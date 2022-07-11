Флагманы подешевели сильнее всего. Например, GeForce RTX 3090 Ti можно купить всего за 87 000 рублей

Рынок криптовалют испытывает сильное давление. С одной стороны – глобальное падение экономики и действия ФРС. Американское ведомство неуклюже борется с финансовыми трудностями, что может привести к затяжной рецессии и падению доходов обычных граждан. С другой стороны – находятся майнеры, которые в панике распродают добытые монеты. Подобные меры повышают риски для всего сектора, а Эфир просто не может стоить дорого. Инсайдеры рассказывают о значительных накоплениях графических чипов, которые мёртвым грузом лежат на складах. Продать их будет крайне сложно, ведь производители рассчитывали на огромную прибыль, но в результате могут не только получить очередной раунд криптопохмелья, но и рекордное падение акций.

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При этом, даже сегодня майнеры продолжают увеличивать мощность своих ферм. Они скупают значительно подешевевшие видеокарты, что немного стабилизирует ситуацию на американском рынке. В России активность находится на минимальном уровне, а главная причина в высоких ценах на видеокарты. Санкционные меры сделали своё дело, ведь доставка товара обходится значительно дороже, чем это было ещё в начале февраля. А вот любителям компьютерных игр из Китая повезло больше. Запрет майнинга криптовалют там вступил в силу ещё летом 2021 года, а преследование наиболее настойчивых фермеров не останавливается ни на день. Ясно, что отследить работу нескольких ригов на балконе у обычного пользователя невозможно, поэтому основная борьба была направлена против крупных фермеров. Сложно сказать, насколько принятые меры были эффективны, но на данный момент именно китайский рынок остаётся самым привлекательным с точки зрения стоимости графических чипов.

Как сообщается, в последнее время многие розничные продавцы корректировали свои цены на основе предложений на eBay, но рынок Поднебесной пошёл ещё дальше. В таблицах ниже и выше вы можете увидеть стоимость наиболее популярных моделей на том или ином графическом чипе. Как оказалось, больше всего досталось GeForce RTX 3090 Ti. Суперфлагман, которые поступил в продажу по рекомендованной цене в 2000 долларов, в Китае стартовал с 15 000 юаней (2234 доллара). Сегодня видеокарта стоит всего 1415 долларов, что эквивалентно скидке в районе 38% от официальной стоимости на момент выхода в розницу. К слову, если перевести 1415 долларов в рубли, то получатся скромные 87 тысяч рублей. А как вам GeForce RTX 3070 за 31 000 рублей в переводе по текущему курсу? Сегодня в российских магазинах такая видеокарта стоит не меньше 60 000 рублей, а значит разница достигает двукратных значений.

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Подешевела на только линейка графических чипов NVIDIA, но и видеокарты AMD. Например, Radeon RX 6900 ХТ можно отхватить всего за 744 доллара (46 тысяч рублей), а бюджетная Radeon RX 6400 лежит в свободном доступе за 133 доллара (8200 рублей). Мы не будем вас сильно расстраивать, а сравнить цены вы можете и самостоятельно, но в среднем наблюдается двукратная разница между стоимостью видеокарт в России и в Китае. Эксперты отмечают, что медленнее всего цены падают на средний сегмент. Такие видеокарты пользовались относительно высоким спросом даже во время криптолиходарки. Они неплохо продаются, поэтому ожидать скидок на них не стоит. Поскольку рынок Китая переполнен, остаётся надежда, что всё это хлынет к российским геймерам. Причин для пессимизма нет, ведь теперь NVIDIA и AMD не решают, куда поступят те или иные видеокарты. В то же время мы не рекомендуем вам надеяться на такие же цены, как сегодня наблюдаются в Поднебесной. Прибавляйте 30-50%. Но даже после этого можно ожидать действительно щедрых распродаж, что позволит геймерам спустя почти 2 года после релиза купить действительно мощную видеокарту. Отметим, что цены указаны на новые графические чипы.