересядут на такое авто и будут гонять без сопровождения охраны по улицам крупных городов. 

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#автомобили #lada #автомобили tesla #lada granta cross
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