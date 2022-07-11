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Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
Выбрать быструю видеокарту непросто, ведь цены варьируются от 160 тысяч до 86 тысяч рублей
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Многие покупатели с удивлением смотрят на флагманские видеокарты. Кажется, что такие дорогие игрушки, цены на которые с лёгкостью достигают 3000 долларов, имеют мизерную аудиторию, а продажи не превышают нескольких процентов. Вполне возможно, что так и есть, но не стоит забывать, что производители зарабатывают огромные деньги, ведь себестоимость подобных графических чипов намного ниже, их рекомендованной цены. В результате, даже если флагманы занимают всего 5-10% рынка, то прибыль может доходить до 20% от всей линейки, что довольно неплохо. 

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Но всё это мало интересует обычных пользователей, ведь от этого цены на подобные видеокарты не начали снижаться. Нам кажется, что флагманы покупают блогеры, энтузиасты и зажиточные геймеры. В первом случае покупка оправдана и может отбить себя за счёт постоянных тестов и других съёмок. Ну и не забывайте, что в портфолио у популярного блогера просто обязана быть вся линейка графических чипов. Энтузиасты просто любят дорогую технику, которую можно разогнать, получив пару дополнительных процентов. Ну а с мажорами и так всё ясно, ведь деньги у этих ребят буквально валятся из карманов. 

Если вы каким-то образом относитесь к одной из указанных выше категорий, то мы предлагаем вам купить одну из флагманских видеокарт. Начнём с GeForce RTX 3090. После недавнего падения курса рубля, цена на эту карту ощутимо возросла, но разве это причина для отказа от одного из самых быстрых графических чипов на планете? Большим плюсом GeForce RTX 3090 стали штатные 24 Гб видеопамяти, работающие на 384-битной шине со скоростью 19.5 Гбит/с. Такой мощи достаточно для любых игр, а спустя 5 лет вы всё ещё сможете запускать самые требовательные новинки в разрешении 2К.

Более выгодная для покупки – GeForce RTX 3080 Ti. Это облегчённая модель старшего графического чипа, которая получила слегка урезанный кристалл и 12 Гб видеопамяти. Поскольку в играх решающее слово остаётся за архитектурой и технологическим процессом, а современные игровые движки развиваются медленно, то пока такого количества видеопамяти достаточно даже для разрешения 4К. Видеокарта намного холоднее GeForce RTX 3090, поскольку относится ко второй серии и в целом намного тише графических чипов 2020 года. 

Рассматривая флагманы, невозможно обойтись без упоминания Radeon RX 6900 XT. В текущем поколении AMD решила сэкономить на шине, поэтому здесь скромные 256 бит. А вот количество видеопамяти куда лучше, чем у зелёных. Так, здесь вас ждут 16 Гб, а сама видеокарта намного холоднее и не такая прожорливая, как аналоги из стана NVIDIA. В разрешении 4К с неплохим процессором вы точно увидите разницу между флагманами обеих компаний, но кого волнует, 100 кадров в секунду или 115 fps? Нам кажется, что стоит сэкономить, ведь потенциал у Radeon RX 6900 XT довольно внушительный. 

Раз уж дело зашло об экономии, то будет нелишним отметить, что есть небогатые энтузиасты, которые хотят влиться в ряды владельцев флагманов, но имеют ограниченное количество денег. Специально для них придумана Radeon RX 6800 XT. 86 тысяч – это явно не самая лучшая цена, но если оценивать выгоду и целесообразность, то эта видеокарта является оптимальным выбором по сравнению с указанными выше видеокартами. 

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Ну и подытожим на GeForce RTX 3080. Эта видеокарта примерно равна по производительности с Radeon RX 6800 XT, а разница в цене небольшая. В данном случае нужно определиться, что для вас важнее. Многие предпочтут видеокарту NVIDIA, тогда как другие посмотрят в сторону 16 Гб видеопамяти, указывая на явный недостаток GeForce RTX 3080 в виде 10 Гб видеопамяти. Нам кажется более предпочтительной Radeon RX 6800 XT, но фанаты технологии трассировки лучей могут с такой позицией не согласиться. Ну а вы сами решайте, что для вас важнее: шильдик или количество видеопамяти. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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